O3 Mining consolide la propriété Malartic avec l'achat du 50% restant des claims de Northern Star

TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) ("O3 Mining" ou la "Société") est fière d'annoncer qu'elle a complété l'achat du 50% des droits miniers restant dans les claims de Northern Star (également connus comme étant les claims Virginia) pour $150,000 USD conformément aux termes du contrat d'achat conclu entre Niogold Mining Corporation, une société détenue et contrôlée par O3 Mining, et 9265-9911 Québec inc., société s'étant portée acquéreur des droits miniers de Northern Star Mining Corporation en 2013.

Avec cet achat, Minière O3 détient désormais la propriété à 100% de trois claims totalisant 106,5 hectares, consolidant ainsi la propriété Malartic.

"Le récent achat des claims de Northern Star finalise la consolidation de la propriété de Malartic et nous permet de forer l'extension nord-ouest du gisement de Kierens. Notre équipe d'exploration est impatiente d'intégrer ces nouveaux claims au fur et à mesure que nous progresserons dans notre programme de forage de 45 000 mètres à Malartic", dit Jose Vizquerra, PDG.

À propos d'O3 Mining Inc.

O3 Mining, une société du groupe Osisko, est une société de développement minier émergente visant à consolider l'exploration de propriétés dans des camps aurifères à fort potentiel au Canada - concentrée sur des projets au Québec et en Ontario - avec pour objectif de devenir une société à forte croissance de plusieurs millions d'onces.

O3 Mining est bien capitalisée et détient 100% des droits miniers dans plusieurs propriétés au Québec (435 000 hectares) et en Ontario (25 000 hectares). O3 Mining contrôle 61 000 hectares à Val D'Or et plus de 50 kilomètres de longueur le long de faille du lac Cadillac-Larder. O3 Mining possède également un portefeuille d'actifs dans les régions de la Baie James et de Chibougamau au Québec.

