Une première femme reçoit la distinction d'« Ingénieure forestière de l'année » remise par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec





QUÉBEC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a décerné ses distinctions pour l'année 2020 lors de son assemblée générale qui s'est tenue en Webdiffusion le 5 novembre dernier. C'est le président de l'Ordre, M. François Laliberté, ing.f., qui a procédé à la remise des distinctions.

INGÉNIEURE FORESTIÈRE DE L'ANNÉE

Le titre d'« Ingénieur forestier de l'année » est décerné à un membre pour souligner sa contribution exceptionnelle au développement et à la promotion de la profession d'ingénieur forestier.

L'année 2020 marquera l'histoire de cette distinction. En effet, c'est la première fois depuis que cette distinction a été instituée qu'une ingénieure forestière la reçoit. Cette année, c'est donc avec une très grande fierté que l'Ordre a choisi de décerner le titre d'« Ingénieur forestier de l'année » à Madame Marie-Eve Sigouin, ing.f.

Marie-Eve Sigouin occupe depuis 2011 le poste de coordonnatrice certification forestière chez Matériaux Innovants Rayonier (RYAM). C'est dans le cadre de ses fonctions qu'elle s'est impliquée dans la conception, l'organisation et la réalisation du premier Forum transfrontalier sur la population de caribou forestier Detour/Kesagami, les 2 et 3 décembre 2019, à Pikogan. Cet événement a été l'occasion de réunir des intervenants du Québec et de l'Ontario afin de partager des informations et de définir des actions conjointes d'aménagement forestier, de conservation et de rétablissement de la population de caribou forestier de ce territoire.

L'événement a permis aux participants de chaque province de présenter et d'échanger sur leurs connaissances de la population de caribou de Detour/Kesagami, tant d'un point de vue traditionnel que scientifique. Marie-Eve Sigouin a fait excellente figure comme coordonnatrice de l'événement ainsi qu'animatrice des ateliers de travail. Son esprit de synthèse s'est distingué et aux dires de plusieurs, s'est avéré remarquable pour assurer le succès de l'événement.

À travers son dynamisme, ses talents de mobilisatrice, de conciliatrice ainsi que sa sensibilité envers tous les utilisateurs de la forêt et les ressources qu'elle abrite, madame Sigouin fait rayonner de belle façon la profession d'ingénieure forestière ici et ailleurs au Canada. L'Ordre est heureux de souligner la passion et l'implication de cette ingénieure forestière en lui décernant le titre d'Ingénieure forestière de l'année 2020.

Au nom de tous les ingénieurs forestiers et ingénieures forestières du Québec et du Conseil d'administration, le président de l'Ordre, monsieur François Laliberté, ing.f., M.Sc., désire féliciter chaudement Madame Sigouin.

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1944 membres oeuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

