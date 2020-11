Nomination de Chantal Lamoureux au poste de présidente-directrice générale de l'IQPF





MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le président du conseil de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), monsieur Daniel Lanteigne, est heureux d'annoncer la nomination de madame Chantal Lamoureux, LL. B., CRHA, au poste de présidente-directrice générale de l'organisation.

Madame Lamoureux cumule plus de vingt-cinq ans d'expérience comme gestionnaire dans le domaine des ressources humaines au sein de grandes entreprises privées et publiques. Titulaire d'un baccalauréat en droit et ayant effectué des études de deuxième cycle en technologie éducationnelle, elle était, jusqu'à tout récemment, directrice, qualité de la pratique à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).

C'est dans le cadre du départ à la retraite de madame Jocelyne Houle-LeSarge que le comité de sélection de l'IQPF a entrepris un processus rigoureux qui lui a permis de trouver la meilleure candidate pour assumer les responsabilités inhérentes au poste. « La vaste expérience de madame Lamoureux, sa vision de nos enjeux stratégiques, son expertise en innovation et en développement de la formation, ses talents de communicatrice et son leadership font d'elle une candidate de premier choix pour prendre la direction de l'IQPF après le passage de Jocelyne Houle-LeSarge » a déclaré Daniel Lanteigne. « Assurer la relève de Jocelyne, après près de vingt ans à la barre de l'IQPF, n'était pas une mince tâche considérant ses qualités exceptionnelles de leader et tout le chemin que l'IQPF a parcouru grâce à elle » a-t-il ajouté.

« Je serai heureuse d'accompagner Mme Lamoureux dans ses fonctions au cours des prochains mois afin d'assurer une transition optimale » a pour sa part mentionné Jocelyne Houle-LeSarge. « Je n'ai aucun doute que madame Lamoureux assumera avec brio la continuité des opérations et la mise en oeuvre des initiatives de notre plan stratégique 2019-2022. Je lui offre mon appui et mes sincères félicitations » a-t-elle conclu.

À propos de l'IQPF

Depuis plus de 30 ans, l'IQPF est un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s'imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L'IQPF a fait du planificateur financier l'expert recherché par tout consommateur soucieux de préserver et d'accroître son patrimoine.

La mission de l'IQPF est d'assurer la protection du public en matière de finances personnelles par la formation des planificateurs financiers et l'établissement des normes de pratique professionnelle. L'IQPF compte près de 5 000 affiliés.

SOURCE Institut québécois de planification financière

Communiqué envoyé le 6 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :