/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Relançons MTL : un Forum stratégique sur les services financiers pour aborder les défis d'un secteur indispensable au développement économique et social/

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au Forum stratégique sur les services financiers, le vendredi 6 novembre à 8 h, dans le cadre du mouvement Relançons MTL. Ce forum mettra en lumière les défis et les pistes de solutions pour la relance d'un secteur qui joue un rôle prépondérant dans la vitalité économique de la métropole et du Québec par la place qu'il occupe dans le quotidien des particuliers et des entreprises.

Dans le contexte actuel, les institutions financières font preuve d'une agilité remarquable pour soutenir les entreprises et les ménages, ainsi que pour assurer une stabilité de l'économie. Alors que le système financier était au coeur du problème lors de la crise financière mondiale de 2008, il fait aujourd'hui partie de la solution, en appui aux secteurs clés de l'économie.

Faits saillants du Plan d'action pour renforcer le secteur des services financiers, mené par la firme KPMG et réalisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en collaboration avec Finance Montréal :

-- La baisse généralisée des taux d'intérêt a réduit les coûts d'emprunt des consommateurs et des entreprises.

-- Grâce à sa forte capitalisation, à une gestion des risques renforcée et à l'injection de liquidités par la Banque du Canada, le système financier canadien est beaucoup plus solide que lors de la grande crise financière de 2008-2009.

-- Durant la première vague, les institutions financières ont accordé des reports de paiements d'un maximum de six mois sur des prêts commerciaux et des primes d'assurance. Les six grandes banques ont consenti 86 000 reports de paiements aux entreprises canadiennes, surtout des PME, pour un total de 2,6 milliards $.

Date : Vendredi 6 novembre 2020



Heure : De 8 h à 12 h



Conférenciers : Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du

Montréal métropolitain

Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal

Jacques Deforges, directeur général, Finance Montréal

Claude Gagnon, président, BMO Groupe financier, Québec

Nadine Renaud-Tinker, présidente, Direction Québec, RBC Banque Royale

Réal Bellemare, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation, Mouvement Desjardins

Guy LeBlanc, président-directeur général, Investissement Québec

Janie C. Béïque, première vice-présidente aux investissements, Fonds de solidarité FTQ



À propos du Forum stratégique sur les services financiers

Le Forum stratégique sur les services financiers, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Relançons MTL, est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Finance Montréal, en collaboration avec Fondaction, Intact Assurance et La Capitale Assurance et services financiers.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la?Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

