BMO crée un répertoire d'entreprises pour encourager les Canadiens à soutenir les femmes d'affaires et les femmes entrepreneures





MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW/ - Les entreprises appartenant à des femmes ont été considérablement affectées par la pandémie de COVID-19. Afin de continuer à célébrer et à soutenir les femmes entrepreneures, en particulier maintenant, BMO Groupe financier a créé un répertoire d'entreprises appartenant à des femmes pour aider les Canadiens à réfléchir à la façon dont ils dépensent leur argent et les encourager à acheter des produits et services appartenant à des femmes. Le nouveau répertoire contiendra certaines des 72 meilleures demi-finalistes du programme de bourses de 100 000 $ récemment lancé par la Banque en partenariat avec Deloitte.

« Soutenir les propriétaires d'entreprise et autonomiser les femmes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Banque est étroitement lié à la raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, a déclaré Ernie Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Banque de Montréal. Nous reconnaissons les nombreux défis auxquels les entreprises appartenant à des femmes doivent faire face et nous recherchons des solutions pour les aider. Ce répertoire actif mettra en lumière des femmes remarquables de partout au pays et aidera les Canadiens à découvrir ensemble les petites entreprises locales, alors que nous travaillons à une reprise économique plus inclusive après la pandémie. »

En plus du répertoire des entreprises, BMO a développé des programmes et investi dans des solutions pour soutenir les femmes entrepreneures, notamment :

un investissement de 3 milliards de dollars en capital sur trois ans dans des entreprises appartenant à des femmes et des programmes à travers le Canada pour assurer leur réussite;

pour assurer leur réussite; une augmentation de plus de 1,4 milliard de dollars des prêts autorisés aux femmes chefs d'entreprise;

la création d'équipes vouées à la stratégie de développement de la clientèle féminine à travers le pays, qui regroupent des spécialistes des Services bancaires aux entreprises, de la gestion privée et de la planification financière;

un financement de plus de 35 000 000 $ à des entreprises appartenant à des femmes par le biais d'Affaires express BMO depuis novembre 2019;

un nouveau cours d'apprentissage en ligne qui informe les employés en contact avec les clients sur les nuances du travail avec les femmes et leur fournit des stratégies pour les aider à accroître la réussite financière de cette clientèle;

un centre de ressources en ligne pour les femmes sur le site bmopourelles.com, qui fournit des conseils essentiels pour bâtir une entreprise prospère par le biais d'ateliers, de conférences, et de baladodiffusions;

Le nouveau répertoire d'entreprises appartenant à des femmes continuera d'évoluer et de s'enrichir en 2021. Pour accéder au répertoire des entreprises appartenant à des femmes, veuillez consulter le site bmopourelles.com/femmes-proprietaires-dentreprise/ et joignez-vous à la conversation en utilisant le mot-clic #BMOpourElles.

