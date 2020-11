Plan d'action favorisant un gouvernement ouvert 2020-2021 - Des actions concrètes pour favoriser un État plus transparent et plus efficient





QUÉBEC, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a dévoilé, aujourd'hui, son Plan d'action favorisant un gouvernement ouvert 2020-2021. C'est le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, qui a présenté les grandes lignes de ce plan.

Le plan d'action comporte quatre objectifs stratégiques : accroître la transparence corporative et rendre disponibles davantage de données relatives aux marchés publics, encourager la réutilisation des données ouvertes du Québec, faire participer les citoyennes et citoyens à la mise en place d'un gouvernement ouvert et inclusif, de même qu'appuyer la création d'écosystèmes de données ouvertes.

Ces mesures du plan d'action concourront plus particulièrement à réaliser deux ambitions de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023, soit l'ambition 1, « Les citoyens sont au centre de l'évolution des services, des programmes et des politiques », et l'ambition 6, « Les données sont valorisées et redonnées aux citoyens ».

Le gouvernement a réalisé une consultation publique, du 6 février au 5 mars 2020, pour connaître les priorités de la population en matière de données ouvertes. Cette consultation lui a notamment permis de réaffirmer l'importance qu'accordent les Québécoises et les Québécois à la poursuite de l'ouverture des données gouvernementales, à l'accroissement de la transparence corporative et des marchés publics, à une meilleure accessibilité Web ainsi qu'à une participation publique plus fréquente et davantage en amont dans les processus décisionnels de l'État.

Un comité, composé notamment de citoyennes et citoyens, sera également mis en place rapidement pour appuyer l'élaboration des prochains plans d'action pour un gouvernement ouvert. À l'automne 2020, les personnes intéressées seront invitées à se manifester lors d'un appel à candidatures lancé sur la Vitrine numériQc.

Citations :

« Notre gouvernement est dans l'action. Nous exécutons un pan de notre stratégie de transformation numérique gouvernementale, un volet concret qui touche à la valorisation des données pour les citoyennes et citoyens, à la transparence de notre gouvernement, à l'innovation et à la recherche. Le numérique est un moyen. Ce plan d'action nous permet d'utiliser les données au service de l'intérêt public et de la population, en respect des principes de notre démocratie. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

« Depuis 2018, notre gouvernement a réalisé des avancées majeures en matière d'ouverture de ses données. Cela doit absolument se poursuivre pour que la population ait un meilleur accès à l'information et pour encourager leur implication dans les institutions québécoises. Le Plan d'action favorisant un gouvernement ouvert 2020-2021 constituera l'outil privilégié pour guider l'État dans sa façon de valoriser l'ouverture et l'utilisation des données gouvernementales, ce qui permettra une meilleure prestation de services aux citoyennes et aux citoyens. De plus, en matière de marchés publics, une mesure du Plan permettra d'ajouter les avis d'appel d'offres en cours et de réaliser un premier exercice d'harmonisation des données ouvertes diffusées à la norme internationale Open Contracting Partnership. Il s'agit de notre ferme engagement de vous offrir un gouvernement plus transparent et plus performant que jamais. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Pour en savoir plus ou pour consulter le Plan d'action favorisant un gouvernement ouvert 2020-2021 :

Québec.ca/gouvernement ouvert

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Communiqué envoyé le 5 novembre 2020 à 09:30 et diffusé par :