Bombardier présente ses résultats financiers du troisième trimestre de 2020 et fait le point sur sa progression vers une entreprise axée sur les avions d'affaires

Revenus totaux (1) de 3,5 milliards $, une baisse de 5 % sur ceux de la période correspondante de l'exercice précédent en raison des perturbations engendrées par la pandémie et des cessions; Revenus tirés des avions d'affaires atteignant 1,2 milliard $, avec 24 livraisons d'avions, une hausse de 10 % sur ceux de la période correspondante de l'exercice précédent attribuable à l'accélération des livraisons d'avions d'affaires Global 7500

RAIIA ajusté total (1)(2) de 176 millions $; RAII total (1)(2) présenté de 15 millions $

Utilisation des flux de trésorerie disponibles (2) de 0,7 milliard $, continuant à cibler une utilisation neutre pour le second semestre de l'exercice; utilisation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 0,6 milliard $

Liquidités (3) pro-forma (4) de ~ 3,0 milliards $, y compris 1,9 milliard $ d'encaisse et 275 millions $ provenant de la vente récemment close des activités liées aux aérostructures

Clôture de la vente de Bombardier Transport à Alstom toujours prévue au cours du premier trimestre de 2021

Progression vers une entreprise axée sur les avions d'affaires; examen de la structure de coût pour améliorer la rentabilité compte tenu des conditions actuelles de marché

MONTRÉAL, 05 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre de 2020. L'entreprise a aussi fait le point sur la réalisation de ses priorités à court terme et sa progression vers une entreprise axée sur les avions d'affaires.

« Alors que la pandémie continue de présenter des défis inédits, Bombardier reste concentrée sur la réalisation de ses principales priorités, lesquelles incluent prendre grand soin de nos employés et de nos clients; nous assurer d'avoir suffisamment de liquidités pour traverser la tempête; et continuer à progresser dans notre repositionnement stratégique en une entreprise simplifiée et axée sur l'aviation d'affaires, a dit Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Au troisième trimestre, nous avons accompli de solides progrès sur chacune de ces priorités. Nous nous sommes assurés des liquidités additionnelles avec une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang de 1 milliard $; nous avons fait en sorte que nos cessions progressent comme prévu; et avec l'accélération des livraisons dans l'ensemble de nos secteurs d'activité, nous visons toujours des flux de trésorerie disponibles neutres pour le second semestre de l'exercice, en supposant que nos activités ne soient pas interrompues par la pandémie. »

Les revenus du troisième trimestre de 3,5 milliards $ reflètent la reprise graduelle des activités d'Aviation et de Transport après les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 pendant le premier semestre de 2020. Les revenus tirés des avions d'affaires au cours du trimestre ont augmenté de 10 % par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, une hausse attribuable à un nombre record de huit livraisons d'avions Global 7500, laquelle a plus que contrebalancé la diminution des revenus tirés des services alors que les restrictions aux frontières internationales, le ralentissement des activités et la baisse du nombre de voyages continuent de mettre de la pression sur l'utilisation des jets d'affaires.

Le RAIIA ajusté total et le RAII ajusté total ont été respectivement de 176 millions $ et de 51 millions $ pour le trimestre. Ces résultats reflètent une combinaison défavorable des revenus tirés des avions dans Aviation ainsi que l'incidence de l'exécution de plusieurs projets de matériel roulant à faible marge et l'impact persistant de la pandémie sur les activités et les clients de Transport. Le RAII total a été de 15 millions $ pour le trimestre.

L'utilisation des flux de trésorerie disponibles a été de 706 millions $ pour le trimestre, en appui aux exigences en fonds de roulement saisonnièrement solides d'Aviation prévues pour le quatrième trimestre, y compris environ d'une douzaine de livraisons d'avion Global 7500 avant la fin de l'année(4). Les flux de trésorerie disponibles de Transport se sont rapprochés du point neutre pour le trimestre. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles correspondent à une utilisation de 644 millions $ sur une base consolidée.

Bombardier a commencé le quatrième trimestre avec de solides liquidités(3) pro forma d'environ 3,0 milliards $. Cela inclut l'encaisse de 1,9 milliard $, des montants inutilisés au 30 septembre 2020 d'environ 600 millions $ sur la facilité de crédit renouvelable de Transport et de 250 millions $ sur la nouvelle facilité d'emprunt à terme garantie de premier rang, ainsi que 275 millions $ du produit de la vente des activités liées aux aérostructures. L'entreprise s'attend à renforcer davantage ses liquidités en générant des flux de trésorerie positifs au quatrième trimestre, attribuable principalement au dégagement de fonds de roulement à la fois chez Aviation et chez Transport.(4)

Avec l'entente de vente d'achat définitive signée en septembre et l'approbation des actionnaires de Alstom obtenue la semaine dernière, Bombardier croit qu'elle reste solidement en voie de conclure la vente de Bombardier Transport au premier trimestre 2021. En conséquence, les résultats du secteur d'activité Transport ont été classés à titre d'activités abandonnées au 30 septembre 2020. Lors de la clôture, l'entreprise devrait recevoir un produit net en espèces d'environ 4,0 milliards $, qu'elle affectera au remboursement de la dette.(4)

« Nous sommes très enthousiastes face à notre avenir comme une entreprise axée sur les avions d'affaires, aux occasions que nous avons d'étendre nos activités de service et de mieux tirer parti de notre portefeuille de produits à l'avant-garde de l'industrie, a ajouté M. Martel. Nous sommes impatients de présenter à court terme les détails de nos plans, alors que nous finalisons notre stratégie de gestion de notre dette et nos initiatives de réductions des coûts pour nous assurer d'être rentable dans le marché actuel et de connaître une forte croissance une fois la pandémie calmée. »

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Résultats du trimestre Trimestres clos les 30 septembre 2020

2019 Activités

poursuivies Activités abandonnées(5) Total Activités

poursuivies Activités abandonnées(5) Total retraité(5) retraité(5) Revenus 1 405 $ 2 120 $ 3 525 $ 1 547 $ 2 175 $ 3 722 $ Marge brute 168 $ 161 $ 329 $ 220 $ 220 $ 440 $ RAIIA ajusté 84 $ 92 $ 176 $ 111 $ 144 $ 255 $ Marge RAIIA ajustée(2) 6,0 % 4,3 % 5,0 % 7,2 % 6,6 % 6,9 % RAII ajusté (11 ) $ 62 $ 51 $ 49 $ 110 $ 159 $ Marge RAII ajustée(2) (0,8 ) % 2,9 % 1,4 % 3,2 % 5,1 % 4,3 % RAII (29 ) $ 44 $ 15 $ 55 $ 88 $ 143 $ Marge RAII (2,1 ) % 2,1 % 0,4 % 3,6 % 4,0 % 3,8 % Résultat net (24 ) $ 216 $ 192 $ (168 ) $ 77 $ (91 ) $ RPA dilué (en dollars) (0,01 ) $ 0,06 $ 0,05 $ (0,07 ) $ 0,01 $ (0,06 ) $ Résultat net ajusté(2) (210 ) $ (5 ) $ (215 ) $ (155 ) $ 100 $ (55 ) $ RPA ajusté (en dollars)(2) (0,09 ) $ (0,04 ) $ (0,13 ) $ (0,06 ) $ 0,02 $ (0,04 ) $ Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 36 $ 26 $ 62 $ 77 $ 48 $ 125 $ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (619 ) $ (25 ) $ (644 ) $ (393 ) $ (164 ) $ (557 ) $ Utilisation de flux de trésorerie disponibles (655 ) $ (51 ) $ (706 ) $ (470 ) $ (212 ) $ (682 ) $ Aux 30 septembre 2020

31 décembre 2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie(6) 1 870 $ 2 629 $ Sources de financement disponibles à court terme(7) 2 709 $ 3 925 $ Carnet de commandes (en milliards de dollars) Aviation Avions d'affaires 12,2 $ 14,4 $ Aviation ? autres(8) 1,1 $ 1,9 $ Transport 34,1 $ 35,8 $







RÉSULTATS DES NEUF MOIS Neuf mois clos les 30 septembre 2020

2019 Activités

poursuivies Activités

abandonnées(5) Total Activités

poursuivies Activités

abandonnées(5) Total retraité(5) retraité(5) Revenus 4 150 $ 5 768 $ 9 918 $ 5 076 $ 6 476 $ 11 552 $ Marge brute 427 $ 17 $ 444 $ 738 $ 654 $ 1 392 $ RAIIA ajusté 201 $ (173 ) $ 28 $ 425 $ 408 $ 833 $ Marge RAIIA ajustée 4,8 % (3,0 ) % 0,3 % 8,4 % 6,3 % 7,2 % RAII ajusté (46 ) $ (270 ) $ (316 ) $ 232 $ 304 $ 536 $ Marge RAII ajustée (1,1 ) % (4,7 ) % (3,2 ) % 4,6 % 4,7 % 4,6 % RAII 479 $ (282 ) $ 197 $ 940 $ 258 $ 1,198 $ Marge RAII 11,5 % (4,9 ) % 2,0 % 18,5 % 4,0 % 10,4 % Résultat net (155 ) $ (76 ) $ (231 ) $ (13 ) $ 125 $ 112 $ RPA dilué (en dollars) (0,07 ) $ (0,12 ) $ (0,19 ) $ (0,01 ) $ (0,01 ) $ (0,02 ) $ Résultat net ajusté (640 ) $ (375 ) $ (1 015 ) $ (417 ) $ 193 $ (224 ) $ RPA ajusté (en dollars) (0,27 ) $ (0,25 ) $ (0,52 ) $ (0,18 ) $ 0,02 $ (0,16 ) $ Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 170 $ 70 $ 240 $ 290 $ 112 $ 402 $ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (2 028 ) $ (1 116 ) $ (3 144 ) $ (743 ) $ (1 010 ) $ (1 753 ) $ Utilisation de flux de trésorerie disponibles (2 198 ) $ (1 186 ) $ (3 384 ) $ (1 033 ) $ (1 122 ) $ (2 155 ) $





RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS SECTORIELS

Aviation

Résultats du trimestre Trimestres clos les 30 septembre 2020 2019 Écart Revenus Avions d'affaires 1 225 $ 1 114 $ 10 % Aviation ? autres 180 $ 444 $ (59 ) % Total des revenus 1 405 $ 1 558 $ (10 ) % Livraisons d'avions (en unités) Avions d'affaires 24 31 (7 ) Avions commerciaux(9) ? 6 (6 ) RAIIA ajusté 114 $ 154 $ (26 ) % Marge RAIIA ajustée 8,1 % 9,9 % (180) pdb RAII ajusté 19 $ 93 $ (80 ) % Marge RAII ajustée 1,4 % 6,0 % (460) pdb RAII 9 $ 96 $ (91 ) % Marge RAII 0,6 % 6,2 % (560) pdb Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 36 $ 87 $ (59 ) % Aux 30 septembre 2020 31 décembre 2019 Écart Carnet de commandes (en milliards de dollars) Avions d'affaires 12,2 $ 14,4 $ (15 ) % Aviation ? autres 1,1 $ 1,9 $ (42 ) %

Les revenus de 1,4 milliard $ reflètent une croissance de 22 % par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent des activités de fabrication d'avions d'affaires attribuable à l'augmentation du nombre de livraisons d'avions Global 7500. Cette croissance a été contrebalancée par une baisse des activités liées aux services et aux aérostructures du fait de la pandémie de COVID-19 et par la réduction progressive des activités liées à l'aviation commerciale après la réalisation de la vente du programme CRJ au deuxième trimestre.





Le secteur Aviation a livré 24 avions au cours du trimestre, soit moins qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison de l'alignement de la production sur la demande réduite attribuable à la pandémie de COVID-19. Au troisième trimestre, un nombre record de 8 livraisons de l'avion Global 7500 emblématique de sa catégorie ont été effectuées, ce qui est conforme à l'objectif de doubler le nombre de livraisons de cet avion au deuxième semestre de l'exercice par rapport au premier semestre. Les livraisons d'avions devraient atteindre un sommet saisonnier au quatrième trimestre, soutenues par un carnet de commandes d'avions d'affaires de 12,2 milliards $. (4)





La marge RAIIA ajustée et la marge RAII ajustée se sont établies à respectivement 8,1 % et 1,4 % pour le trimestre, reflétant la baisse du nombre de livraisons d'avions et le ralentissement des activités liées aux services combinés à l'apport peu élevé des premières unités de l'avion Global 7500 au fur et à mesure que le programme progresse sur la courbe d'apprentissage de sa production. La marge RAII présentée pour le trimestre s'est établie à 0,6 %.





Bombardier a continué d'accroître la présence mondiale de son réseau de services et de soutien en concluant une entente visant la mise en place d'un centre de services détenu en propriété exclusive à Berlin après l'acquisition de l'ensemble des actions émises et en circulation de Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS), et en joignant ses forces à celles de Jetex pour créer à Singapour une expérience de services à l'aéroport de calibre mondial. Après la fin du trimestre, Bombardier a également annoncé l'élargissement de l'empreinte de son réseau de services et de soutien en Asie-Pacifique avec l'établissement d'un nouveau centre de services à Melbourne, en Australie, lequel devrait être opérationnel en 2022.





Le 6 octobre 2020, la Société a annoncé la mise en service du biréacteur léger Learjet 75 Liberty. Offrant de meilleures performances à des coûts d'exploitation comparables à ceux de ses concurrents, l'avion propose une valeur exceptionnelle aux clients et aux exploitants de biréacteurs légers.

Transport

Résultats du trimestre(5) Trimestres clos les 30 septembre 2020 2019 Écart Revenus 2 120 $ 2 175 $ (3 ) % Nouvelles commandes (en milliards de dollars) 1,5 $ 4,5 $ (67 ) % Ratio de nouvelles commandes sur revenus 0,7 2,1 (1,4 ) RAII ajusté(10) 92 $ 144 $ (36 ) % Marge RAIIA ajustée(10) 4,3 % 6,6 % (230) pdb RAII ajusté(10) 62 $ 110 $ (44 ) % Marge RAII ajustée(10) 2,9 % 5,1 % (220) pdb RAII 44 $ 88 $ (50 ) % Marge RAII 2,1 % 4,0 % (190) pdb Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 26 $ 48 $ (46 ) % Aux 30 septembre 2020 31 décembre 2019 Carnet de commandes (en milliards de dollars) 34,1 $ 35,8 $ (5 ) %

Les revenus au cours du trimestre ont totalisé 2,1 milliards de dollars, une baisse de 5 % par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent, compte non tenu de l'incidence des taux de change, les activités se remettant progressivement des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 partout en Europe et dans les Amériques au cours du premier semestre de 2020.





La marge RAII ajustée de 2,9 % pour le troisième trimestre témoigne d'une combinaison défavorable de contrats portant sur du matériel roulant dont environ le tiers des revenus n'a pas contribué aux résultats. La marge RAII présentée pour le trimestre s'est établie à 2,1 %.





Les trains faisant partie de principaux projets au R.-U. et en Allemagne commencent à être homologués; ces projets entrent en phase cruciale d'acceptation des trains, s'acheminant vers l'étape de livraison régulière qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'exercice. L'effet dilutif sur la marge provenant de ces contrats devrait se poursuivre jusqu'à la fin de 2020 alors que nous progressons dans la réalisation de ces contrats. (4)





Les perspectives pour Transport demeurent positives, soutenues par son carnet de commandes de 34,1 milliards $ et les solides données fondamentales de l'industrie. (4)

Les nouvelles commandes, qui totalisent à 1,5 milliard $ pour le trimestre, reflètent des projets remportés dans toutes les régions, et notamment des contrats dignes de mention en Espagne, en Inde et aux États-Unis. L'attribution de plusieurs contrats ayant été reportée dans le monde au cours des six derniers mois en raison de la pandémie de COVID-19, nous nous attendons maintenant à une reprise soutenue des commandes au cours des derniers mois de 2020, grâce à une saine combinaison d'options exercées et de contrats de services. (4)





À propos de Bombardier

Avec plus de 52 000 employés répartis entre deux secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d'ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.



Bombardier, Global 7500 et Learjet 75 Liberty sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Le rapport de gestion et les états financiers intérimaires consolidés sont disponibles à l'adresse ri.bombardier.com.

pdb : points de base

(1) Comprend les montants des activités poursuivies et ceux des activités abandonnées. (2) Mesures financières non conformes aux PCGR. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et à la rubrique Liquidités et sources de financement pour la définition de ces indicateurs et à la rubrique Analyse des résultats pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (3) Mesure financière non conforme aux PCGR. Les liquidités pro-forma sont définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisant 1 870 millions $, plus les montants disponibles en vertu de la facilité de crédit renouvelable de 589 millions $ de Transport et la facilité d'emprunt à terme garantie de premier rang de 250 millions $ au 30 septembre 2020; et la contrepartie au comptant de 275 millions $ reçue après la fin du trimestre pour la vente des activités liées aux aérostructures. (4) Se reporter à la mise en garde relative aux énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué de presse ainsi qu'à la rubrique Énoncés prospectifs et prévisions qui les suivent dans la section Sommaire du rapport de gestion du rapport financier de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020, ainsi que la rubrique Priorités stratégiques et prévisions et énoncés prospectifs des secteurs d'activité isolables applicables du rapport de gestion du rapport financier de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 pour des détails sur les hypothèses sur lesquelles sont basés les énoncés prospectifs. (5) Transport a été classé à titre d'activités abandonnées au 30 septembre 2020. Par conséquent, les résultats opérationnels des périodes correspondantes ont été retraités. Se reporter à la Note 21 ? Activités abandonnées de nos états financiers consolidés intermédiaires pour plus de détails. (6) Comprennent respectivement la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 38 millions $ des activités liées aux aérostructures et de 672 millions $ de Transport présentés dans les actifs détenus en vue de la vente au 30 septembre 2020, de 50 millions $ des activités liées aux aérostructures au 30 juin 2020 et de 51 millions $ des activités liées aux aérostructures au 31 décembre 2019. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de Transport au 31 décembre 2019 s'élevaient à 540 millions $. Se reporter à la rubrique Redéfinition du portefeuille de la section Aviation et à la rubrique Vente du secteur Transport dans le rapport de gestion du rapport financier de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, à la Note 18 ? Actifs détenus en vue de la vente et à la Note 21 ? Activités abandonnées des états financiers consolidés intermédiaires pour plus de détails sur la transaction et sur les traitements comptables. (7) Les liquidités sont définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Transport plus les montants disponibles en vertu de la facilité de crédit renouvelable de Transport et de notre facilité d'emprunt à terme garantie de premier rang. (8) Comprennent des commandes fermes totalisant 1,1 milliard $ provenant des activités liées aux aérostructures présentées à titre d'actifs détenus en vue de la vente au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2019. Comprennent aussi 20 commandes fermes d'avions CRJ900 au 31 décembre 2019. Le carnet de commandes pour le programme d'avions CRJ Series, totalisant 0,4 milliard $, a été retiré en raison de la clôture de la vente de ce programme à Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) le 1er juin 2020. (9) Le 31 mai 2019, la Société a conclu la vente des actifs du programme d'avions Q Series, y compris les activités et les actifs de services après-vente, à De Havilland Aircraft of Canada Limited (anciennement Longview Aircraft Company of Canada Limited). Le 1er juin 2020, la Société a conclu la vente du programme de biréacteurs régionaux à MHI. (10) Compte tenu de la quote-part des résultats tirés de participations dans des coentreprises et des entreprises associées totalisant 29 millions $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 (20 millions $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2019).

MISE EN GARDE RELATIVE AUX MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Ce communiqué de presse repose sur les résultats établis selon les IFRS et sur les mesures financières non conformes aux PCGR suivantes :



Mesures financières non conformes aux PCGR RAII ajusté RAII excluant les éléments spéciaux. Les éléments spéciaux sont ceux qui ne reflètent pas le rendement de base de la Société ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs des résultats financiers consolidés de mieux comprendre les résultats de la Société pour la période. Ces éléments comprennent notamment l'incidence des charges de restructuration, l'incidence de la cession d'activités ainsi que les charges de dépréciation importantes et la reprise de celles-ci. RAIIA ajusté RAII ajusté, y compris l'amortissement et les charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles. Résultat net ajusté Résultat net, compte non tenu des éléments spéciaux, de la charge de désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite, de certains gains et pertes nets découlant des modifications de l'évaluation des provisions et des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net et de l'incidence fiscale connexe de ces éléments. RPA ajusté RPA calculé d'après le résultat net ajusté attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. au moyen de la méthode du rachat d'actions en tenant compte de l'exercice de tous les facteurs de dilution. Flux de trésorerie disponibles (utilisation) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, déduction faite des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles.

Les mesures financières non conformes aux PCGR sont tirées principalement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures de rendement non conformes aux PCGR ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement ponctuels. D'autres entités de notre industrie peuvent définir les mesures susmentionnées de manière différente. Dans ce cas, il peut être difficile de comparer le rendement de ces entités au rendement de la Société selon des mesures non conformes aux PCGR ayant une appellation similaire.

RAII ajusté, RAIIA ajusté, résultat net ajusté et résultat par action ajusté

La direction utilise le RAII ajusté, le RAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le résultat par action ajusté aux fins de l'évaluation de la performance sous-jacente de l'entreprise. La direction croit que ces mesures du résultat non conformes aux PCGR, en plus des mesures IFRS, donnent aux utilisateurs de notre Rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Le RAII ajusté, le RAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le RPA ajusté excluent des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l'exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C'est pourquoi un grand nombre d'utilisateurs du rapport de gestion analysent nos résultats d'après ces mesures financières. La direction est d'avis que ces mesures aident les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats, améliorent la comparabilité de nos résultats d'une période à l'autre ainsi que la comparabilité avec nos pairs.

Flux de trésorerie disponibles (utilisation)

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. La direction croit que cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d'avoir une vision claire de la trésorerie disponible générée pour les actionnaires de la Société, le remboursement de la dette et les acquisitions une fois engagées les dépenses en immobilisations requises à l'appui des activités courantes de l'entreprise et la création de valeur à long terme. Cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR ne correspond pas aux flux de trésorerie disponibles résiduels aux fins des dépenses discrétionnaires, étant donné qu'elle ne tient pas compte de certaines sorties de fonds obligatoires, comme le remboursement de la dette arrivant à échéance. La direction a recours aux flux de trésorerie disponibles à titre de mesure d'évaluation de la performance de l'entreprise et de la génération de liquidités dans son ensemble.

Le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures les plus comparables des IFRS est présenté dans les tableaux ci-après, à l'exception des rapprochements suivants :

RAII ajusté et RAII ? se reporter aux tableaux Résultats opérationnels des secteurs isolables et à la rubrique Résultats opérationnels consolidés; et

utilisation des flux de trésorerie disponibles par rapport aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ? se reporter aux tableaux ci-dessous et au tableau Utilisation des flux de trésorerie disponibles de la rubrique Liquidités et sources de financement.





Rapprochement des résultats sectoriels et des résultats consolidés Trimestres clos les

30 septembre

Neuf mois clos les

30 septembre

2020 2019 (1) 2020 2019 (1) Revenus Aviation 1 405 $ 1 558 $ 4 151 $ 5 088 $ Transport(1) 2 120 2 175 5 768 6 476 Siège social et Autres ? (11 ) (1 ) (12 ) 3 525 3 722 9 918 11 552 Reclassé(1) (2 120 ) (2 175 ) (5 768 ) (6 476 ) 1 405 $ 1 547 $ 4 150 $ 5 076 $ RAII ajusté(2) Aviation 19 $ 93 $ 24 $ 388 $ Transport(1) 62 110 (270 ) 304 Siège social et Autres(3) (30 ) (44 ) (70 ) (156 ) 51 $ 159 $ (316 ) $ 536 $ Reclassé(1) (62 ) (110 ) 270 (304 ) (11 ) $ 49 $ (46 ) $ 232 $ Éléments spéciaux Aviation 10 $ (3 ) $ (434 ) $ (712 ) $ Transport(1) 18 22 12 46 Siège social et Autres 8 (3 ) (91 ) 4 36 $ 16 $ (513 ) $ (662 ) $ Reclassé(1) (18 ) (22 ) (12 ) (46 ) 18 $ (6 ) $ (525 ) $ (708 ) $ RAII Aviation 9 $ 96 $ 458 $ 1 100 $ Transport(1) 44 88 (282 ) 258 Siège social et Autres(3) (38 ) (41 ) 21 (160 ) 15 $ 143 $ 197 $ 1 198 $ Reclassé(1) (44 ) (88 ) 282 (258 ) (29 ) $ 55 $ 479 $ 940 $

Rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII Trimestres clos les 30 septembre 2020

2019 Activités poursuivies Activités abandonnées(1) Total Activités poursuivies Activités abandonnées(1) Total retraité(1) retraité(1) RAII (29 ) $ 44 $ 15 $ 55 $ 88 $ 143 $ Amortissement 95 30 125 62 34 96 Charges de dépréciation (reprise) des immobilisations corporelles et incorporelles(4) 6 ? 6 ? ? ? Éléments spéciaux compte non tenu de la charge de dépréciation (reprises) des immobilisations corporelles et incorporelles(4) 12 18 30 (6 ) 22 16 RAIIA ajusté 84 $ 92 $ 176 $ 111 $ 144 $ 255 $

(1) Transport a été classé à titre d'activités abandonnées au 30 septembre 2020. Par conséquent, les résultats opérationnels des périodes correspondantes ont été retraités. Se reporter à la Note 21 ? Activités abandonnées de nos états financiers consolidés intermédiaires pour plus de détails.

(2) Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

(3) Comprend la quote-part du revenu (de la perte) de (12) millions $ de SCAC pour le troisième trimestre de 2019 et de respectivement 3 millions $ et (20) millions $ pour les périodes de neuf mois closes en septembre 2020 et 2019. Le 12 février 2020, Bombardier a transféré sa participation résiduelle dans SCAC à Airbus et au gouvernement du Québec.

(4) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés et à la section Transport pour plus de détails sur les éléments spéciaux.

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Trimestre clos le 30 septembre 2020 Activités

poursuivies

Activités

abandonnées(1)

Total

(par action) (par action)

(par action)

Résultat net (24 ) $ 216 $ 192 $ Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(2) 18 0,01 $ 18 0,01 $ 36 0,02 $ Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Variation nette des provisions découlant des fluctuations de taux d'intérêt et de la perte nette (du gain net) sur certains instruments financiers 6 ? (242 ) (0,11 ) (236 ) (0,11 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 14 ? 4 ? 18 ? Incidence fiscale des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d'ajustement (224 ) (0,09 ) (1 ) ? (225 ) (0,09 ) Résultat net ajusté (210 ) (5 ) (215 ) Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle ? (81 ) (81 ) Dividendes sur actions privilégiées, y compris les impôts connexes (6 ) ? (6 ) Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. (216 ) $ (86 ) $ (302 ) $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires (en milliers) 2 410 975 2 410 975 2 410 975 RPA dilué (en dollars) (0,09 ) $ (0,04 ) $ (0,13 ) $

(1) Transport a été classé à titre d'activités abandonnées au 30 septembre 2020. Par conséquent, les résultats opérationnels des périodes correspondantes ont été retraités. Se reporter à la Note 21 ? Activités abandonnées de nos états financiers consolidés intermédiaires pour plus de détails.

(2) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés et à la section Transport pour plus de détails sur les éléments spéciaux.

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté Neuf mois clos les 30 septembre 2020 Activités

poursuivies

Activités

abandonnées(1)

Total

(par action) (par action) (par action) Résultat net (155 ) $ (76 ) $ (231 ) $ Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(2) (525 ) (0,22 ) $ 12 ? $ (513 ) (0,22 ) $ Ajustements de la charge nette de financement liés à ce qui suit : Variation nette des provisions découlant des fluctuations de taux d'intérêt et de la perte nette (du gain net) sur certains instruments financiers 183 0,08 (333 ) (0,13 ) (150 ) (0,05 ) Désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite 39 0,02 11 ? 50 0,02 Incidence fiscale des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d'ajustement (182 ) (0,08 ) 11 ? (171 ) (0,08 ) Résultat net ajusté (640 ) (375 ) (1 015 ) Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle ? (214 ) (214 ) Dividendes sur actions privilégiées, y compris les impôts connexes (19 ) ? (19 ) Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. (659 ) $ (589 ) $ (1 248 ) $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires (en milliers) 2 404 679 2 404 679 2 404 679 RPA ajusté (en dollars) (0,27 ) $ (0,25 ) $ (0,52 ) $

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Trimestres clos les 30 septembre 2020 2019 Activités

poursuivies Activités

abandonnées(1) Total Activités

poursuivies Activités

abandonnées(1) Total retraité(1) retraité(1) RPA dilué (0,01 ) $ 0,06 $ 0,05 $ (0,07 ) $ 0,01 $ (0,06 ) $ Incidence des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d'ajustement (0,08 ) (0,10 ) (0,18 ) 0,01 0,01 0,02 RPA ajusté (0,09 ) $ (0,04 ) $ (0,13 ) $ (0,06 ) $ 0,02 $ (0,04 ) $

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars) Neuf mois clos les 30 septembre 2020

2019 Activités poursuivies Activités abandonnées(1) Total Activités poursuivies Activités abandonnées(1) Total retraité(1) retraité(1) RPA dilué (0,07 ) $ (0,12 ) $ (0,19 ) $ (0,01 ) $ (0,01 ) $ (0,02 ) $ Incidence des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d'ajustement (0,20 ) (0,13 ) (0,33 ) (0,17 ) 0,03 (0,14 ) RPA ajusté (0,27 ) $ (0,25 ) $ (0,52 ) $ (0,18 ) $ 0,02 $ (0,16 ) $

(1) Transport a été classé à titre d'activités abandonnées au 30 septembre 2020. Par conséquent, les résultats opérationnels des périodes correspondantes ont été retraités. Se reporter à la Note 21 ? Activités abandonnées de nos états financiers consolidés intermédiaires pour plus de détails.

(2) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés et à la section Transport pour plus de détails sur les éléments spéciaux.

Rapprochement de l'utilisation de flux de trésorerie disponibles par rapport aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Trimestres clos les 30 septembre 2020

2019 Activités

poursuivies Activités

abandonnées(1) Total Activités

poursuivies Activités

abandonnées(1) Total retraité(1) retraité(1) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (619 ) $ (25 ) $ (644 ) $ (393 ) $ (164 ) $ (557 ) $ Moins : Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 36 26 62 77 48 125 Utilisation des flux de trésorerie disponibles (655 ) $ (51 ) $ (706 ) $ (470 ) $ (212 ) $ (682 ) $

Rapprochement de l'utilisation de flux de trésorerie disponibles par rapport aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Neuf mois clos les 30 septembre 2020

2019 Activités

poursuivies Activités

abandonnées(1) Total Activités

poursuivies Activités

abandonnées(1) Total retraité(1) retraité(1) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (2 028 ) $ (1 116 ) $ (3 144 ) $ (743 ) $ (1 010 ) $ (1 753 ) $ Moins : Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles 170 70 240 290 112 402 Utilisation des flux de trésorerie disponible (2 198 ) $ (1 186 ) $ (3 384 ) $ (1 033 ) $ (1 122 ) $ (2 155 ) $

(1) Transport a été classé à titre d'activités abandonnées au 30 septembre 2020. Par conséquent, les résultats opérationnels des périodes correspondantes ont été retraités. Se reporter à la Note 21 ? Activités abandonnées de nos états financiers consolidés intermédiaires pour plus de détails.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos anticipations et nos perspectives et prévisions à propos de divers indicateurs financiers et globaux et sources d'apport connexes, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, notre position sur le marché, nos capacités, notre position en regard de la concurrence, nos cotes de crédit, nos croyances, nos perspectives, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions; les perspectives de l'économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances d'une industrie; la demande prévue de produits et de services; la stratégie de croissance; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l'exécution des projets en général; notre position en regard de la concurrence; les attentes à l'égard des projets complexes de Transport et de la libération de fonds de roulement qui en découlera; les prévisions relatives à la composition des revenus et du carnet de commandes; l'incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires; la robustesse de notre structure du capital et de notre bilan, notre solvabilité, nos liquidités et sources de financement disponibles et nos besoins financiers prévus; l'amélioration de la productivité, les gains d'efficacité opérationnelle et les initiatives de restructuration; les attentes et les objectifs en matière de remboursement de la dette et de refinancement des facilités bancaires et de la renégociation des échéances; les attentes à l'égard de la disponibilité des programmes d'aide gouvernementale; la conformité aux clauses financières restrictives; les attentes à l'égard de la déclaration et du versement de dividendes sur nos actions privilégiées; les intentions et les objectifs à l'égard de nos programmes, de nos actifs et de nos activités et l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur ce qui précède et l'efficacité des plans et des mesures que nous avons mis en place en réponse à cet égard. En ce qui a trait à la vente de la division Transport à Alstom annoncée précédemment (la « transaction en cours »), le présent communiqué de presse contient également des énoncés prospectifs ayant trait à la réalisation et à l'échéancier connexe conformément à ses conditions et à ses modalités; le produit prévu devant découler de la transaction et son utilisation, ainsi qu'aux avantages que l'on prévoit retirer de la transaction et son incidence prévue sur nos perspectives, prévisions et cibles, nos activités opérationnelles, notre infrastructure, nos occasions, notre situation financière, notre plan d'entreprise et notre stratégie globale.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés de nos objectifs, priorités stratégiques, attentes, perspectives et plans actuels, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de nos activités et de l'environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon l'information actuellement à sa disposition, il existe un risque qu'elles ne soient pas exactes. Les hypothèses sont formulées dans le présent communiqué de presse (notamment les hypothèses présentées à la suite des énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse). Pour de plus amples renseignements, y compris à l'égard des autres hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse, se reporter aux rubriques Priorités stratégiques et Prévisions et énoncés prospectifs de chaque secteur isolable présenté dans notre rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Compte tenu de l'incidence de l'évolution de la pandémie de COVID-19 et de la réponse connexe de la Société, des gouvernements (fédéral, provinciaux et municipaux), des organismes de réglementation, des entreprises et des clients, les hypothèses de la Société comportent une incertitude plus importante que lors de périodes précédentes.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons, sans s'y limiter, les risques liés à la conjoncture économique générale, à notre contexte commercial (tels les risques liés au « Brexit », à la situation financière de l'industrie du transport aérien, des clients d'avions d'affaires et de l'industrie du transport sur rail; à la politique commerciale; à l'accroissement de la concurrence; à l'instabilité politique et à des cas de force majeure ou aux changements climatiques à l'échelle mondiale), aux risques opérationnels (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et services; au développement de nouvelles activités et à l'octroi de nouveaux contrats; au ratio de nouvelles commandes sur livraisons ou sur revenus et au carnet de commandes; à la certification et à l'homologation de produits et services; aux engagements à prix et à terme fixes et à la production et à l'exécution de projets, y compris les problèmes liés à certains projets de Transport; aux pressions sur les flux de trésorerie et sur les dépenses en immobilisations exercées par les fluctuations liées aux cycles de projet et au caractère saisonnier; à la mise en oeuvre de notre stratégie, de notre plan de transformation, de nos améliorations visant la productivité, de nos gains d'efficacité opérationnelle et de nos initiatives de restructuration; aux partenaires commerciaux; au caractère inapproprié de la planification et de la gestion de la trésorerie et du financement de projets; aux pertes découlant de sinistres et de garanties sur la performance des produits; aux procédures réglementaires et judiciaires; aux risques liés à l'environnement et à la santé et sécurité; à notre dépendance à l'égard de certains clients, contrats et fournisseurs; à la chaîne d'approvisionnement; aux ressources humaines; à la dépendance à l'égard des systèmes informatiques; à la dépendance à l'égard des droits relatifs à la propriété intellectuelle et à leur protection; aux risques liés à la réputation; à la gestion des risques, aux questions fiscales; et au caractère adéquat de la couverture d'assurance), au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l'accès aux marchés financiers; aux régimes d'avantages de retraite; à l'exposition au risque de crédit; aux obligations importantes au titre des paiements de la dette et des intérêts; aux clauses restrictives de conventions d'emprunt; et à certains seuils minimums de liquidités; à l'aide au financement en faveur de certains clients; et à la dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale), au risque du marché (telles les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; la diminution de la valeur résiduelle; l'augmentation des prix des produits de base; et les fluctuations du taux d'inflation). Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes de la section Autres du rapport de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020 de notre rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les facteurs mentionnés précédemment peuvent être exacerbés par l'éclosion de la COVID-19 et avoir une incidence considérablement plus grave sur les activités, les résultats opérationnels et la situation financière de la Société que si une telle éclosion n'avait pas eu lieu. En raison de la pandémie de COVID-19 actuelle, les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter : les risques liés à l'incidence et aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la conjoncture économique et les marchés des capitaux et l'incidence connexe sur notre entreprise, nos activités, nos sources de financement, nos liquidités, notre situation financière, nos marges, nos perspectives et nos résultats; l'incertitude à l'égard de l'ampleur et de la durée des perturbations économiques par suite de l'éclosion de la COVID-19 et des répercussions connexes sur la demande de nos produits et services; les mesures d'urgence et les restrictions décrétées par les autorités de la santé publique ou les gouvernements, les réponses des gouvernements et des institutions financières en matière de politique fiscale et monétaire; la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des clients, de la main-d'oeuvre, des contreparties et des fournisseurs de services tiers; la perturbation additionnelle des activités opérationnelles, de la production, de la réalisation et la livraison de projets; les risques liés à la technologie, à la protection des renseignements personnels; et d'autres événements défavorables imprévus.

En ce qui concerne la transaction en cours, certains facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, le non-respect des conditions de clôture, y compris l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, ou le report de la réalisation de la transaction et tout changement défavorable pouvant survenir; le fait que d'autres sources de financement qui pourraient remplacer le produit prévu devant découler de la transaction en cours pourraient ne pas être accessibles lorsqu'elles s'avèrent nécessaires ou ne pas l'être selon des conditions avantageuses; la concrétisation d'un événement qui pourrait permettre aux parties de mettre fin à leurs obligations; les modifications aux modalités de la transaction; l'incapacité des parties de respecter leurs obligations; le risque associé à la perte et au remplacement des dirigeants et des employés clés; et l'incidence de la transaction sur nos relations avec des tiers, y compris la possibilité de la perte de clients, d'employés, de fournisseurs, de partenaires d'affaires ou d'autres avantages et du goodwill de l'entreprise.

Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n'est pas exhaustive et qu'il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes de la section Autres du rapport de gestion pour le trimestre et période clos le 30 septembre 2020 et de celui de notre rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. D'autres risques et incertitudes que nous ne connaissons pas ou que nous considérons comme non importants à l'heure actuelle pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date du présent communiqué de presse et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d'y être tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs dans le rapport de gestion sont fondés sur les hypothèses importantes suivantes et assujettis à celles-ci :

Ensemble de l'entreprise

La conjoncture économique générale, y compris l'incidence sur l'économie et les marchés des capitaux de la pandémie de COVID-19 et les autres risques pour la santé;

la capacité de notre bassin de fournisseurs et de prestataires de services tiers de recommencer graduellement à soutenir le développement de produits et les cadences de production prévues selon des conditions acceptables sur le plan commercial et en temps opportun;

l'efficacité de nos mesures d'atténuation adoptées en réponse à la pandémie de COVID-19 pour réduire au minimum la pression à la baisse des flux de trésorerie et gérer les liquidités;

notre capacité à mettre en oeuvre d'autres mesures d'atténuation efficaces en réponse à des événements futurs;

l'exactitude de nos estimations et de nos jugements sur la durée, la portée et les incidences de la pandémie de COVID-19 en cours sur notre entreprise, nos activités opérationnelles, nos liquidités, notre situation financière, nos marges, nos flux de trésorerie, nos perspectives et nos résultats des périodes ultérieures;

la capacité de disposer de liquidités suffisantes pour mettre en oeuvre le plan stratégique, de respecter les clauses financières restrictives et les autres clauses aux termes de nos facilités de crédit, de nos facilités de lettres de crédit, de nos billets de premier rang en cours et de nos facilités adossées à des actifs, et de rembourser la dette à long terme ou de refinancer les facilités renouvelables et à terme et de renégocier les échéances;

l'incidence prévue des mesures d'urgence mises en place par les gouvernements;

l'efficacité des programmes d'aide gouvernementale, y compris les subventions salariales, le report du paiement des impôts, les congés de cotisations aux régimes de retraite et d'autres mesures qui s'attaquent aux besoins de liquidités des entreprises pendant la crise et notre capacité à y être admissibles;

l'efficacité des initiatives pour contenir la contagion de la COVID-19 et relancer graduellement l'environnement mondial et la conjoncture économique mondiale;

le calendrier d'atténuation des directives de distanciation sociale actuelles en raison de la COVID-19 et des autres mesures d'atténuation;

le maintien en poste des employés et des dirigeants clés;

notre capacité de nous défendre dans le cadre de litiges;

notre capacité d'avoir accès aux marchés financiers au besoin; et

la disponibilité des programmes de financement du fonds de roulement et du soutien au crédit par les institutions financières aux parties concernées.

Aviation

l'alignement des cadences de production à la demande réduite du marché et de la baisse considérable des nouvelles commandes; et

notre capacité d'apporter les ajustements requis à la cadence de production à mesure que les activités liées aux avions d'affaires reprennent graduellement.

Transport

la clôture de la vente de la division Transport à Alstom au premier trimestre de 2021 selon les modalités négociées; et

notre capacité à établir de nouveaux calendriers contractuels avec les clients et les fournisseurs afin d'optimiser la génération de trésorerie à mesure que la production reprend graduellement.

Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse, en particulier à l'égard de la transaction en cours, comprennent les hypothèses importantes suivantes : le respect de toutes les conditions de clôture (y compris l'approbation des organismes de réglementation et, à l'égard de la vente de la division Transport, l'absence de toute modification défavorable importante) et la réception du produit prévu selon le calendrier prévu; et le respect par les parties de leurs obligations.

Pour de plus amples renseignements, notamment à l'égard des autres hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, voir les rubriques Priorités stratégiques et Prévisions et énoncés prospectifs de chaque secteur isolable du rapport de gestion de notre rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Compte tenu de l'incidence de l'évolution de la pandémie de COVID-19 et de la réponse connexe de la Société, des gouvernements (fédéral, provinciaux et municipaux), des organismes de réglementation, des entreprises et des clients, les hypothèses de la Société comportent une incertitude plus importante que lors de périodes précédentes.

Pour une analyse des facteurs de risque importants associés à l'information prospective, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes dans la section Autres.

