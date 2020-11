Mario Albert se joint aux conseils d'administration de iA Groupe financier





QUÉBEC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui la nomination de Monsieur Mario Albert au poste d'administrateur de iA Société financière inc. et de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Monsieur Albert possède une vaste expérience dans le domaine financier et en technologies de l'information. Il a oeuvré au sein de l'Autorité des marchés financiers (AMF), où il a agi à titre de surintendant de la distribution et, par la suite, à titre de Président directeur général. Monsieur Albert a aussi occupé plusieurs postes de haute direction dans des organismes privés, publics et parapublics québécois au cours de sa carrière, dont à La Capitale, au ministère des Finances du Québec, à Investissement Québec et à Finances Montréal.

Présidés par Jacques Martin, les deux conseils d'administration de iA Groupe financier, dont la composition est la même, comptent maintenant treize administrateurs, dont douze sont des membres indépendants. Par ailleurs, 38 % des membres sont des femmes.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Communiqué envoyé le 4 novembre 2020 à 13:30 et diffusé par :