Bio-K+ International inc. finalise la vente de ses activités à la société mondiale de goût et nutrition, le Groupe Kerry, développant ainsi l'entreprise à l'échelle mondiale.





MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Bio-K+ International inc., chef de file de l'industrie des probiotiques de première qualité, conclue la vente de son entreprise au Groupe Kerry, une société mondiale en solutions de goût et de nutrition pour les marchés des boissons, des produits alimentaires et pharmaceutiques.

Cette transaction stratégique, en vigueur immédiatement, permet à la marque Bio-K+ de se déployer mondialement à travers le Groupe Kerry. Le Groupe Kerry ayant également acquis la bâtisse et le terrain de Laval, continuera de produire les produits probiotiques Bio-K+ dans l'unique usine permettant ainsi de conserver l'ensemble des emplois en place tout en créant de futurs emplois avec la croissance des ventes.

« La famille Roy-Chevalier a bâti, depuis plus de 25 ans, l'entreprise qui a comme mission d'améliorer la santé et la qualité de vie des gens par la recherche, la fabrication et la vente de produits probiotiques de qualité scientifiquement démontrés. Notre famille est fière du travail accompli. Isabèle, François-Pierre, Monique et moi-même souhaitons remercier chaleureusement nos équipes pour leur engagement ainsi que notre comité aviseur pour leur support. Nous saluons également les professionnels de la santé qui ont été des ambassadeurs de nos produits reconnus cliniquement », explique Claude Chevalier.

Forte d'une notoriété incontestée et #1 au pays depuis les 10 dernières années, cette transaction permet à l'entreprise de concrétiser la prochaine phase de son développement à travers le Groupe Kerry qui compte plus de 148 sites sur les six continents.

« En fondant l'entreprise, le grand rêve de mon père Claude Chevalier et de la famille était d'offrir un produit de qualité aux vertus uniques capable d'améliorer la santé et la qualité de vie des gens. Notre mission pour Bio-K+ a toujours eu une visée mondiale ainsi la vente de l'entreprise permet à notre mission de se réaliser à court terme », explique Isabèle Chevalier. « Mon frère et moi avons grandi dans cette entreprise, nous nous sommes développés avec elle et nous nous y sommes consacrés, donc cette décision est émotive pour nous, mais nous savons que c'est la bonne chose à faire pour l'organisation. Bio-K+ prendra ainsi son plein envol en rendant accessible, mondialement, un produit dont nous connaissons l'impact majeur auprès de la santé des gens », précise-t-elle.



« Bio-K+ est une réussite incontestable au niveau scientifique tout comme au niveau commercial et nous sommes très enthousiastes d'avoir l'opportunité de faire rayonner la marque et ces produits de grande qualité », annonce John Quilter, Vice-Président du Global ProActive Health Technology de chez le Groupe Kerry. « Nous sommes aussi très fiers de pouvoir continuer l'expansion de Bio-K+ au Québec avec une équipe formidable », poursuit John Quilter.

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance inc. et Fasken ont respectivement servi de conseillers financiers et juridiques sur cette transaction.

À propos de Bio-K+ International inc. :

Fondée en 1994 par Claude Chevalier et Docteur Luquet, un éminent scientifique français, Bio-K+ International inc. est une entreprise familiale québécoise de biotechnologie située dans le Parc Scientifique de Haute Technologie de Laval. Avec plus de 130 employés, Bio-K+ est le chef de file dans la recherche, la fabrication et la distribution de probiotiques de première qualité au pays. Avec des investissements annuels importants dans la recherche et le développement, l'entreprise est profondément engagée à améliorer la santé et la qualité de vie des gens partout dans le monde grâce à ses produits innovateurs.

À propos du Groupe Kerry:

Le groupe Kerry a été fondé en Irlande en 1972, au départ en tant que coopérative laitière appartenant à des agriculteurs. Il est coté à la bourse de Dublin et de Londres. Le Groupe Kerry est le leader mondial du développement de solutions gustatives et nutritionnelles pour les marchés de l'alimentation, des boissons et des produits pharmaceutiques. Sa large base technologique, son modèle commercial centré sur le client et ses capacités de solutions intégrées de pointe font du Groupe Kerry le partenaire de co-création de choix. Le Groupe Kerry emploie plus de 26 000 personnes dans le monde, dont plus de 1 000 scientifiques de l'alimentation, et sa présence mondiale s'étend sur 148 sites de fabrication dans 32 pays.

