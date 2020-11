BearingPoint annonce la vente de RegTech, son unité de technologie de la réglementation, à Nordic Capital - L'unité opérera désormais de façon indépendante sur le marché





Le cabinet de conseil en gestion et en technologie BearingPoint va vendre son unité indépendante de technologie de la réglementation (RegTech), un des principaux éditeurs de solutions logicielles pour le reporting réglementaire, à Nordic Capital, une société leader en matière de capital-investissement, riche d'une longue expérience dans le développement d'entreprises technologiques et dans la facilitation et la gestion de la croissance mondiale. Cette transaction résulte d'un processus stratégique visant à favoriser le développement accéléré de l'unité en tant que société de logiciels proposant des services professionnels et gérés spécialisés tout au long de la chaîne de valeur réglementaire.

Avec Nordic Capital comme nouveau propriétaire, RegTech consolidera sa position de leader du marché et accélèrera son expansion internationale dans un contexte d'harmonisation réglementaire. BearingPoint restera un partenaire de conseil stratégique et conservera une participation minoritaire au capital de RegTech.

L'actuelle direction de RegTech restera en place et collaborera étroitement avec Nordic Capital. La transaction n'aura aucune incidence sur les clients de RegTech. La clôture de la transaction avec Nordic Capital est soumise aux autorisations réglementaires d'usage. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été communiquées. La transaction a été gérée de bout en bout par le cabinet spécialisé dans les fusions et acquisitions de la division Capital de BearingPoint.

Kiumars Hamidian, associé directeur de BearingPoint, a déclaré : "Avec la vente de notre unité RegTech, celle-ci devient une société entièrement indépendante. C'est une initiative stratégique que nous avons commencée il y a deux ans. J'avais déclaré que l'année 2020 était celle de l'exécution de notre plan stratégique à 2025, et même si les conditions du marché sont difficiles en raison de l'épidémie de Corona, nous maintenons nos plans à long terme. Les performances actuelles de la société démontrent que notre stratégie est payante. Grâce à cette transaction, nous concrétisons les ambitions définies dans notre stratégie en nous concentrant davantage sur notre gamme de services de conseil, leader du marché.

"La division commerciale RegTech profitera du développement constant des exigences réglementaires partout dans le monde. En tant qu'entreprise indépendante et bénéficiant du soutien d'un propriétaire solide comme Nordic Capital, elle disposera de l'agilité et de la flexibilité nécessaires pour exploiter au mieux ces opportunités", a déclaré Patrick Palmgren, responsable mondial de l'unité Capital de BearingPoint, qui assurait jusqu'à présent la gestion de RegTech. "Je suis personnellement impatient de poursuivre ce chemin avec Nordic Capital et RegTech", a conclu Patrick Palmgren.

Jürgen Lux, directeur général de RegTech, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Nordic Capital au sein de RegTech. Notre nouveau propriétaire soutiendra la poursuite de notre développement et profitera également à notre clientèle. Nordic Capital est un nouveau partenaire solide à nos côtés, qui dispose d'une énorme expérience dans le développement et la croissance d'entreprises de pointe du secteur logiciel. Ces deux dernières années nous ont permis de renforcer l'autonomie de l'entreprise RegTech au sein du groupe BearingPoint. Avec le soutien de Nordic Capital, nous avons défini un programme de croissance ambitieux et nous continuerons à investir dans notre suite de solutions logicielles éprouvées, fiables et résolument tournées vers l'avenir."

Fredrik Näslund, associé et responsable de la technologie et des paiements chez Nordic Capital Advisors, a ajouté : " La gamme exceptionnelle de logiciels et de solutions de RegTech bénéficie d'une grande renommée dans le secteur et a déjà gagné la confiance de plus de 6 000 entreprises de reporting, notamment des banques, des compagnies d'assurance, des instances de contrôle et des prestataires de services financiers. La position de la société sur le marché, sa plateforme et son potentiel d'expansion sont très impressionnants. Notre expérience étendue en matière de croissance et de développement des entreprises de logiciels et de technologies fait de Nordic Capital le partenaire idéal pour accompagner la prochaine phase de RegTech avec l'équipe de direction de la société."

RegTech est un fournisseur international de premier rang de solutions innovantes en matière de technologie de la réglementation et du risque, de technologie fiscale et de services pour le reporting réglementaire tout au long de la chaîne de valeur réglementaire. Par le biais d'un contact étroit avec les autorités de surveillance et en tant que membre des principaux comités de normalisation, RegTech est activement impliqué dans la préparation et le développement de normes réglementaires. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, RegTech est solidement établi comme un leader du marché en Europe.

