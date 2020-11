La 8e foire Internationale du Design Industriel de Shenzhen commence





Accueillie par le Gouvernement Populaire de la Municipalité de Shenzhen et organisée par l'Association des Professionnels du Design Industriel de Shenzhen, la 8e Foire Internationale du Design Industriel de Shenzhen (SZIDF) commence dans le Hall 2 du Centre de Convention et d'Exposition de Shenzhen le 2 novembre. Avec le thème « LA SURVIE PAR LE DESIGN : du darwinisme à... », la Foire se concentre sur les modèles généraux de développement du design dans le monde, met en oeuvre la combinaison de la double présentation « En ligne + Hors ligne », et invite des entreprises, des institutions et des invités nationaux et étrangers de divers domaines.

La cérémonie d'ouverture du SZIDF a accueilli plus de 200 participants, dont Chen Rugui, secrétaire adjoint du comité municipal du PCC de Shenzhen et maire du gouvernement populaire municipal de Shenzhen, Luo Min, directeur du centre de développement de la culture industrielle du ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MITI), Nie Xinping, Gao Shengyuan, vice-maire du gouvernement populaire de la municipalité de Shenzhen, Huang Wei, secrétaire général du gouvernement populaire de la municipalité de Shenzhen, secrétaire adjoint du comité du district de Futian du PCC, maire du gouvernement populaire du district de Futian et secrétaire du comité du parti du gouvernement populaire du district de Futian, Zeng Haiyan, consultant de classe I de la division des services aux producteurs, des échanges et de la coopération du ministère de l'industrie et des technologies de l'information de la province de Guangdong, Zheng Xuan, consultant de classe I du bureau de l'industrie et des technologies de l'information de la municipalité de Shenzhen, et les fonctionnaires concernés du ministère de l'industrie et des technologies de l'information de la République populaire de Chine, de la municipalité de Shenzhen et d'autres provinces et municipalités, ainsi que des professionnels de l'industrie, des chefs d'entreprise et des représentants de sociétés de design nationales et étrangères.

La cérémonie d'ouverture a reçu 580 000 visites en ligne. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Centre de développement de la culture industrielle du MITI a officiellement publié le rapport sur le développement de l'industrie du design en Chine (2020).

Ciblant respectivement les professionnels et les citoyens, la foire de trois jours accueille plus de 30 événements, mettant en lumière les orientations et les tendances de développement futur du design industriel, notamment la fabrication intelligente, la durabilité et les services aux consommateurs. Avec les produits présentés, les innovations mises en avant, les talents rassemblés, les idées échangées et les tendances prévues, la foire se manifeste dans un « nouveau » mode d'exposition où l'innovation et le développement, la communication et la coopération, et l'expérience de pointe sont tous intégrés en un seul.

