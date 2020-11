Praxis Cashier ajoute un poids lourd de l'industrie à sa liste de clients : IC Markets





LIMASSOL, Chypre, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Praxis Cashier, le premier fournisseur de technologie dans le domaine des logiciels de caisse intelligente, a annoncé aujourd'hui avoir ajouté une nouvelle marque internationale de taux de change à son portefeuille de clients toujours plus vaste, renforçant ainsi sa position dans l'industrie réglementée des Forex au détail et des contrats sur différence (CFD). Le logiciel de caisse intelligente certifié PCI 1 de Praxis permettra à la plateforme de commerce de Forex australienne IC Markets de servir ses clients par le biais de ses diverses entités et de leur proposer plusieurs options de paiement à presque n'importe quel point de service, le tout avec les normes de sécurité les plus élevées du marché.

De plus en plus de commerçants en ligne appartenant à différentes industries perçoivent la valeur ajoutée de la technologie fournie par Praxis, y compris IC Markets. Créé en 2007, IC Markets est un géant de l'industrie du Forex qui détient des milliards de dollars en volumes de trading, ainsi que des licences dans le monde entier. En collaborant avec Praxis, IC Markets accède à la solution d'intégration des paiements directs avec certaines des institutions financières et certains portails de paiement les plus importants, ce qui élargira sa portée dans l'industrie du Forex ainsi que la gamme de solutions offertes à ses clients.

« Une fois de plus, les principaux sites Web et acteurs de l'industrie du Forex prennent conscience de la valeur du logiciel de Praxis, a déclaré Amit Klatchko, fondateur et directeur de Praxis. Praxis est fier d'être reconnu comme un fournisseur de logiciels de de caisse de qualité supérieure dans le monde entier et se réjouit à la perspective de s'intégrer à IC Markets alors que son éventail de services de courtage s'élargit et s'améliore. Nous sommes ravis d'offrir à IC Markets l'accès à nos plus de 300 intégrations auprès de banques, de prestataires de services de paiement, de portefeuilles électroniques, de solutions de cryptomonnaie et de services virements bancaires. Le tout bénéficiant d'une sécurité accrue, d'une intégration plus rapide et de services globaux de qualité supérieure. »

À propos de IC Markets

IC Markets est une plateforme en ligne australienne de commerce de Forex au détail et de contrats sur différence (CFD) relatifs aux produits financiers dérivés dont le siège social se trouve à Sydney. L'entreprise est spécialisée dans les CFD pour les Forex, les indices, les matières premières, les obligations et les marchés boursiers à l'échelle mondiale.

À propos de Praxis Cashier

Praxis Cashier est un leader mondial en matière de technologie de paiement et possède une vaste expérience dans les entreprises en ligne, notamment spécialisées dans les technologies financières, les jeux en ligne, le commerce électronique et plus encore. Avec des bureaux en Espagne, à Chypre et en Ukraine, Praxis propose un logiciel de caisse intelligente conçu pour surmonter les difficultés de traitement à haut risque et augmenter le taux d'approbation des transactions par les entreprises. L'entreprise agit comme raccord de technologie entre les prestataires de services de paiement (PSP) et les propriétaires d'entreprise et commerçants, fournissant des services de traitement des données pour tous les paiements entrants et sortants, sans traiter les paiements financiers elle-même. Praxis est intégrée à plus de 300 solutions de paiement, ce qui en fait l'une des plateformes les plus complètes, sécurisées et conformes à la norme PCI DSS 1 du marché.

