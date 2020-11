Mazda Canada communique des ventes record pour octobre 2020





RICHMOND HILL, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 414 véhicules pour le mois d'octobre, ce qui représente une augmentation de 6,3 % par rapport à octobre 2019. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 48 048 unités, ce qui représente une baisse de 16,4 % par rapport à la même période en 2019. Il s'agit du meilleur mois de l'histoire de Mazda Canada, dépassant le record précédent pour le mois d'octobre établi en 2017.

POINTS SAILLANTS DES VENTES D'OCTOBRE :

La gamme de véhicules multisegments CX de Mazda a connu un excellent mois, affichant les meilleures ventes mensuelles enregistrées par trois de ses modèles.

Les ventes du CX-5 ont bondi de 16,2 % sur douze mois; il s'agit du meilleur résultat de ventes mensuel de son histoire.

Le CX-9 a connu une forte croissance d'une année à l'autre, affichant une augmentation de 22,0 % par rapport au même mois l'an dernier, ce qui lui a aussi valu le meilleur résultat de ventes en octobre de son histoire.

Le modèle CX-30 a grandement contribué à la hausse de 24,8 % de la gamme primée de véhicules multisegments CX de Mazda par rapport à octobre 2019.



Mazda3 1 117 1 707 -34,6 % 10 892 18 902 -42,4 % Mazda6 51 103 -50,5 % 880 1 233 -28,6 % MX-5 5 24 -79,2 % 510 748 -31,8 % Voitures de tourisme 1 173 1 834 -36,0 % 12 282 20 883 -41,2 % CX-3 522 1 124 -53,6 % 4 947 9 481 -47,8 % CX-30 1 122 - - 7 575 - - CX-5 3 153 2 713 16,2 % 20 177 23 558 -14,4 % CX-9 444 364 22,0 % 3 067 3 530 -13,1 % Camions légers 5 241 4 201 24,8 % 35 766 36 569 -2,2 % MAZDA - TOTAL 6 414 6 035 6,3 % 48 048 57 452 -16,4 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires disséminés dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

