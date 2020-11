Wajax annonce ses résultats du troisième trimestre de 2020 et fait le point sur les mesures prises pour faire face à la COVID-19





Symbole à la TSX: WJX



TORONTO, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de 2020.







(en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois

closes les

30 septembre

2020

2019

2020

2019

RÉSULTATS CONSOLIDÉS















Produits 340,6 $ 365,1 $ 1 041,6 $ 1 149,1 $ Ventes d'équipement 106,2 $ 109,7 $ 326,4 $ 367,4 $ Service après-vente 100,9 $ 117,1 $ 309,8 $ 365,9 $ Pièces industrielles 83,8 $ 90,7 $ 257,1 $ 278,1 $ SRT 41,7 $ 38,3 $ 123,8 $ 110,4 $ Location d'équipement 8,1 $ 9,3 $ 24,5 $ 27,4 $

















Bénéfice net 6,7 $ 7,6 $ 20,9 $ 27,3 $ Résultat de base par action1) 0,33 $ 0,38 $ 1,05 $ 1,37 $

















Bénéfice net ajusté2), 3) 10,1 $ 10,3 $ 25,5 $ 31,7 $ Résultat de base par action ajusté1), 2), 3) 0,50 $ 0,52 $ 1,27 $ 1,59 $

Faits saillants du troisième trimestre

Les produits ont fléchi de 24,5 millions de dollars, ou 6,7 %, pour s'établir à 340,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, contre 365,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. D'un point de vue régional :

Les produits dans l'Ouest canadien se sont établis à 129,6 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 8,7 % par rapport à l'exercice précédent en raison principalement de l'affaiblissement des produits tirés des services après-vente dans les catégories de l'exploitation minière et des moteurs et transmissions et du recul des ventes dans la catégorie des pièces industrielles. Ces diminutions ont été en partie contrebalancées par la hausse des ventes des services de réparation technique (les « SRT ») du fait de l'acquisition de NorthPoint Technical Services ULC (« NorthPoint ») réalisée le 13 janvier 2020.

») du fait de l'acquisition de NorthPoint Technical Services ULC (« ») réalisée le 13 janvier 2020.

Les produits dans le centre du Canada se sont établis à 73,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 3,2 % par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout de l'augmentation des ventes d'équipement dans la catégorie de la manutention de matériaux et de l'accroissement des ventes des SRT découlant de l'acquisition de NorthPoint.

se sont établis à 73,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 3,2 % par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout de l'augmentation des ventes d'équipement dans la catégorie de la manutention de matériaux et de l'accroissement des ventes des SRT découlant de l'acquisition de NorthPoint.

Les produits dans l'Est du Canada se sont fixés à 137,3 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 9,6 % par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout d'une diminution des ventes d'équipement dans les catégories des groupes électrogènes et de l'exploitation forestière et du recul des ventes des SRT et des pièces industrielles.

se sont fixés à 137,3 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 9,6 % par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout d'une diminution des ventes d'équipement dans les catégories des groupes électrogènes et de l'exploitation forestière et du recul des ventes des SRT et des pièces industrielles. Au cours du trimestre, la Société a été admissible à la Subvention salariale d'urgence du Canada (la « SSUC »). À cet égard, la Société a comptabilisé un montant de 5,4 millions de dollars à titre de remboursement lié à la charge de rémunération, dont une tranche de 2,6 millions de dollars a été attribuée aux coûts de ventes et une tranche de 2,8 millions de dollars a été attribuée aux frais de vente et d'administration en proportion des coûts liés au personnel comptabilisés à ces postes.

(la « »). À cet égard, la Société a comptabilisé un montant de 5,4 millions de dollars à titre de remboursement lié à la charge de rémunération, dont une tranche de 2,6 millions de dollars a été attribuée aux coûts de ventes et une tranche de 2,8 millions de dollars a été attribuée aux frais de vente et d'administration en proportion des coûts liés au personnel comptabilisés à ces postes. Pour le troisième trimestre de 2020, la marge bénéficiaire brute a diminué de 0,2 % par rapport à la période correspondante de 2019, s'établissant à 18,8 %. Compte non tenu du montant de 2,6 millions de dollars au titre du recouvrement de la SSUC susmentionné, la marge bénéficiaire brute a été de 18,0 % au cours du troisième trimestre de 2020, ce qui représente une baisse de 1,0 % par rapport à la période correspondante de 2019. Cet effritement de la marge s'explique avant tout par la réduction des marges sur les pièces et les services, contrebalancée en partie par la hausse des marges sur les SRT et sur l'équipement. Compte non tenu de l'incidence du recouvrement de la SSUC, la marge bénéficiaire brute de 18,0 % s'est améliorée de 3,1 % d'un trimestre à l'autre en comparaison de la marge bénéficiaire brute de 14,9 % comptabilisée au deuxième trimestre de 2020. L'amélioration d'un trimestre à l'autre tient essentiellement de la diminution des activités liées à la sortie de stocks vieillis, ce qui a eu une incidence défavorable sur la marge bénéficiaire brute au cours du trimestre précédent.

effritement de la marge s'explique avant tout par la réduction des marges sur les pièces et les services, contrebalancée en partie par la hausse des marges sur les SRT et sur l'équipement. Compte non tenu de l'incidence du recouvrement de la SSUC, la marge bénéficiaire brute de 18,0 % s'est améliorée de 3,1 % d'un trimestre à l'autre en comparaison de la marge bénéficiaire brute de 14,9 % comptabilisée au deuxième trimestre de 2020. L'amélioration d'un trimestre à l'autre tient essentiellement de la diminution des activités liées à la sortie de stocks vieillis, ce qui a eu une incidence défavorable sur la marge bénéficiaire brute au cours du trimestre précédent. Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont diminué de 1,3 % pour s'établir à 12,3 % au troisième trimestre de 2020, en comparaison de 13,6 % au cours de la période correspondante de 2019. Les frais de vente et d'administration ont diminué de 7,6 millions de dollars par rapport à ceux du troisième trimestre de 2019, essentiellement en raison des mesures de contrôle des coûts, d'un profit sur la vente de biens de 1,4 million de dollars et du recouvrement des charges liées au personnel découlant de la SSUC de 2,8 millions de dollars dont il est question ci-dessus. Compte non tenu du recouvrement de 2,8 millions de dollars lié à la SSUC, les frais de vente et d'administration en pourcentage des produits ont baissé de 0,4 % pour se chiffrer à 13,1 % au cours du troisième trimestre de 2020 par rapport à 13,6 % pour la période correspondante de 2019.

Le BAII a diminué de 1,3 million de dollars, ou 8,3 %, pour s'établir à 14,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, contre 15,6 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2019. 2) La diminution du BAII d'un exercice à l'autre est essentiellement attribuable au recul des produits et aux coûts de restructuration plus élevés, compensée en partie par des frais de ventes et d'administration diminués et par le recouvrement de la SSUC. 2)

La diminution du BAII d'un exercice à l'autre est essentiellement attribuable au recul des produits et aux coûts de restructuration plus élevés, compensée en partie par des frais de ventes et d'administration diminués et par le recouvrement de la SSUC. La Société a dégagé un bénéfice net de 6,7 millions de dollars, ou 0,33 $ par action, au troisième trimestre de 2020, comparativement à 7,6 millions de dollars, ou 0,38 $ par action, au cours de la période correspondante de 2019. La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 10,1 millions de dollars, ou 0,50 $ par action, au troisième trimestre de 2020, contre 10,3 millions de dollars, ou 0,52 $ par action, au cours de la période correspondante de 2019. 2)

La marge du BAIIA ajusté est passée à 9,5 % au cours du troisième trimestre de 2020 alors qu'elle était à 9,0 % au cours de la période correspondante de 2019. 2)

Le carnet de commandes de la Société s'établissait à 172,2 millions de dollars au 30 septembre 2020, en baisse de 18,5 millions de dollars, ou 9,7 %, par rapport au carnet de commandes au 30 juin 2020, en raison surtout de la baisse des commandes dans la plupart des catégories, mais surtout dans celles de la construction, de la manutention de matériaux et des SRT. 2) Comparativement au 30 septembre 2019, le carnet de commandes a fléchi de 115,7 millions de dollars, ou 40,2 %, en raison de la diminution des commandes dans toutes les catégories, sauf la construction, notamment dans celles de l'exploitation minière, des groupes électrogènes et de la manutention de matériaux. 2)

Comparativement au 30 septembre 2019, le carnet de commandes a fléchi de 115,7 millions de dollars, ou 40,2 %, en raison de la diminution des commandes dans toutes les catégories, sauf la construction, notamment dans celles de l'exploitation minière, des groupes électrogènes et de la manutention de matériaux. Le total des stocks détenus et en consignation a diminué de 39,2 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2020. Les stocks détenus se sont établis à 390,0 millions de dollars au 30 septembre 2020, ce qui représente un repli de 23,7 millions de dollars par rapport au 30 juin 2020, du fait surtout de la baisse des stocks d'équipement dans les catégories de la construction, des groupes électrogènes et de l'exploitation minière. Les stocks en consignation, qui comprennent essentiellement des excavatrices de catégorie construction, ont reculé de 15,5 millions de dollars.

Le fonds de roulement de 392,0 millions de dollars au 30 septembre 2020 a fléchi de 3,2 millions de dollars par rapport au 30 juin 2020 du fait essentiellement de la baisse des stocks et de la hausse des provisions, partiellement contrée par la diminution des créditeurs et charges à payer et de la dette bancaire. 2) Le fonds de roulement moyen des quatre derniers trimestres en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois se sont établis à 27,9 %, ce qui représente une progression de 0,3 % par rapport au 30 juin 2020 du fait du recul des ventes selon une moyenne mobile 12 mois. 2)

Le fonds de roulement moyen des quatre derniers trimestres en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois se sont établis à 27,9 %, ce qui représente une progression de 0,3 % par rapport au 30 juin 2020 du fait du recul des ventes selon une moyenne mobile 12 mois. Des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 34,8 millions de dollars ont été inscrites pour le troisième trimestre de 2020, comparativement à des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 9,3 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La hausse de 44,1 millions de dollars des entrées de trésorerie est essentiellement attribuable à une augmentation des entrées de trésorerie découlant des stocks de 47,6 millions de dollars, à une diminution de l'impôt sur le résultat payé de 5,3 millions de dollars et à un recul des entrées d'équipement de location de 4,2 millions de dollars, contrés en partie par une baisse des entrées de trésorerie découlant des variations des clients et autres débiteurs de 12,4 millions de dollars.

Le ratio de levier financier de la Société a diminué pour s'établir à 2,59 fois au 30 septembre 2020, comparativement à 2,82 fois au 30 juin 2020. 2) Cette diminution du ratio de levier financier s'explique par un endettement moindre, contrebalancé en partie par la baisse du BAIIA ajusté pro forma selon une moyenne mobile 12 mois. 2) Le ratio de levier financier garanti de premier rang de la Société était de 2,05 fois au 30 septembre 2020, comparativement à 2,29 fois au 30 juin 2020. 2)

Cette diminution du ratio de levier financier s'explique par un endettement moindre, contrebalancé en partie par la baisse du BAIIA ajusté pro forma selon une moyenne mobile 12 mois. Le ratio de levier financier garanti de premier rang de la Société était de 2,05 fois au 30 septembre 2020, comparativement à 2,29 fois au 30 juin 2020. Au cours du troisième trimestre de 2020, la Société a réduit ses effectifs en réponse à la situation économique attribuable à la COVID-19 et aux incidences sur les volumes des ventes connexes. Des coûts de restructuration de 7,7 millions de dollars avant impôt ont été comptabilisés au cours du trimestre, principalement au titre des indemnités de départ. Un total de 243 salariés ont été licenciés, ce qui représente des coûts d'indemnisation annuels d'environ 19,3 millions de dollars. La quasi-totalité des salariés touchés avaient déjà été temporairement mis à pied et, par conséquent, la majeure partie du montant de 19,3 millions de dollars n'a pas été engagée par la Société en 2020.

Au troisième trimestre de 2020, la Société a conclu une transaction de cession-bail visant un de ses biens détenus. Le produit, déduction faite des coûts de transaction à la vente d'un bien, s'est chiffré à 5,2 millions de dollars, alors que la valeur comptable nette se chiffrait à 1,2 million de dollars, donnant lieu à un profit total comptabilisé sur la vente du bien de 4,0 millions de dollars, dont une tranche de 1,5 million de dollars a été comptabilisée au cours du trimestre.

Le 2 novembre 2020, la Société a déclaré un dividende de 0,25 $ par action pour le quatrième trimestre de 2020, payable le 5 janvier 2021 aux actionnaires inscrits le 15 décembre 2020.

Mise à jour à l'égard des mesures prises pour faire face à la COVID-19

La pandémie de maladie à coronavirus et les mesures mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19 ont continué d'avoir une incidence importante sur Wajax. Le tableau qui suit présente un résumé des quatre principaux objectifs de la Société pour gérer cette période difficile, et fournit une mise à jour à l'égard des mesures prises à la date des présentes pour soutenir ces objectifs.

Objectifs Mesures Assurer la santé,

la sécurité et le bien-être du

personnel. Afin de respecter la distanciation physique, environ 40 % du personnel continue de travailler à distance ou de la maison. Pour protéger le personnel de première ligne dont le rôle exige une présence en succursale ou sur le site d'un client, des protocoles ont été établis, lesquels exigent un examen préalable autoadministré, afin de faire connaître les mesures en matière de distanciation physique, d'accès restreint aux sites, de modifications des quarts de travail et d'évaluation des dangers avant le travail et de s'assurer que suffisamment d'équipement de protection personnel est disponible.

Les membres du personnel qui sont mis en isolement pour des raisons de maladie ou d'exposition à la maladie avérée ou présumée obtiennent 10 jours de congé payés entièrement la première fois. Ceux qui ont été mis à pied temporairement obtiennent une couverture d'assurance-soins de santé et dentaires payée par la Société pour un maximum de 180 jours.

Plusieurs aspects des politiques et pratiques à l'égard de l'exploitation et du personnel ont été modifiés afin d'accroître la protection de la santé et de la sécurité du personnel et de se conformer aux exigences provinciales et locales.

Des réunions du personnel ont lieu aux deux semaines afin de faire le point sur les questions de santé et de sécurité, les programmes d'aide, l'évolution de la situation à l'égard des activités de la Société. Offrir un service à la clientèle hors pair. Le réseau de succursales ou la chaîne d'approvisionnement de la Société n'ont subi aucune perturbation importante. Il en va de même de la chaîne d'approvisionnement des partenaires fabricants de la Société.

À la clôture du troisième trimestre de 2020, la plupart des clients de la Société étaient en exploitation, générant divers degrés de demande. Le personnel affecté aux opérations sur le terrain, dans les succursales ainsi que le service après-vente continue d'être ajusté selon les besoins. Préserver la santé financière de la

Société. Réductions des coûts Au 30 septembre 2020, 286 salariés demeuraient temporairement mis à pied, ont dû réduire leur semaine de travail ou participent à des programmes de partage des tâches. Au cours du troisième trimestre de 2020, la Société a licencié 243 salariés, ce qui représente des coûts d'indemnisation annuels d'environ 19,3 millions de dollars, et elle a comptabilisé une provision pour restructuration de 7,7 millions de dollars. La quasi-totalité des salariés touchés avaient déjà été temporairement mis à pied et, par conséquent, la majeure partie du montant de 19,3 millions de dollars n'a pas été engagée par la Société en 2020.

Les réductions de salaire temporaires sur une base volontaire ont été prolongées au troisième trimestre, y compris une réduction de 20 % du salaire du chef de la direction, de 20 % de la rémunération forfaitaire de tous les membres du conseil d'administration ou des comités, de 10 % du salaire des membres de la haute direction et de 5 % à 10 % du salaire des directeurs.

Des coupes importantes ont été effectuées du côté des dépenses discrétionnaires. Gestion des liquidités et du fonds de roulement Au 30 septembre 2020, la Société dispose de liquidités de 181,8 millions de dollars aux termes de ses facilités de crédit bancaires, ce qui représente une augmentation de 7,0 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Aucune dette de la Société ne vient à échéance avant 2024. Au cours du troisième trimestre, la Société a généré des flux de trésorerie d'exploitation de 34,8 millions de dollars.

La Société poursuivra la gestion du niveau des stocks détenus et en consignation en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle les conditions de marché actuelles persisteront pour le reste de l'exercice.

Les dépenses en immobilisations devraient demeurer minimales.

Au troisième trimestre, la Société a poursuivi le programme de monétisation de biens immobiliers annoncé précédemment, et le produit qui en découle devrait être appliqué à la réduction de la dette.

La Société continue de collaborer étroitement avec les clients au sujet des limites de crédit afin de soutenir leurs activités pendant cette période difficile. Demeurer en bonne position pour réaliser la stratégie de croissance de la Société. La mise en place du nouveau progiciel de gestion intégré de la Société, prévue précédemment au deuxième trimestre de 2020, demeure reportée jusqu'en 2021.

La Société continue d'exécuter ses stratégies de croissance lorsque cela est approprié en se fondant sur les conditions de marché pertinentes à chacune des catégories.

Les occasions d'acquisition dans les SRT sont passées en revue constamment afin d'agir lorsque les conditions seront jugées opportunes.

Mark Foote, président et chef de la direction, a commenté les résultats de la Société : « Le contexte commercial actuel, lié en premier lieu à la COVID-19 et, en second lieu, à la faiblesse des marchés des ressources dans l'Ouest canadien, a continué d'avoir une incidence défavorable sur les résultats de la Société au troisième trimestre de 2020. Les tendances à l'égard des volumes se sont améliorées tout au long du trimestre par rapport à l'exercice précédent.

Bien que les volumes aient récemment affiché une tendance encourageante, nous prévoyons encore une baisse des produits d'un exercice à l'autre pour le quatrième trimestre. Par conséquent, la Société a pris la décision difficile de réduire ses effectifs d'environ 8 % au cours du troisième trimestre par rapport au 1er janvier 2020.

M. Foote a poursuivi : « En réponse aux conditions de marché difficiles et conformément à nos plans, les stocks détenus et en consignation ont continué à diminuer au cours du troisième trimestre alors que les marges se sont améliorées d'un trimestre à l'autre par rapport au deuxième trimestre, lorsque la sortie anticipée d'équipement vieilli a temporairement réduit les marges.

La priorité de Wajax consiste à gérer ses activités selon ses quatre principaux objectifs : assurer la santé et la sécurité de son personnel; offrir un service à la clientèle hors pair; préserver la santé financière de la Société; et positionner la Société pour réaliser sa stratégie de croissance à mesure que les conditions deviennent plus favorables.

Wajax prévoit atténuer l'incidence de la baisse des volumes grâce aux réductions de coûts, et ce, en adaptant son offre de service à la clientèle, en surveillant le fonds de roulement et en contrôlant les dépenses en immobilisations. Les sources de liquidités actuelles de la Société devraient être suffisantes et lui permettre de préparer la relance de la croissance des activités à mesure que la situation s'améliore. »

M. Foote a conclu : « Nous remercions sincèrement tous les membres de notre équipe qui continuent à travailler en toute sécurité et qui ont fait preuve d'engagement et de souplesse pendant une période trouble. Nous sommes très fiers du dévouement de Wajax à servir ses clients dans des conditions difficiles. »

Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

L'objectif de la Société est de devenir le premier fournisseur de produits et services industriels du Canada, en se distinguant au moyen de ses trois capacités de base : l'excellence de sa force de vente, l'étendue et l'efficience de ses activités de réparation et d'entretien et son aptitude à collaborer étroitement avec ses partenaires fournisseurs, actuels et nouveaux, afin d'élargir constamment la gamme des produits offerts aux clients. La Société croit que la quête de l'excellence dans ces trois champs lui permettra de créer de la valeur pour ses clients, son personnel, ses fournisseurs et ses actionnaires.

La conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du troisième trimestre de Wajax sera diffusée sur le Web. Vous êtes invité à l'écouter en direct en anglais le mardi 3 novembre 2020 à 14 h (heure de l'Est). Pour ce faire, veuillez vous rendre à l'adresse wajax.com et cliquer sur le lien menant à la conférence Web sur la page « Investor Relations », « Events and Presentations », « Q3 2020 Financial Results » (« Relations avec les investisseurs », « Événements et présentations », « Résultats du T3 2020 »).

Notes

1) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, aux fins du calcul du bénéfice de base et dilué par action pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 s'est établi respectivement à 20 033 619 (20 003 554 en 2019) et à 20 513 331 (20 409 514 en 2019).

Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, aux fins du calcul du bénéfice de base et dilué par action pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 s'est établi respectivement à 20 027 910 (19 995 004 en 2019) et à 20 459 861 (20 398 075 en 2019). 2) Le « bénéfice net ajusté », le « résultat de base par action ajusté », le « BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté pro forma », le « carnet de commandes », le « ratio de levier financier » et le « ratio de levier financier garanti de premier rang » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Le « BAII » et le « fonds de roulement » sont des mesures conformes aux PCGR additionnelles. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles » du rapport de gestion pour le troisième trimestre de 2020. 3) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. coûts de restructuration et autres coûts connexes de 5,6 millions de dollars après impôt (2,9 millions de dollars en 2019), ou bénéfice de base et dilué par action de 0,28 $ et 0,27 $ respectivement (0,15 $ et 0,14 $, respectivement, en 2019) pour le trimestre clos le 30 septembre 2020.

b. coûts de restructuration et autres coûts connexes de 5,7 millions de dollars (3,9 millions de dollars en 2019) après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,28 $ (bénéfice de base et dilué par action de 0,20 $ et de 0,19 $, respectivement, en 2019) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020.

c. profit hors trésorerie lié à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,0 million de dollars (profit de 0,2 million de dollars en 2019) après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,05 $ (bénéfice de 0,01 $ par action en 2019) pour le trimestre clos le 30 septembre 2020.

d. profit hors trésorerie lié à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars (profit de 0,4 million de dollars en 2019) après impôt, ou bénéfice de base et diluée par action de 0,01 $ (bénéfice de 0,02 $ par action en 2019) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020.

e. coûts de transaction liés à NorthPoint de 0,2 million de dollars, après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,01 $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020.

f. profit comptabilisé sur la vente de biens de 1,2 million de dollars après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,06 $ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020.

g. coûts liés aux CSC de 0,8 million de dollars après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,04 $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019.

Pour un complément d'information, consulter notamment le rapport annuel de Wajax dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Corporation Wajax

Rapport de gestion - troisième trimestre 2020

Le rapport de gestion qui suit traite de la situation financière et des résultats d'exploitation consolidés de Corporation Wajax (« Wajax » ou la « Société ») pour le trimestre clos le 30 septembre 2020. Ce rapport de gestion doit être lu à la lumière de l'information contenue dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la Société et les notes y afférentes du trimestre clos le 30 septembre 2020, les états financiers consolidés audités annuels de la Société et les notes y afférentes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 établis selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et le rapport de gestion connexe. Les renseignements contenus dans le présent rapport de gestion sont fondés sur l'information dont disposait la direction en date du 2 novembre 2020.

La direction est responsable de l'information communiquée dans ce rapport de gestion ainsi que dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes, et a mis en place des systèmes d'information, des procédures et des contrôles appropriés visant à assurer que l'information utilisée en interne par la direction et communiquée en externe est essentiellement complète et fiable. Le conseil d'administration de Wajax a approuvé ce rapport de gestion ainsi que les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes. En outre, le comité d'audit de Wajax joue, au nom du conseil d'administration, un rôle de surveillance à l'égard de la communication de toute l'information financière faite au public par Wajax et a passé en revue ce rapport de gestion ainsi que les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et les notes y afférentes.

Sauf indication contraire, toute l'information financière comprise dans le présent rapport de gestion est exprimée en millions de dollars canadiens, sauf les données sur les calculs des ratios, les actions et les droits visant des actions et les données par action. On peut obtenir de l'information supplémentaire, notamment dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Wajax, dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Vue d'ensemble de Corporation Wajax

Fondée en 1858, Wajax (TSX : WJX) est l'un des fournisseurs de produits et services industriels les plus anciens et les plus diversifiés du Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

Orientation stratégique et perspectives

L'objectif d'une Wajax unifiée vise à permettre aux clients d'avoir accès à l'ensemble de la gamme de produits et services de la Société et à offrir en tout temps un excellent service à la clientèle. Wajax s'emploie à offrir le meilleur à ses clients et à son personnel grâce à l'exécution de plans clairs dans cinq grands volets :

Investir dans l'équipe de Wajax - La sécurité, le bien-être et l'engagement de l'équipe de près de 2 900 techniciens, professionnels des ventes, membres du personnel de soutien et dirigeants de la Société constituent les assises de la Société.





Investir dans les clients de Wajax - La Société a le privilège d'appuyer 32 000 clients individuels partout au Canada , qu'il s'agisse de petits entrepreneurs locaux ou des plus grandes entreprises industrielles et de ressources naturelles du pays.





, qu'il s'agisse de petits entrepreneurs locaux ou des plus grandes entreprises industrielles et de ressources naturelles du pays. Exécuter une stratégie de croissance interne bien définie - La Société a classé chacune de ses dix catégories actuelles de produits et services en fonction de leur contribution à la croissance durable. Bien que Wajax soit concurrentielle dans toutes les catégories où elle est active, ces classifications garantissent une allocation appropriée des ressources (comme les stocks, le capital, le personnel et le marketing).





Une stratégie d'acquisitions éprouvée - Wajax a élaboré des critères d'acquisition clairs pour les marchés canadien et américain. Au Canada , l'accent est mis principalement sur les acquisitions qui permettent à la Société d'accroître sa présence dans le secteur des services de réparation technique (les « SRT ») et, accessoirement, d'étendre les activités de distribution existantes de la Société. Sur le marché américain, nous étudions surtout les possibilités de croissance liées aux activités de distribution qui fournissent une base pour enrichir à long terme le modèle multicatégories d'une Wajax unifiée.





, l'accent est mis principalement sur les acquisitions qui permettent à la Société d'accroître sa présence dans le secteur des services de réparation technique (les « ») et, accessoirement, d'étendre les activités de distribution existantes de la Société. Sur le marché américain, nous étudions surtout les possibilités de croissance liées aux activités de distribution qui fournissent une base pour enrichir à long terme le modèle multicatégories d'une Wajax unifiée. Investir dans l'infrastructure de Wajax - La Société apporte d'importants changements à son infrastructure afin d'améliorer l'uniformité du service à la clientèle et de réduire les coûts. Les programmes actuels de la Société comprennent la consolidation continue de son réseau de succursales, l'investissement dans de nouveaux systèmes d'information et la mise en place de nouveaux centres de service à la clientèle (individuellement, un « CSC ») offrant du soutien en tout temps pour toutes les catégories de produits et services.

Perspectives

Le contexte commercial actuel, lié en premier lieu à la COVID-19 et, en second lieu, à la faiblesse des marchés des ressources dans l'Ouest canadien, a continué d'avoir une incidence défavorable sur les résultats de la Société au troisième trimestre de 2020. Les tendances à l'égard des volumes se sont améliorées tout au long du trimestre par rapport à l'exercice précédent.

Bien que les volumes aient récemment affiché une tendance encourageante, Wajax prévoit encore une baisse des produits d'un exercice à l'autre pour le quatrième trimestre. Par conséquent, la Société a pris la décision difficile de réduire ses effectifs d'environ 8 % au cours du troisième trimestre par rapport au 1er janvier 2020.

En réponse aux conditions de marché difficiles et conformément aux plans de la Société, les stocks détenus et en consignation ont continué à diminuer au cours du troisième trimestre alors que les marges se sont améliorées d'un trimestre à l'autre par rapport au deuxième trimestre, lorsque la sortie anticipée d'équipement vieilli a temporairement réduit les marges.

La priorité de Wajax consiste à gérer ses activités selon ses quatre principaux objectifs : assurer la santé et la sécurité de son personnel; offrir un service à la clientèle hors pair; préserver la santé financière de la Société; et positionner la Société pour réaliser sa stratégie de croissance à mesure que les conditions deviennent plus favorables.

Wajax prévoit atténuer l'incidence de la baisse des volumes grâce aux réductions de coûts, et ce, en adaptant son offre de service à la clientèle, en surveillant le fonds de roulement et en contrôlant les dépenses en immobilisations. Les sources de liquidités actuelles de la Société devraient être suffisantes et lui permettre de préparer la relance de la croissance des activités à mesure que la situation s'améliore.

Une mise à jour des mesures mises en place par Wajax en réponse à la COVID-19 est présentée ci-dessous.

Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective ».

Faits saillants du trimestre

Les produits ont fléchi de 24,5 millions de dollars, ou 6,7 %, pour s'établir à 340,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, contre 365,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. D'un point de vue régional :





Les produits dans l'Ouest canadien se sont établis à 129,6 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 8,7 % par rapport à l'exercice précédent en raison principalement de l'affaiblissement des produits tirés des services après-vente dans les catégories de l'exploitation minière et des moteurs et transmissions et du recul des ventes dans la catégorie des pièces industrielles. Ces diminutions ont été en partie contrebalancées par la hausse des ventes des SRT du fait de l'acquisition de NorthPoint Technical Services ULC (« NorthPoint ») réalisée le 13 janvier 2020.

») réalisée le 13 janvier 2020.

Les produits dans le centre du Canada se sont établis à 73,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 3,2 % par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout de l'augmentation des ventes d'équipement dans la catégorie de la manutention de matériaux et de l'accroissement des ventes des SRT découlant de l'acquisition de NorthPoint.

se sont établis à 73,7 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 3,2 % par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout de l'augmentation des ventes d'équipement dans la catégorie de la manutention de matériaux et de l'accroissement des ventes des SRT découlant de l'acquisition de NorthPoint.

Les produits dans l'Est du Canada se sont fixés à 137,3 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 9,6 % par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout d'une diminution des ventes d'équipement dans les catégories des groupes électrogènes et de l'exploitation forestière et du recul des ventes des SRT et des pièces industrielles.





se sont fixés à 137,3 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 9,6 % par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout d'une diminution des ventes d'équipement dans les catégories des groupes électrogènes et de l'exploitation forestière et du recul des ventes des SRT et des pièces industrielles. Au cours du trimestre, la Société a été admissible à la Subvention salariale d'urgence du Canada (la « SSUC »). À cet égard, la Société a comptabilisé un montant de 5,4 millions de dollars à titre de remboursement lié à la charge de rémunération, dont une tranche de 2,6 millions de dollars a été attribuée aux coûts de ventes et une tranche de 2,8 millions de dollars a été attribuée aux frais de vente et d'administration en proportion des coûts liés au personnel comptabilisés à ces postes.





(la « »). À cet égard, la Société a comptabilisé un montant de 5,4 millions de dollars à titre de remboursement lié à la charge de rémunération, dont une tranche de 2,6 millions de dollars a été attribuée aux coûts de ventes et une tranche de 2,8 millions de dollars a été attribuée aux frais de vente et d'administration en proportion des coûts liés au personnel comptabilisés à ces postes. Pour le troisième trimestre de 2020, la marge bénéficiaire brute a diminué de 0,2 % par rapport à la période correspondante de 2019, s'établissant à 18,8 %. Compte non tenu du montant de 2,6 millions de dollars au titre du recouvrement de la SSUC susmentionné, la marge bénéficiaire brute a été de 18,0 % au cours du troisième trimestre de 2020, ce qui représente une baisse de 1,0 % par rapport à la période correspondante de 2019. Cet effritement de la marge s'explique avant tout par la réduction des marges sur les pièces et les services, contrebalancée en partie par la hausse des marges sur les SRT et sur l'équipement. Compte non tenu de l'incidence du recouvrement de la SSUC, la marge bénéficiaire brute de 18,0 % s'est améliorée de 3,1 % d'un trimestre à l'autre en comparaison de la marge bénéficiaire brute de 14,9 % comptabilisée au deuxième trimestre de 2020. L'amélioration d'un trimestre à l'autre tient essentiellement de la diminution des activités liées à la sortie de stocks vieillis, ce qui a eu une incidence défavorable sur la marge bénéficiaire brute au cours du trimestre précédent.





effritement de la marge s'explique avant tout par la réduction des marges sur les pièces et les services, contrebalancée en partie par la hausse des marges sur les SRT et sur l'équipement. Compte non tenu de l'incidence du recouvrement de la SSUC, la marge bénéficiaire brute de 18,0 % s'est améliorée de 3,1 % d'un trimestre à l'autre en comparaison de la marge bénéficiaire brute de 14,9 % comptabilisée au deuxième trimestre de 2020. L'amélioration d'un trimestre à l'autre tient essentiellement de la diminution des activités liées à la sortie de stocks vieillis, ce qui a eu une incidence défavorable sur la marge bénéficiaire brute au cours du trimestre précédent. Les frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits ont diminué de 1,3 % pour s'établir à 12,3 % au troisième trimestre de 2020, en comparaison de 13,6 % au cours de la période correspondante de 2019. Les frais de vente et d'administration ont diminué de 7,6 millions de dollars par rapport à ceux du troisième trimestre de 2019, essentiellement en raison des mesures de contrôle des coûts, d'un profit sur la vente de biens de 1,4 million de dollars et du recouvrement des charges liées au personnel découlant de la SSUC de 2,8 millions de dollars dont il est question ci-dessus. Compte non tenu du recouvrement de 2,8 millions de dollars lié à la SSUC, les frais de vente et d'administration en pourcentage des produits ont baissé de 0,4 % pour se chiffrer à 13,1 % au cours du troisième trimestre de 2020 par rapport à 13,6 % pour la période correspondante de 2019.





Le BAII a diminué de 1,3 million de dollars, ou 8,3 %, pour s'établir à 14,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, contre 15,6 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2019. 1) La diminution du BAII d'un exercice à l'autre est essentiellement attribuable au recul des produits et aux coûts de restructuration plus élevés, compensée en partie par des frais de ventes et d'administration diminués et par le recouvrement de la SSUC.





La diminution du BAII d'un exercice à l'autre est essentiellement attribuable au recul des produits et aux coûts de restructuration plus élevés, compensée en partie par des frais de ventes et d'administration diminués et par le recouvrement de la SSUC. La Société a dégagé un bénéfice net de 6,7 millions de dollars, ou 0,33 $ par action, au troisième trimestre de 2020, comparativement à 7,6 millions de dollars, ou 0,38 $ par action, au cours de la période correspondante de 2019. La Société a dégagé un bénéfice net ajusté de 10,1 millions de dollars, ou 0,50 $ par action, au troisième trimestre de 2020, contre 10,3 millions de dollars, ou 0,52 $ par action, au cours de la période correspondante de 2019. 1)

La marge du BAIIA ajusté est passée à 9,5 % au cours du troisième trimestre de 2020 alors qu'elle était à 9,0 % au cours de la période correspondante de 2019. 1)





Le carnet de commandes de la Société s'établissait à 172,2 millions de dollars au 30 septembre 2020, en baisse de 18,5 millions de dollars, ou 9,7 %, par rapport au carnet de commandes au 30 juin 2020, en raison surtout de la baisse des commandes dans la plupart des catégories, mais surtout dans celles de la construction, de la manutention de matériaux et des SRT. Comparativement au 30 septembre 2019, le carnet de commandes a fléchi de 115,7 millions de dollars, ou 40,2 %, en raison de la diminution des commandes dans toutes les catégories, sauf la construction, notamment dans celles de l'exploitation minière, des groupes électrogènes et de la manutention de matériaux. 1)





Le total des stocks détenus et en consignation a diminué de 39,2 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2020. Les stocks détenus se sont établis à 390,0 millions de dollars au 30 septembre 2020, ce qui représente un repli de 23,7 millions de dollars par rapport au 30 juin 2020, du fait surtout de la baisse des stocks d'équipement dans les catégories de la construction, des groupes électrogènes et de l'exploitation minière. Les stocks en consignation, qui comprennent essentiellement des excavatrices de catégorie construction, ont reculé de 15,5 millions de dollars.





Le fonds de roulement de 392,0 millions de dollars au 30 septembre 2020 a fléchi de 3,2 millions de dollars par rapport au 30 juin 2020 du fait essentiellement de la baisse des stocks et de la hausse des provisions, partiellement contrée par la diminution des créditeurs et charges à payer et de la dette bancaire. 1) Le fonds de roulement moyen des quatre derniers trimestres en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois se sont établis à 27,9 %, ce qui représente une progression de 0,3 % par rapport au 30 juin 2020 du fait du recul des ventes selon une moyenne mobile 12 mois. 1)





Le fonds de roulement moyen des quatre derniers trimestres en pourcentage des ventes selon une moyenne mobile 12 mois se sont établis à 27,9 %, ce qui représente une progression de 0,3 % par rapport au 30 juin 2020 du fait du recul des ventes selon une moyenne mobile 12 mois. Des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 34,8 millions de dollars ont été inscrites pour le troisième trimestre de 2020, comparativement à des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 9,3 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La hausse de 44,1 millions de dollars des entrées de trésorerie est essentiellement attribuable à une augmentation des entrées de trésorerie découlant des stocks de 47,6 millions de dollars, à une diminution de l'impôt sur le résultat payé de 5,3 millions de dollars et à un recul des entrées d'équipement de location de 4,2 millions de dollars, contrés en partie par une baisse des entrées de trésorerie découlant des variations des clients et autres débiteurs de 12,4 millions de dollars.





Le ratio de levier financier de la Société a diminué pour s'établir à 2,59 fois au 30 septembre 2020, comparativement à 2,82 fois au 30 juin 2020. 1) Cette diminution du ratio de levier financier s'explique par un endettement moindre, contrebalancé en partie par la baisse du BAIIA ajusté pro forma selon une moyenne mobile 12 mois. 1) Le ratio de levier financier garanti de premier rang de la Société était de 2,05 fois au 30 septembre 2020, comparativement à 2,29 fois au 30 juin 2020. 1)





Cette diminution du ratio de levier financier s'explique par un endettement moindre, contrebalancé en partie par la baisse du BAIIA ajusté pro forma selon une moyenne mobile 12 mois. Le ratio de levier financier garanti de premier rang de la Société était de 2,05 fois au 30 septembre 2020, comparativement à 2,29 fois au 30 juin 2020. Au cours du troisième trimestre de 2020, la Société a réduit ses effectifs en réponse à la situation économique attribuable à la COVID-19 et aux incidences sur les volumes des ventes connexes. Des coûts de restructuration de 7,7 millions de dollars avant impôt ont été comptabilisés au cours du trimestre, principalement au titre des indemnités de départ. Un total de 243 salariés ont été licenciés, ce qui représente des coûts d'indemnisation annuels d'environ 19,3 millions de dollars. La quasi-totalité des salariés touchés avaient déjà été temporairement mis à pied et, par conséquent, la majeure partie du montant de 19,3 millions de dollars n'a pas été engagée par la Société en 2020.





Au troisième trimestre de 2020, la Société a conclu une transaction de cession-bail visant un de ses biens détenus. Le produit, déduction faite des coûts de transaction à la vente d'un bien, s'est chiffré à 5,2 millions de dollars, alors que la valeur comptable nette se chiffrait à 1,2 million de dollars, donnant lieu à un profit total comptabilisé sur la vente du bien de 4,0 millions de dollars, dont une tranche de 1,5 million de dollars a été comptabilisée au cours du trimestre.

1) Le « carnet de commandes », le « ratio de levier financier », le « ratio de levier financier garanti de premier rang », le « bénéfice net ajusté », le « BAIIA ajusté », la « marge du BAIIA ajusté » et le « BAIIA ajusté pro forma » n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »). Le « BAII » et le « fonds de roulement » sont des mesures conformes aux PCGR additionnelles. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

Mise à jour à l'égard des mesures prises pour faire face à la COVID-19

La pandémie de maladie à coronavirus et les mesures mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19 ont continué d'avoir une incidence importante sur Wajax. Le tableau qui suit présente un résumé des quatre principaux objectifs de la Société pour gérer cette période difficile, et fournit une mise à jour à l'égard des mesures prises à la date des présentes pour soutenir ces objectifs.

Objectifs Mesures Assurer la santé, la sécurité et

le bien-être du personnel. Afin de respecter la distanciation physique, environ 40 % du personnel continue de travailler à distance ou de la maison. Pour protéger le personnel de première ligne dont le rôle exige une présence en succursale ou sur le site d'un client, des protocoles ont été établis, lesquels exigent un examen préalable autoadministré, afin de faire connaître les mesures en matière de distanciation physique, d'accès restreint aux sites, de modifications des quarts de travail et d'évaluation des dangers avant le travail et de s'assurer que suffisamment d'équipement de protection personnel est disponible.

Les membres du personnel qui sont mis en isolement pour des raisons de maladie ou d'exposition à la maladie avérée ou présumée obtiennent 10 jours de congé payés entièrement la première fois. Ceux qui ont été mis à pied temporairement obtiennent une couverture d'assurance-soins de santé et dentaires payée par la Société pour un maximum de 180 jours.

Plusieurs aspects des politiques et pratiques à l'égard de l'exploitation et du personnel ont été modifiés afin d'accroître la protection de la santé et de la sécurité du personnel et de se conformer aux exigences provinciales et locales.

Des réunions du personnel ont lieu aux deux semaines afin de faire le point sur les questions de santé et de sécurité, les programmes d'aide, l'évolution de la situation à l'égard des activités de la Société. Offrir un service à la clientèle hors pair. Le réseau de succursales ou la chaîne d'approvisionnement de la Société n'ont subi aucune perturbation importante. Il en va de même de la chaîne d'approvisionnement des partenaires fabricants de la Société.

À la clôture du troisième trimestre de 2020, la plupart des clients de la Société étaient en exploitation, générant divers degrés de demande. Le personnel affecté aux opérations sur le terrain, dans les succursales ainsi que le service après-vente continue d'être ajusté selon les besoins. Préserver la santé financière de la

Société. Réductions des coûts Au 30 septembre 2020, 286 salariés demeuraient temporairement mis à pied, ont dû réduire leur semaine de travail ou participent à des programmes de partage des tâches. Au cours du troisième trimestre de 2020, la Société a licencié 243 salariés, ce qui représente des coûts d'indemnisation annuels d'environ 19,3 millions de dollars, et elle a comptabilisé une provision pour restructuration de 7,7 millions de dollars. La quasi-totalité des salariés touchés avaient déjà été temporairement mis à pied et, par conséquent, la majeure partie du montant de 19,3 millions de dollars n'a pas été engagée par la Société en 2020.

Les réductions de salaire temporaires sur une base volontaire ont été prolongées au troisième trimestre, y compris une réduction de 20 % du salaire du chef de la direction, de 20 % de la rémunération forfaitaire de tous les membres du conseil d'administration ou des comités, de 10 % du salaire des membres de la haute direction et de 5 % à 10 % du salaire des directeurs.

Des coupes importantes ont été effectuées du côté des dépenses discrétionnaires. Gestion des liquidités et du fonds de roulement Au 30 septembre 2020, la Société dispose de liquidités de 181,8 millions de dollars aux termes de ses facilités de crédit bancaires, ce qui représente une augmentation de 7,0 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Aucune dette de la Société ne vient à échéance avant 2024. Au cours du troisième trimestre, la Société a généré des flux de trésorerie d'exploitation de 34,8 millions de dollars.

La Société poursuivra la gestion du niveau des stocks détenus et en consignation en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle les conditions de marché actuelles persisteront pour le reste de l'exercice.

Les dépenses en immobilisations devraient demeurer minimales.

Au troisième trimestre, la Société a poursuivi le programme de monétisation de biens immobiliers annoncé précédemment, et le produit qui en découle devrait être appliqué à la réduction de la dette.

La Société continue de collaborer étroitement avec les clients au sujet des limites de crédit afin de soutenir leurs activités pendant cette période difficile. Demeurer en bonne position

pour réaliser la stratégie de croissance de la Société. La mise en place du nouveau progiciel de gestion intégré de la Société, prévue précédemment au deuxième trimestre de 2020, demeure reportée jusqu'en 2021.

La Société continue d'exécuter ses stratégies de croissance lorsque cela est approprié en se fondant sur les conditions de marché pertinentes à chacune des catégories.

Les occasions d'acquisition dans les SRT sont passées en revue constamment afin d'agir lorsque les conditions seront jugées opportunes.

Sommaire des résultats d'exploitation



Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre Faits saillants de l'état du résultat net 2020

2019

2020

2019

Produits 340,6 $ 365,1 $ 1 041,6 $ 1 149,1 $ Marge brute 63,9 $ 69,2 $ 192,8 $ 220,7 $ Frais de vente et d'administration 41,9 $ 49,5 $ 139,3 $ 163,2 $ Coûts de restructuration et autres coûts connexes 7,7 $ 4,1 $ 7,8 $ 5,4 $ Bénéfice avant charges financières et impôt sur le résultat1)















14,3 $ 15,6 $ 45,7 $ 52,1 $ Charges financières 5,1 $ 5,2 $ 16,9 $ 14,3 $ Bénéfice avant impôt sur le résultat1) 9,2 $ 10,4 $ 28,8 $ 37,8 $ Charge d'impôt sur le résultat 2,5 $ 2,9 $ 7,9 $ 10,5 $ Bénéfice net 6,7 $ 7,6 $ 20,9 $ 27,3 $ - Résultat de base par action2), 3) 0,33 $ 0,38 $ 1,05 $ 1,37 $ - Résultat dilué par action2), 3) 0,33 $ 0,37 $ 1,02 $ 1,34 $ Bénéfice net ajusté1), 4) 10,1 $ 10,3 $ 25,5 $ 31,7 $ - Résultat de base par action ajusté1), 2), 3), 4) 0,50 $ 0,52 $ 1,27 $ 1,59 $ - Résultat dilué par action ajusté1), 2), 3), 4) 0,49 $ 0,51 $ 1,24 $ 1,55 $ BAIIA ajusté1) 32,4 $ 32,9 $ 91,0 $ 98,4 $ Principaux ratios















Marge bénéficiaire brute 18,8 % 19,0 % 18,5 % 19,2 % Frais de vente et d'administration exprimés en pourcentage des produits















12,3 % 13,6 % 13,4 % 14,2 % Marge du BAII1) 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,5 % Marge du BAIIA ajusté1) 9,5 % 9,0 % 8,7 % 8,6 % Taux d'impôt effectif 27,4 % 27,7 % 27,4 % 27,7 %

Faits saillants de l'état de la situation

financière Aux 30 septembre

2020

30 juin

2020

31 décembre

2019

Clients et autres débiteurs 209,9 $ 210,1 $ 238,2 $ Stocks 390,0 $ 413,7 $ 414,9 $ Créditeurs et charges à payer (235,1) $ (250,3) $ (282,6) $ Autres montants liés au fonds de roulement1) 27,3 $ 21,8 $ 33,6 $ Fonds de roulement1) 392,0 $ 395,3 $ 404,1 $ Équipement de location 62,0 $ 65,6 $ 77,0 $ Immobilisations corporelles 42,3 $ 44,5 $ 42,1 $ Dette à long terme nette1) 254,8 $ 283,0 $ 276,5 $ Principaux ratios :











Ratio de levier financier1) 2,59

2,82

2,60

Ratio de levier financier garanti de premier rang1) 2,05

2,29

2,10



1) Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ». 2) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, aux fins du calcul du bénéfice de base et dilué par action pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 s'est établi respectivement à 20 033 619 (20 003 554 en 2019) et à 20 513 331 (20 409 514 en 2019). 3) Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, aux fins du calcul du bénéfice de base et dilué par action pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 s'est établi respectivement à 20 027 910 (19 995 004 en 2019) et à 20 459 861 (20 398 075 en 2019). 4) Bénéfice net, compte non tenu de ce qui suit :

a. coûts de restructuration et autres coûts connexes de 5,6 millions de dollars après impôt (2,9 millions de dollars en 2019), ou bénéfice de base et dilué par action de 0,28 $ et 0,27 $ respectivement (0,15 $ et 0,14 $, respectivement, en 2019) pour le trimestre clos le 30 septembre 2020.

b. coûts de restructuration et autres coûts connexes de 5,7 millions de dollars (3,9 millions de dollars en 2019) après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,28 $ (bénéfice de base et dilué par action de 0,20 $ et de 0,19 $, respectivement, en 2019) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020.

c. profit hors trésorerie lié à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,0 million de dollars (profit de 0,2 million de dollars en 2019) après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,05 $ (bénéfice de 0,01 $ par action en 2019) pour le trimestre clos le 30 septembre 2020.

d. profit hors trésorerie lié à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars (profit de 0,4 million de dollars en 2019) après impôt, ou bénéfice de base et diluée par action de 0,01 $ (bénéfice de 0,02 $ par action en 2019) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020.

e. coûts de transaction liés à NorthPoint de 0,2 million de dollars, après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,01 $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020.

f. profit comptabilisé sur la vente de biens de 1,2 million de dollars après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,06 $ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020.

g. coûts liés aux CSC de 0,8 million de dollars après impôt, ou bénéfice de base et dilué par action de 0,04 $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019.

Résultats d'exploitation

Sources de produits



Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre

2020

2019

2020

2019

Ventes d'équipement 106,2 $ 109,7 $ 326,4 $ 367,4 $ Service après-vente 100,9 $ 117,1 $ 309,8 $ 365,9 $ Pièces industrielles 83,8 $ 90,7 $ 257,1 $ 278,1 $ SRT 41,7 $ 38,3 $ 123,8 $ 110,4 $ Location d'équipement 8,1 $ 9,3 $ 24,5 $ 27,4 $ Total des produits 340,6 $ 365,1 $ 1 041,6 $ 1 149,1 $

Pour le troisième trimestre de 2020, les produits ont fléchi de 6,7 %, ou 24,5 millions de dollars, pour s'établir à 340,6 millions de dollars, contre 365,1 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2019. Cette diminution des produits s'explique notamment par les facteurs susmentionnés concernant les résultats régionaux, ainsi que par les facteurs suivants :

Les produits tirés du service après-vente ont diminué sous l'effet avant tout de la faiblesse des produits dans les secteurs de l'exploitation minière et des moteurs et transmissions dans l'Ouest canadien et du recul des ventes de matériel pour le transport sur de grandes routes dans toutes les régions.

Les ventes de pièces industrielles ont diminué en raison surtout de la diminution des ventes de roulements et d'équipement de procédé dans toutes les régions et de la baisse des ventes de produits hydrauliques dans l'Ouest canadien.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, les produits ont fléchi de 9,4 % ou 107,5 millions de dollars, pour s'établir à 1 041,6 millions de dollars, contre 1 149,1 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2019. Les facteurs suivants ont contribué au fléchissement des produits :

Les ventes d'équipements ont diminué du fait surtout de faibles ventes dans les secteurs de l'exploitation forestière et des moteurs et transmissions dans toutes les régions, de la baisse des ventes dans le secteur de la construction dans l'Ouest canadien et du recul des ventes de groupes électrogènes dans l'Est du Canada . Ces diminutions ont été contrebalancées en partie par une hausse des ventes d'équipement minier dans l'Ouest canadien et l'Est du Canada .

. Ces diminutions ont été contrebalancées en partie par une hausse des ventes d'équipement minier dans l'Ouest canadien et l'Est du . Les produits tirés du service après-vente ont reculé sous l'effet avant tout de la faiblesse des ventes dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et des moteurs et transmissions dans l'Ouest canadien et de la diminution des ventes de matériel pour le transport sur de grandes routes dans toutes les régions.

Les ventes de pièces industrielles ont affiché une baisse en raison surtout de la diminution des ventes de roulements et de produits hydrauliques dans toutes les régions.

Les ventes des SRT ont augmenté dans l'Ouest canadien et le centre du Canada , en raison essentiellement de l'acquisition de NorthPoint le 13 janvier 2020.

Carnet de commandes

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes de la Société s'établissait à 172,2 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 18,5 millions de dollars, ou 9,7 %, par rapport au 30 juin 2020, attribuable essentiellement à la diminution des commandes dans la plupart des catégories, en particulier dans la construction, la manutention de matériaux et les SRT. Par rapport au 30 septembre 2019, les commandes ont reculé de 115,7 millions de dollars, ou 40,2 %, du fait de la diminution des commandes dans toutes les catégories sauf la construction, notamment celles de l'exploitation minière, des groupes électrogènes et de la manutention de matériaux.

Subvention salariale d'urgence du Canada (la « SSUC »)

Au cours du troisième trimestre, la Société a été admissible à la SSUC. À cet égard, la Société a comptabilisé un montant de 5,4 millions de dollars à titre de remboursement lié à la charge de rémunération, dont une tranche de 2,6 millions de dollars a été attribuée aux coûts de ventes et une tranche de 2,8 millions de dollars a été attribuée aux frais de vente et d'administration en proportion des coûts liés au personnel comptabilisés à ces postes.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, la Société a comptabilisé un montant de 20,9 millions de dollars à titre de remboursement lié à la charge de rémunération, dont une tranche de 9,7 millions de dollars a été attribuée aux coûts de ventes et une tranche de 11,2 millions de dollars a été attribuée aux frais de vente et d'administration en proportion des coûts liés au personnel comptabilisés à ces postes.

Marge brute

Pour le troisième trimestre de 2020, la marge brute a diminué de 5,3 millions de dollars, ou 7,6 % comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la baisse des volumes et des marges moindres sur les pièces et les services, contrées en partie par une augmentation des marges sur les SRT et l'équipement et par le recouvrement des charges liées au personnel découlant de la SSUC.

La marge bénéficiaire brute s'est établie à 18,8 % au troisième trimestre de 2020, soit 0,2 % en deçà de la marge de la période correspondante de 2019. Compte non tenu du montant de 2,6 millions de dollars au titre du recouvrement de la SSUC susmentionné, la marge bénéficiaire brute a été de 18,0 % au cours du troisième trimestre de 2020, ce qui représente une baisse de 1,0 % par rapport à la période correspondante de 2019. Cet effritement de la marge s'explique avant tout par la réduction des marges sur les pièces et les services, atténuée par des marges plus élevées sur les SRT et l'équipement. Compte non tenu de l'incidence du recouvrement de la SSUC, la marge bénéficiaire brute de 18,0 % s'est améliorée de 3,1 % d'un trimestre à l'autre en comparaison de la marge bénéficiaire brute de 14,9 % comptabilisée au deuxième trimestre de 2020. L'amélioration d'un trimestre à l'autre tient essentiellement de la diminution des activités liées à la sortie de stocks vieillis, ce qui a eu une incidence défavorable sur la marge bénéficiaire brute au cours du trimestre précédent.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, la marge brute a diminué de 27,8 millions de dollars, ou 12,6 %, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la baisse des volumes et des marges moindres sur l'équipement et les pièces, atténuées par une augmentation des ventes des SRT et des marges sur les SRT, et par le recouvrement des charges liées au personnel découlant de la SSUC.

La marge bénéficiaire brute s'est établie à 18,5 % pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, en baisse de 0,7 % par rapport l'exercice précédent. Compte non tenu du montant de 9,7 millions de dollars au titre du recouvrement de la SSUC depuis l'ouverture de l'exercice, la marge bénéficiaire brute a été de 17,6 %, ce qui représente un recul de 1,6 % par rapport à l'exercice précédent. Ce recul s'explique avant tout par une baisse des marges sur l'équipement et les pièces, contrebalancée en partie par une augmentation des ventes des SRT et des marges sur les SRT. La diminution des marges sur l'équipement s'explique surtout par la sortie anticipée d'équipement vieilli et usagé au cours du deuxième trimestre.

Frais de vente et d'administration

Les frais de vente et d'administration en pourcentage des produits sont passés de 13,6 % au troisième trimestre de 2019 à 12,3 % au troisième trimestre de 2020. Les frais de vente et d'administration ont reculé de 7,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2020 par rapport au troisième trimestre de 2019, en raison surtout des mesures de contrôle des coûts, d'un profit sur la vente de biens de 1,4 million de dollars et du recouvrement des charges liées au personnel découlant de la SSUC de 2,8 millions de dollars dont il est question ci-dessus. Compte non tenu du montant de 2,8 millions de dollars au titre du recouvrement de la SSUC, les frais de vente et d'administration en pourcentage des produits ont été de 13,1 % au troisième trimestre de 2020, contre 13,6 % à la période correspondante de 2019.

Les frais de vente et d'administration ont reculé de 23,9 millions de dollars au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Ce recul est principalement attribuable aux mesures de contrôle des coûts, d'un profit sur la vente de biens de 1,4 million de dollars et au recouvrement des charges liées au personnel de 11,2 millions de dollars découlant de la SSUC. Les frais de vente et d'administration en pourcentage des produits sont passés de 14,2 % en 2019 à 13,4 % en 2020.

Coûts de restructuration et autres coûts connexes

Au cours du troisième trimestre de 2020, la Société a réduit ses effectifs en réponse à la situation économique attribuable à la COVID-19 et aux incidences sur les volumes des ventes connexes. Une charge de restructuration de 7,7 millions de dollars a été comptabilisée au cours du trimestre principalement au titre des indemnités de départ.

Au premier trimestre de 2018, la Société a entrepris la révision de sa fonction finances (le « plan de réorganisation des finances »). Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, la société a comptabilisé des coûts liés à la main-d'oeuvre qui fait double emploi de 0,1 million de dollars. La société ne prévoit pas engager d'autres coûts liés au plan de réorganisation des finances.

Charges financières

Pour le troisième trimestre de 2020, les charges financières de 5,1 millions de dollars ont diminué de 0,1 million de dollars par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, du fait de la diminution des emprunts aux termes de la facilité de crédit bancaire, contrebalancée en partie par une hausse des intérêts sur les obligations locatives. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, les charges financières de 16,9 millions de dollars ont augmenté de 2,6 millions de dollars par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, du fait surtout de l'émission de débentures au quatrième trimestre de 2019, de l'acquisition de NorthPoint au premier trimestre de 2020 et des intérêts sur les obligations locatives plus élevés, facteurs contrebalancés en partie par une diminution des emprunts aux termes de la facilité de crédit bancaire. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif de la Société pour le troisième trimestre de 2020 s'est établi à 27,4 % (27,7 % en 2019), ce qui est plus élevé que le taux d'impôt prévu par la loi de 26,5 % (26,8 % en 2019), en raison essentiellement des charges non déductibles fiscalement.

Le taux d'impôt effectif de la Société pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 s'est établi à 27,4 % (27,7 % en 2019), comparativement au taux d'impôt prévu par la loi de 26,5 % (26,8 % en 2019), en raison essentiellement des charges non déductibles fiscalement.

Bénéfice net

Pour le troisième trimestre de 2020, la Société a dégagé un bénéfice net de 6,7 millions de dollars, ou 0,33 $ par action, comparativement à 7,6 millions de dollars, ou 0,38 $ par action, pour le troisième trimestre de 2019. La baisse de 0,9 million de dollars du bénéfice net découle surtout du recul des produits et de la hausse des coûts de restructuration, contrés en partie par des frais de ventes et d'administration diminués et par le recouvrement attribuable à la SSUC.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, la Société a dégagé un bénéfice net de 20,9 millions de dollars, ou 1,05 $ par action, comparativement à 27,3 millions de dollars, ou 1,37 $ par action, pour la période correspondante de 2019. La baisse de 6,4 millions de dollars du bénéfice net découle surtout du recul des produits, des marges sur l'équipement et les pièces moindres, des coûts de restructuration plus élevés et de la hausse des charges financières, atténués par des frais de ventes et d'administration réduits et par le recouvrement attribuable à la SSUC.

Bénéfice net ajusté (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles »)

Le bénéfice net ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 ne tient pas compte des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 5,6 millions de dollars après impôt, ou 0,28 $ par action (2,9 millions de dollars, ou 0,15 $ par action en 2019), des profits hors trésorerie liés à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 1,0 million de dollars après impôt, ou 0,05 $ par action (profits de 0,2 million de dollars après impôt, ou 0,01 $ par action en 2019) et d'un profit sur la vente de biens de 1,2 million de dollars après impôt, ou 0,06 $ par action (néant en 2019).

Ainsi, le bénéfice net ajusté s'est établi à 10,1 millions de dollars, ou 0,50 $ par action, pour le troisième trimestre de 2020, ce qui représente une baisse de 0,3 million de dollars comparativement au bénéfice net ajusté de 10,3 millions de dollars, ou 0,52 $ par action, pour la période correspondante de 2019.

Le bénéfice net ajusté pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 ne tient pas compte des coûts de restructuration et autres coûts connexes de 5,7 millions de dollars après impôt, ou 0,28 $ par action (3,9 millions de dollars après impôt, ou 0,20 $ par action en 2019), des profits hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés de 0,2 million de dollars après impôt, ou 0,01 $ par action (profits de 0,4 million de dollars après impôt, ou 0,02 $ par action en 2019), un profit sur la vente de biens de 1,2 million de dollars après impôt, ou 0,06 $ par action (néant en 2019) et des coûts de transaction liés à NorthPoint de 0,2 million de dollars après impôt, ou 0,01 $ par action (néant en 2019). Le bénéfice net ajusté de la période correspondante de 2019 ne tenait pas compte également de certains coûts liés aux CSC non récurrents de 0,8 million de dollars après impôt, ou 0,04 $ par action.

Ainsi, le bénéfice net ajusté s'est établi à 25,5 millions de dollars, ou 1,27 $ par action, pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, ce qui représente une baisse de 6,2 millions de dollars comparativement au bénéfice net ajusté de 31,7 millions de dollars, ou 1,59 $ par action, pour la période correspondante de 2019.

Résultat global

Pour le troisième trimestre de 2020, le résultat global, établi à 6,4 millions de dollars, était composé d'un bénéfice net de 6,7 millions de dollars et d'une perte de 0,3 million de dollars au titre des autres éléments du résultat global. La perte de 0,3 million de dollars au titre des autres éléments du résultat global pour la période à l'étude découle principalement de pertes de 0,1 million de dollars sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie en cours à la clôture de la période et de profits de 0,2 million de dollars sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie au cours de périodes précédentes reclassées dans le bénéfice au cours de la période à l'étude.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, le résultat global, établi à 15,9 millions de dollars, était composé d'un bénéfice net de 20,9 millions de dollars et d'une perte de 5,0 millions de dollars au titre des autres éléments du résultat global. La perte de 5,0 millions de dollars au titre des autres éléments du résultat global pour l'exercice à l'étude découle de pertes de 4,2 millions de dollars sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie en cours à la clôture de la période et de profits de 0,8 million de dollars sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie au cours des périodes précédentes reclassés dans le bénéfice au cours de la période à l'étude.

Principales informations trimestrielles

Le tableau qui suit présente les principales données financières trimestrielles consolidées non auditées pour les huit derniers trimestres. Les données financières de 2018 n'ont pas été ajustées en raison de l'adoption le 1er janvier 2019 de l'IFRS 16, Contrats de location (l'« IFRS 16 »).



2020 2019 2018

T3

T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 Produits 340,6 $ 356,9 $ 344,1 $ 403,9 $ 365,1 $ 409,4 $ 374,6 $ 389,8 $ Bénéfice net 6,7 $ 10,2 $ 4,1 $ 12,2 $ 7,6 $ 11,9 $ 7,9 $ 6,1 $ Résultat par action































- de base 0,33 $ 0,51 $ 0,20 $ 0,61 $ 0,38 $ 0,59 $ 0,39 $ 0,31 $ - dilué 0,33 $ 0,50 $ 0,20 $ 0,60 $ 0,37 $ 0,58 $ 0,39 $ 0,30 $ Résultat net ajusté1) 10,1 $ 9,6 $ 5,8 $ 10,1 $ 10,3 $ 12,6 $ 8,7 $ 8,3 $ Résultat par action ajusté1)































- de base 0,50 $ 0,48 $ 0,29 $ 0,51 $ 0,52 $ 0,63 $ 0,43 $ 0,42 $ - dilué 0,49 $ 0,47 $ 0,28 $ 0,50 $ 0,51 $ 0,62 $ 0,43 $ 0,41 $ Dividendes payés par action 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ Nombre moyen pondéré

d'actions ordinaires en

circulation - de base

(en milliers)































20 034

20 034

20 016

20 009

20 004

20 004

19 978

19 947



1) Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

Bien qu'il soit difficile de prévoir les fluctuations trimestrielles des produits et du bénéfice net pendant les périodes de ralentissement des activités du secteur des ressources, les produits du premier trimestre devraient subir l'incidence de la baisse saisonnière. Toutefois, le calendrier prévu d'importantes livraisons de tombereaux de chantier et de pelles excavatrices ainsi que d'ensembles de groupes électrogènes sont susceptibles de faire fluctuer les produits et le bénéfice net tout au long de l'exercice. Par ailleurs, la vente de grandes unités de catégorie construction peut également avoir une incidence sur les produits en raison du caractère saisonnier dans ce secteur.

Le 16 octobre 2018, la Société a acquis Groupe Delom Inc. (« Delom ») puis, le 13 janvier 2020, la Société a acquis NorthPoint. Les résultats d'exploitation et la situation financière de ces entreprises acquises ont été pris en compte dans les données depuis les dates d'acquisition.

La récente pandémie de COVID-19 a conduit les gouvernements du monde entier à adopter des mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du virus. Ces mesures, qui comprennent l'interdiction de voyager, la distanciation physique, l'isolement volontaire et des périodes de quarantaine, ont eu des répercussions sur l'économie et les marchés financiers à l'échelle mondiale, ce qui s'est traduit par un ralentissement de l'économie. La pandémie pourrait également avoir une incidence sur la demande des clients, les chaînes d'approvisionnement et les ressources en capital en plus d'inciter les gouvernements à accroître la réglementation ou ses interventions, ce qui pourrait nuire aux activités et aux résultats financiers de la Société en plus d'altérer les tendances saisonnières habituelles.

Pour une analyse des résultats trimestriels précédents de Wajax, consulter les rapports de gestion trimestriels de Wajax déposés dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Situation financière consolidée

Structure du capital et principales mesures de la situation financière



30 septembre

2020

30 juin

2020

31 décembre

2019

Capitaux propres 319,1 $ 317,1 $ 316,8 $ Dette à long terme nette1) 254,8 $ 283,0 $ 276,5 $ Capital total 573,9 $ 600,2 $ 593,3 $ Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total1)











44,4 % 47,2 % 46,6 % Ratio de levier financier1) 2,59

2,82

2,60

Ratio de levier financier garanti de premier rang1) 2,05

2,29

2,10



1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

La Société a pour objectif de gérer son fonds de roulement et ses programmes d'immobilisations dans le cours normal des activités en maintenant son ratio de levier financier entre 1,5 fois et 2,0 fois et en finançant ces programmes au moyen des flux de trésorerie liés à l'exploitation et de ses facilités de crédit bancaires au besoin. Cependant, dans certains cas, la Société peut être disposée à maintenir un ratio de levier financier supérieur ou inférieur à cette fourchette pendant les variations des cycles économiques. La Société pourrait également maintenir un ratio excédant la fourchette présentée en raison d'un investissement dans des acquisitions et pourrait financer ces acquisitions au moyen de ses facilités de crédit bancaires et d'autres instruments de créance conformément aux attentes de la Société eu égard aux flux de trésorerie, aux charges financières et à d'autres facteurs futurs. Le ratio de levier financier de la Société dépasse actuellement la fourchette cible, en raison surtout de l'acquisition de NorthPoint au cours du premier trimestre de 2020, de l'acquisition de Delom au cours du quatrième trimestre de 2018, des investissements effectués dans le fonds de roulement et de l'incidence défavorable de la COVID-19 sur les résultats d'exploitation de la Société. Se reporter à la rubrique « Dette à long terme nette ».

Capitaux propres

Au 30 septembre 2020, les capitaux propres de la Société, se chiffrant à 319,1 millions de dollars, ont monté de 1,9 million de dollars par rapport à ceux du 30 juin 2020. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, les capitaux propres de la Société ont augmenté de 2,3 millions de dollars.

Le capital social de la Société est compris dans les capitaux propres à l'état intermédiaire consolidé résumé de la situation financière, et se résume comme suit :



Nombre d'actions

ordinaires Montant

Actions émises et en circulation au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2020





20 167 703 182,5 $ Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2019 (156 113) (1,4) $ Actions libérées au titre du règlement de certains régimes de rémunération fondée sur des actions





22 029 0,2 $ Actions détenues en fiducie au 30 septembre 2020 (134 084) (1,2) $ Actions émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, au 30 septembre 2020





20 033 619 181,3 $

À la date du présent rapport de gestion, la Société avait 20 033 619 actions ordinaires émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie.



Au 30 septembre 2020, Wajax comptait quatre régimes de rémunération fondée sur des actions : le régime d'actionnariat de Wajax (le « RA »), le régime d'unités d'actions différées des administrateurs (le « RUADA »), le régime d'encouragement à moyen terme à l'intention des membres de la haute direction (le « REMT ») (les attributions aux termes du REMT étant composées d'unités d'actions liées au rendement (« UAR ») et d'unités d'actions incessibles (« UAI »)) et le régime d'unités d'actions différées (le « RUAD »).

Au 30 septembre 2020, le nombre de droits en cours était de 462 828 aux termes du RA et du RUADA (régimes de droits visant des actions non émises) dont 434 662 droits étaient acquis, de 283 601 aux termes des UAR du REMT et du RUAD réglés en titres de capitaux propres (régimes de droits visant des actions achetées sur le marché) dont 20 571 droits étaient acquis et de 455 858 aux termes des UAI du REMT réglés en trésorerie (régimes de droits réglés en trésorerie) dont 9 972 droits étaient acquis. Selon le niveau de réalisation réel des cibles de performance relatives aux attributions liées aux UAI du REMT en cours, le nombre d'actions acquises sur le marché nécessaire pour satisfaire les obligations de la Société pourrait être plus ou moins élevé.

Wajax a comptabilisé une charge de rémunération de 1,5 million de dollars pour le trimestre (charge de 0,5 million de dollars en 2019) et de 2,7 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 (charge de 2,9 millions de dollars en 2019) à l'égard de ces régimes.

Dette à long terme nette (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles »)



30 septembre

2020

30 juin

2020

31 décembre

2019

Dette bancaire (trésorerie) 1,6 $ 11,5 $ (3,2) $ Débentures 54,5 $ 54,4 $ 54,1 $ Dette à long terme 198,6 $ 217,1 $ 225,6 $ Dette à long terme nette 254,8 $ 283,0 $ 276,5 $

La dette à long terme nette, qui s'élevait à 254,8 millions de dollars au 30 septembre 2020, a diminué de 28,3 millions de dollars par rapport à celle de 283,0 millions de dollars inscrite au 30 juin 2020. La diminution au cours du trimestre s'explique principalement par des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 34,8 millions de dollars et par un produit sur la vente d'immobilisations corporelles de 6,3 millions de dollars, contrebalancées en partie par le paiement d'obligations locatives de 6,1 millions de dollars et par des versements de dividendes de 5,0 millions de dollars.

La dette à long terme nette, qui s'élevait à 254,8 millions de dollars au 30 septembre 2020, a reculé de 21,7 millions de dollars par rapport à celle de 276,5 millions de dollars inscrite au 31 décembre 2019. Le recul d'un exercice à l'autre s'explique principalement par des entrées de trésorerie liées aux activités s'exploitation de 70,7 millions de dollars, l'acquisition de NorthPoint d'un montant de 17,9 millions de dollars, par le paiement d'obligations locatives de 16,7 millions de dollars et par des versements de dividendes de 15,0 millions de dollars.

Le ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société a diminué, passant de 47,2 % au 30 juin 2020 à 44,4 % au 30 septembre 2020, ce qui s'explique essentiellement par la dette à long terme nette moindre au cours de la période à l'étude.

Le ratio de levier financier de la Société s'établissait à 2,59 fois au 30 septembre 2020, ce qui représente une diminution par rapport à celui de 2,82 fois enregistré au 30 juin 2020, du fait d'une réduction de la dette, contrebalancée en partie par un BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois moins élevé. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles ».

Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Instruments financiers

Wajax a recours à des instruments financiers dérivés dans la gestion de ses risques de change et de taux d'intérêt et du risque lié à la rémunération fondée sur des actions. La Société a pour principe de défendre l'utilisation d'instruments financiers dérivés à des fins de négociation ou de spéculation.

Wajax surveille la proportion qu'occupe la dette à taux variable dans l'ensemble de son portefeuille de dette et pourrait conclure des contrats de couverture de taux d'intérêt pour atténuer une partie du risque de taux d'intérêt sur sa dette à taux variable. Une variation des taux d'intérêt, notamment liée à la dette à taux variable non couverte de la Société, ne devrait pas avoir une incidence significative sur les résultats d'exploitation ou sur la situation financière de la Société à long terme.

Wajax a conclu des contrats de couverture des taux d'intérêt visant à réduire son exposition aux fluctuations des taux d'intérêt s'appliquant à sa dette à taux variable. Tous les contrats de couverture des taux d'intérêt sont comptabilisés à la juste valeur dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités. Au 30 septembre 2020, Wajax avait les contrats de couverture de taux d'intérêt en cours suivants :

Contrats d'un montant de 150,0 millions de dollars qui viennent à échéance en novembre 2024, portant intérêt à un taux moyen pondéré de 2,12 % (contrats d'un montant de 104,0 millions de dollars qui viennent à échéance en novembre 2024, portant intérêt à un taux moyen pondéré de 2,56 % au 31 décembre 2019).

Dans le cours normal de ses activités, Wajax conclut des contrats de change de gré à gré afin de couvrir le cours de change à l'égard du coût de certains stocks entrants et de couvrir une certaine partie des ventes aux clients réalisées en monnaies étrangères et des créances qui y sont associées. Au 30 septembre 2020, Wajax avait les contrats suivants en vigueur :

contrats visant l'achat de 41,3 millions de dollars américains (l'achat de 45,2 millions de dollars américains au 31 décembre 2019);

contrats visant la vente de 29,0 millions de dollars américains (la vente de 30,5 millions de dollars américains au 31 décembre 2019);

contrats visant la vente de 1,0 million d'euros (1,1 million d'euros au 31 décembre 2019).

Les contrats de change en dollars américains, prévoyant un cours de change moyen $ US/$ CA de 1,3548, viennent à expiration entre octobre 2020 et juin 2022.

Les contrats de change en euros, prévoyant un cours de change moyen ?/$ CA de 1,5568, viennent à expiration entre octobre 2020 et septembre 2021.

Wajax a conclu des swaps sur rendement total pour couvrir l'exposition au risque du cours des actions sur une catégorie de droits au titre du REMT qui sont réglés en trésorerie. Tous les swaps sur rendement total sont comptabilisés à la juste valeur dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités. Au 30 septembre 2020, Wajax avait les swaps sur rendement total en cours suivants :

contrats visant un total de 387 000 actions d'une valeur initiale de 7,2 millions de dollars (contrats visant un total de 365 000 actions d'une valeur initiale de 8,3 millions de dollars au 31 décembre 2019).

Les swaps sur rendement total viennent à expiration entre mars 2021 et mars 2023.

Obligations contractuelles

Il n'y a eu aucune modification aux obligations contractuelles de la Société depuis le 31 décembre 2019. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Financement hors bilan

Il est possible, sans certitude raisonnable, que les contrats de location en vigueur soient renouvelés ou remplacés, ce qui aura pour effet de maintenir les engagements contractuels à leurs niveaux actuels. Wajax pourrait également engager des dépenses en immobilisations pour acquérir une capacité équivalente.

Au 30 septembre 2020, la Société disposait de 73,3 millions de dollars (128,0 millions de dollars au 31 décembre 2019) de stocks en consignation d'un grand fabricant, après des dépôts de 44,2 millions de dollars (33,1 millions de dollars au 31 décembre 2019). Dans le cours normal de ses activités, Wajax reçoit des marchandises en consignation de la part de ce fabricant, lesquelles sont habituellement vendues ou louées à des clients ou achetées par Wajax. Aux termes du programme de consignation, Wajax doit faire des dépôts périodiques au fabricant pour les marchandises en consignation qui sont louées aux clients de Wajax ou disponibles depuis plus de neuf mois. Ces marchandises en consignation ne sont pas comprises dans les stocks de Wajax puisque le fabricant conserve la propriété des biens. Si le programme de consignation de stocks prenait fin, Wajax aurait recours au financement sans intérêt si cette option lui était offerte par le fabricant et (ou) utiliserait sa facilité de crédit pour financer l'achat des stocks.

Bien que la direction estime actuellement que Wajax dispose d'une capacité d'emprunt suffisante, cette dernière pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt ou réduire ses dividendes pour remédier à toute insuffisance aux termes de sa facilité de crédit. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

Situation de trésorerie et ressources en capital

Les liquidités de la Société proviennent de diverses sources, notamment les facilités de crédit bancaires et non bancaires, les débentures et les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation.

Facilités de crédit bancaires et non bancaires et débentures

Au 30 septembre 2020, Wajax avait emprunté 200,1 millions de dollars et émis 6,4 millions de dollars de lettres de crédit, ce qui portait à 206,6 millions de dollars l'utilisation de sa facilité de crédit bancaire de 400,0 millions de dollars. La capacité d'emprunt aux termes de la facilité de crédit bancaire dépend du niveau des stocks disponibles et des créances clients impayées. Au 30 septembre 2020, la capacité d'emprunt aux termes de la facilité de crédit bancaire correspondait à 388,3 millions de dollars.

La facilité est assortie des clauses restrictives habituelles, y compris des restrictions sur le versement des dividendes en espèces et le maintien d'un ratio de couverture des intérêts, qui étaient toutes satisfaites au 30 septembre 2020. En particulier, la Société ne peut pas déclarer de dividendes si son ratio de levier financier garanti de premier rang, tel qu'il est défini dans la convention de la facilité de crédit bancaire, est supérieur à 4,0. Au 30 septembre 2020, le ratio de levier financier garanti de premier rang de la Société s'est établi à 2,05 fois.

Les emprunts aux termes de la facilité de crédit bancaire sont assortis de taux d'intérêt variables, qui sont établis d'après les taux de rendement des acceptations bancaires en dollars canadiens, le TIOL en dollars américains ou le taux préférentiel, tous majorés de marges. Les marges sur la facilité dépendent du ratio de levier financier de la Société au moment où les emprunts sont contractés, et elles varient entre 1,5 % et 3,0 %, dans le cas des emprunts contractés aux taux des acceptations bancaires en dollars canadiens et des emprunts contractés au TIOL en dollars américains, et entre 0,5 % et 2,0 %, dans le cas des emprunts contractés au taux préférentiel.

Par ailleurs, Wajax avait 57,0 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang en circulation au 30 septembre 2020 portant intérêt au taux annuel de 6,00 % payable semestriellement et arrivant à échéance le 15 janvier 2025 (les « débentures »). Les débentures ne seront pas remboursables avant le 15 janvier 2023 (la « première date de remboursement par anticipation »), sauf s'il survient un changement de contrôle de la Société conformément aux modalités de l'acte de fiducie régissant les débentures (l'« acte de fiducie »). À compter de la première date de remboursement par anticipation et avant le 15 janvier 2024, les débentures pourront être remboursées par anticipation, en totalité ou en partie, à l'occasion, au gré de la Société, à un prix de remboursement par anticipation correspondant à 103,0 % du montant en capital des débentures remboursées par anticipation, majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu'à la date fixée pour le remboursement par anticipation, exclusivement. À compter du 15 janvier 2024 et avant la date d'échéance, les débentures seront remboursables à l'occasion, en totalité ou en partie, au gré de la Société, au pair, majoré des intérêts cumulés et impayés, s'il y a lieu, jusqu'à la date établie pour le remboursement, exclusivement. La Société donnera un préavis d'au plus 60 jours et d'au moins 30 jours avant le remboursement des débentures.

La Société aura l'option de remplir son obligation de rembourser le montant en principal des débentures lors du remboursement ou à l'échéance en émettant et en délivrant le nombre d'actions ordinaires librement négociables établi conformément aux modalités de l'acte de fiducie. Les débentures ne seront pas convertibles en actions ordinaires au gré des porteurs en aucun temps.

Aux termes de la facilité de crédit bancaire, Wajax est autorisée à contracter des emprunts additionnels portant intérêt de 25,0 millions de dollars. Elle dispose ainsi d'une facilité de financement sur stocks remboursable à vue pouvant atteindre 25,0 millions de dollars conclue avec deux prêteurs qui ne sont pas des institutions bancaires. Au 30 septembre 2020, Wajax n'avait prélevé aucune somme sur la facilité de financement d'équipement portant intérêt.

De plus, la Société a conclu une entente avec une institution financière visant la vente de la totalité de certaines créances clients sur une base récurrente et sans aucun recours. Aux termes de cette facilité, des créances clients d'au plus 20,0 millions de dollars peuvent être vendues à l'institution financière et peuvent rester en cours à tout moment. Après la vente, Wajax ne conserve aucune participation dans les créances clients, mais elle continue d'assurer le service des créances clients en cours et de les percevoir pour le compte de l'institution financière. Au 30 septembre 2020, la Société continuait d'assurer le service de créances en cours de 10,3 millions de dollars et de les percevoir pour le compte de l'institution financière.

Au 30 septembre 2020, un montant de 193,4 millions de dollars était disponible aux termes de la facilité de crédit bancaire et un montant de 25,0 millions de dollars était disponible aux termes des facilités de crédit non bancaires. Au 2 novembre 2020, Wajax disposait toujours d'une facilité de crédit bancaire de 400,0 millions de dollars en plus de facilités de crédit additionnelles de 25,0 millions de dollars auprès de prêteurs qui ne sont pas des institutions bancaires. Wajax maintient des liquidités suffisantes pour satisfaire aux besoins à court terme en fonds de roulement et en dépenses d'investissement de maintien ainsi que pour certains investissements stratégiques. Toutefois, Wajax pourrait devoir recourir au marché des actions ou au marché des titres d'emprunt pour financer des acquisitions importantes.

La tolérance de la Société au risque de taux d'intérêt diminue ou augmente à mesure que son ratio de levier financier s'accroît ou fléchit. Au 30 septembre 2020, une tranche de 204,5 millions de dollars de la dette à long terme nette de la Société, ou 80,3 %, portait intérêt à un taux fixe, ce qui est conforme à la politique relative au risque de taux d'intérêt de la Société.

Flux de trésorerie

Le tableau qui suit présente les principales composantes des flux de trésorerie telles qu'elles sont présentées dans les tableaux des flux de trésorerie intermédiaires consolidés résumés :



Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

2020

2019

Variation

2020

2019

Variation

Bénéfice net 6,7 $ 7,6 $ (0,9) $ 20,9 $ 27,3 $ (6,4) $ Éléments sans incidence sur les flux de trésorerie























19,2 $ 21,8 $ (2,6) $ 65,3 $ 67,7 $ (2,4) $ Variation nette des éléments hors























trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation 19,7 $ (20,1) $ 39,8 $ 21,1 $ (53,9) $ 75,0 $ Charges financières payées sur les dettes























(4,3) $ (2,9) $ (1,4) $ (9,4) $ (9,3) $ (0,1) $ Charges financières payées sur les obligations locatives























(1,9) $ (1,6) $ (0,3) $ (6,2) $ (4,0) $ (2,2) $ Intérêts perçus sur les créances locatives























0,1 $ 0,0 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,0 $ 0,1 $ Impôt sur le résultat payé (0,9) $ (6,2) $ 5,3 $ (4,6) $ (27,6) $ 23,0 $ Entrées d'équipement de location (3,6) $ (7,8) $ 4,2 $ (14,8) $ (23,3) $ 8,5 $ Autres passifs non courants 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ (0,2) $ (1,4) $ 1,1 $ Trésorerie versée au titre du règlement de swaps sur rendement total























0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ (1,4) $ (1,5) $ 0,1 $ Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation























34,8 $ (9,3) $ 44,1 $ 70,7 $ (26,0) $ 96,8 $ Entrées (sorties) de trésorerie liées























aux activités d'investissement 4,7 $ (2,8) $ 7,5 $ (16,2) $ (7,7) $ (8,5) $ (Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités de financement























(29,7) $ 7,0 $ (36,7) $ (59,4) $ 37,2 $ (96,6) $

Activités d'exploitation

Des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 34,8 millions de dollars ont été inscrites pour le troisième trimestre de 2020, comparativement à des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 9,3 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La hausse de 44,1 millions de dollars des entrées de trésorerie est essentiellement attribuable à une hausse des entrées de trésorerie découlant des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation de 39,8 millions de dollars, à une réduction de l'impôt sur le résultat payé de 5,3 millions de dollars et à une diminution des entrées d'équipement de location de 4,2 millions de dollars. La hausse de 39,8 millions de dollars des entrées de trésorerie découlant des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation tient avant tout de l'augmentation des entrées de trésorerie découlant des variations des stocks de 47,6 millions de dollars, atténuée par la diminution des entrées de trésorerie découlant des variations des clients et autres débiteurs de 12,4 millions de dollars.

Au troisième trimestre de 2020, les entrées d'équipement de location se sont établies à 3,6 millions de dollars (7,8 millions de dollars en 2019) et se rapportent principalement aux chariots élévateurs pour manutention de matériaux.

Des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 70,7 millions de dollars ont été inscrites pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, comparativement à des sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 26,0 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse des entrées de trésorerie de 96,8 millions de dollars est essentiellement attribuable à une hausse des entrées de trésorerie découlant des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation de 75,0 millions de dollars, à une réduction de l'impôt sur le résultat payé de 23,0 millions de dollars et à une diminution des entrées d'équipement de location de 8,5 millions de dollars, contrebalancées en partie par un recul du bénéfice net de 6,4 millions de dollars. L'augmentation des entrées de trésorerie découlant des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation de 75,0 millions de dollars s'explique surtout par l'accroissement des entrées de trésorerie découlant des variations des stocks de 102,6 millions de dollars et par la hausse des entrées de trésorerie découlant des variations des clients et autres débiteurs de 27,9 millions de dollars, atténués par une augmentation des sorties de trésorerie découlant des variations des créditeurs et charges à payer de 52,8 millions de dollars.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, les entrées d'équipement de location se sont établies à 14,8 millions de dollars (23,3 millions de dollars en 2019) et se rapportent principalement aux chariots élévateurs pour manutention de matériaux.

La variation des principaux éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation se présente comme suit :

Variations des éléments hors trésorerie du fonds

de roulement lié aux activités d'exploitation1) Trimestres clos les

30 septembre Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre

2020

2019

2020

2019

Clients et autres débiteurs (0,1) $ 12,3 $ 36,2 $ 8,3 $ Actifs sur contrat (3,0) $ (0,8) $ 2,5 $ (0,3) $ Stocks 32,4 $ (15,3) $ 41,7 $ (61,0) $ Dépôts sur les stocks (2,0) $ (8,7) $ (8,5) $ (9,7) $ Charges payées d'avance (0,4) $ 1,2 $ (0,7) $ 1,7 $ Créditeurs et charges à payer (13,6) $ (14,1) $ (53,8) $ (1,0) $ Provisions 6,3 $ 2,8 $ 5,7 $ 3,8 $ Passifs sur contrat 0,1 $ 2,3 $ (2,0) $ 4,4 $ Total des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation















19,7 $ (20,1) $ 21,1 $ (53,9) $

1) Augmentation (diminution) des flux de trésorerie.

Les principales composantes des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 comparativement au trimestre clos le 30 septembre 2019 sont les suivantes :

Les stocks ont diminué de 32,4 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2020, comparativement à une hausse de 15,3 millions de dollars pour la période correspondante de 2019. La diminution au troisième trimestre de 2020 découle essentiellement de la réduction des stocks d'équipement pour les catégories de la construction, des groupes électrogènes et de l'exploitation minière. L'augmentation en 2019 découle essentiellement de l'accroissement des stocks pour les catégories de la construction et de la manutention de matériaux et des stocks de pièces.

Les créditeurs et charges à payer ont diminué de 13,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, tandis qu'ils avaient diminué de 14,1 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2019. La diminution au troisième trimestre de 2020 découle essentiellement de la réduction des activités d'achat des stocks puisque la Société continue de gérer son fonds de roulement. La diminution observée en 2019 est attribuable à une baisse des comptes fournisseurs et des charges à payer.

Les principales composantes des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 comparativement à la période de neuf mois close le 30 septembre 2019 sont les suivantes :

Les clients et autres débiteurs ont diminué de 36,2 millions de dollars en 2020, tandis qu'ils avaient reculé de 8,3 millions de dollars en 2019. La diminution en 2020 découle avant tout de la baisse des activités de vente. Le recul en 2019 est essentiellement attribuable à la baisse des créances clients attribuable essentiellement au succès des efforts de recouvrement et à la vente de certaines créances clients au cours de la période par rapport à la période correspondante de 2018.

Les stocks ont diminué de 41,7 millions de dollars en 2020, comparativement à une hausse de 61,0 millions de dollars en 2019. La diminution en 2020 découle essentiellement de la réduction des stocks d'équipement et de pièces puisque la Société continue de gérer ses stocks. L'augmentation en 2019 découlait essentiellement de l'accroissement des stocks de nouveaux équipements, des stocks de pièces et des stocks en cours de production.

Les créditeurs et charges à payer ont diminué de 53,8 millions de dollars en 2020, tandis qu'ils avaient reculé de 1,0 million de dollars en 2019. La diminution en 2020 découle essentiellement de la réduction des activités d'achat des stocks.

Activités d'investissement

Au cours du troisième trimestre de 2020, Wajax a investi 1,6 million de dollars au titre des entrées d'immobilisations corporelles, comparativement à 1,8 million de dollars au troisième trimestre de 2019. Le produit de la sortie d'immobilisations corporelles s'est établi à 6,3 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2020, du fait surtout de la transaction de cession-bail visant un immeuble, contre néant au cours du troisième trimestre de 2019.

Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, Wajax a investi 4,1 millions de dollars au titre des entrées d'immobilisations corporelles, comparativement à 5,1 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2019. Le produit de la sortie d'immobilisations corporelles s'est établi à 6,7 millions de dollars au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, contre 0,5 million de dollars au cours de la période correspondante de 2019. Les entrées d'immobilisations incorporelles se sont établies à 1,6 million de dollars (3,1 millions de dollars en 2019) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 et s'expliquent avant tout par les entrées au titre des logiciels du nouveau progiciel de gestion intégré de la Société. La mise en place du nouveau progiciel de gestion intégré, auparavant prévue pour le deuxième trimestre de 2020, est reportée jusqu'en 2021. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, Wajax a investi 17,9 millions de dollars (néant en 2019) pour réaliser l'acquisition de NorthPoint, déduction faite du montant de trésorerie acquis de 1,4 million de dollars.

Activités de financement

Pour le troisième trimestre de 2020, la Société a inscrit des sorties de trésorerie liées aux activités de financement de 29,7 millions de dollars, comparativement à des entrées de trésorerie liées aux activités de financement de 7,0 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2019. Les activités de financement pour le trimestre comprennent un remboursement net sur la facilité de crédit bancaire de 18,6 millions de dollars (emprunt net de 17,0 millions de dollars en 2019) des dividendes versés aux actionnaires de 5,0 millions de dollars (5,0 millions de dollars en 2019) et des paiements d'obligations locatives de 6,1 millions de dollars (4,9 millions de dollars en 2019).

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, la Société a inscrit des sorties de trésorerie liées aux activités de financement de 59,4 millions de dollars, comparativement à 37,2 millions de dollars pour la période correspondante de 2019. Les activités de financement pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 comprennent un remboursement net sur la facilité de crédit bancaire de 27,2 millions de dollars (prélèvement net de 69,0 millions de dollars en 2019), des paiements d'obligations locatives de 16,7 millions de dollars (16,3 millions de dollars en 2019) et des dividendes versés aux actionnaires de 15,0 millions de dollars (15,0 millions de dollars en 2019).

Dividendes

Les dividendes aux actionnaires ont été déclarés et sont payables aux actionnaires inscrits comme suit :









Date de clôture des registres Date de

versement Par action Montant 16 mars 2020 2 avril 2020 0,25 $ 5,0 $ 15 juin 2020 3 juillet 2020 0,25 $ 5,0 $ 15 septembre 2020 2 octobre 2020 0,25 $ 5,0 $ Période de neuf mois close le 30 septembre 2020

0,75 $ 15,0 $

Le 2 novembre 2020, la Société a déclaré un dividende de 0,25 $ par action pour le quatrième trimestre de 2020, payable le 5 janvier 2021 aux actionnaires inscrits le 15 décembre 2020.

Estimations comptables critiques

La préparation d'états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités conformément aux IFRS impose à la direction d'exercer son jugement, de faire des estimations et de poser des hypothèses qui influent sur l'application des méthodes comptables et sur les montants déclarés des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les estimations comptables critiques s'entendent des estimations qui exigent de la direction qu'elle pose des hypothèses à propos d'enjeux très incertains au moment de faire les estimations ou de poser les hypothèses. Les estimations comptables critiques s'entendent des estimations qui pourraient également avoir une incidence significative sur les résultats financiers de la Société dans le cas où une estimation ou une hypothèse différente était utilisée.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont passées en revue régulièrement. Ces estimations et hypothèses sont susceptibles d'être modifiées à tout moment selon l'expérience et la plus récente information. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées pour la période à laquelle les estimations sont révisées et toute période future concernée.

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que la maladie à coronavirus était une pandémie à l'échelle mondiale. La plupart des gouvernements ont déclaré l'état d'urgence du fait de la pandémie de COVID-19. Toute estimation de la durée ou de la gravité de cette situation demeure pour le moins incertaine et toute estimation de la mesure avec laquelle la pandémie de COVID-19 touchera de manière significative et défavorable les activités, les résultats financiers et la situation financière de la Société au cours des périodes à venir présente également un degré élevé d'incertitude. Par conséquent, l'incertitude relative aux jugements, aux estimations et aux hypothèses de la direction pendant la préparation des états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la Société au titre des incidences potentielles de l'épidémie de COVID-19 sur les produits, les charges, les actifs, les passifs et les informations fournies par voie de notes pourraient donner lieu à des ajustements significatifs de la valeur comptable de l'actif ou du passif concerné.

Les hypothèses clés formulées pour l'avenir et sur les autres sources majeures d'incertitudes relatives aux estimations qui présentent un risque important d'entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de l'exercice suivant s'établissent comme suit :

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances

La Société est exposée à un risque de crédit relativement à ses clients et autres débiteurs. Toutefois, ce risque est atténué en partie par la diversification de la clientèle de la Société, qui compte plus de 32 000 clients sans qu'aucun d'eux ne représente plus de 10 % des ventes consolidées annuelles de la Société, et qui est active dans un bon nombre de secteurs d'activité partout au Canada. En outre, la clientèle de la Société comprend d'importantes sociétés ouvertes, de petits entrepreneurs indépendants, des fabricants d'équipement d'origine et différents ordres de gouvernement. La Société a mis en place un programme d'évaluation du crédit des clients, et elle limite le montant du crédit accordé quand elle le juge approprié. Elle maintient un compte de correction de valeur pour pertes sur créances potentielles et, à ce jour, les pertes subies ont été conformes aux attentes de la direction. Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances est établi selon une estimation des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, compte tenu de l'expérience passée de la Société en matière de perception des paiements et des modifications observables et des prévisions de la conjoncture économique à venir corrélées avec les défaillances sur les créances. Lorsque la Société est certaine qu'aucun recouvrement du montant exigible n'est possible, le montant est jugé irrécouvrable et l'actif financier est sorti du bilan. Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances de 3,5 millions de dollars au 30 septembre 2020 a augmenté de 1,1 million de dollars par rapport à celui de 2,4 millions de dollars inscrit au 31 décembre 2019. Selon les variations de la conjoncture économique, il existe un risque que la Société soit confrontée à un nombre de cas de défaut plus élevés par rapport aux périodes précédentes, ce qui se traduirait par une augmentation des charges.

Obsolescence des stocks

La direction procède à l'évaluation pièce par pièce de la valeur de l'équipement neuf et d'occasion ainsi que des pièces de valeur élevée de la Société tout au long de l'exercice. Au besoin, des provisions sont constituées pour s'assurer que la valeur comptable de l'équipement et des pièces est évaluée au coût ou à la valeur de réalisation nette estimée, suivant le montant le plus bas. La Société effectue une analyse de l'âge des stocks afin de déterminer les stocks de pièces de valeur moindre difficiles à écouler ou obsolètes et évalue les provisions pour obsolescence adéquates s'y rapportant. La Société tire parti des programmes offerts par les fournisseurs qui permettent de retourner certaines pièces contre crédit pendant certaines périodes. L'incidence de la provision pour dépréciation des stocks obsolètes sur les résultats a représenté une charge de 1,1 million de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 (charge de 1,1 million de dollars en 2019) et une charge de 5,4 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020 (charge de 3,3 millions de dollars en 2019). Selon les variations de la conjoncture économique, il est possible que la Société soit confrontée à un accroissement du risque d'obsolescence des stocks par rapport aux périodes précédentes, ce qui se traduirait par une augmentation des charges.

Goodwill et immobilisations incorporelles

La valeur d'utilité du goodwill et des immobilisations incorporelles a été estimée à l'aide de prévisions portant sur les cinq prochaines années préparées par la direction. Les hypothèses clés de l'estimation ont trait à la croissance des produits, à la marge du BAIIA, au taux d'actualisation et au fonds de roulement requis pour soutenir les activités. Les estimations se fondent sur les résultats passés et les attentes de la direction quant à l'évolution du marché ainsi que sur les mesures de croissance prévues.

Les modifications inattendues aux hypothèses ou aux estimations pourraient avoir une incidence significative sur la détermination de la juste valeur de la Société et, par conséquent, pourraient réduire ou éliminer l'excédent de la juste valeur par rapport à la valeur comptable d'une société et pourraient donner lieu à une charge de dépréciation à l'avenir.

La Société effectue un test de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles annuellement à moins qu'il n'existe un indice précoce que ces actifs aient pu se déprécier, auquel cas le test de dépréciation serait effectué plus tôt. Il n'y a eu aucun indice de dépréciation précoce au cours du trimestre clos le 30 septembre 2020.

Durée des contrats comportant des options de renouvellement

La durée d'un contrat de location s'entend de la période de location non résiliable prévue par le contrat de location, y compris toute période ultérieure visée par une option de renouvellement du contrat de location si le preneur a la certitude raisonnable qu'il exercera cette option, ou toute période ultérieure visée par une option de résiliation du contrat de location si le preneur a la certitude raisonnable qu'il n'exercera pas cette option.

Un jugement important doit être exercé afin d'apprécier si la Société a la certitude raisonnable qu'elle exercera son option de renouvellement du contrat de location, notamment afin d'examiner tous les facteurs pouvant faire en sorte que le renouvellement procure un avantage économique. S'il se produit un événement important qui dépend de la volonté de la Société et qui pourrait avoir une incidence sur sa capacité d'exercer l'option de renouvellement, alors la durée du contrat de location doit être réévaluée.

Changements de méthodes comptables

Aucune nouvelle norme n'a été adoptée au cours de la période considérée et aucune nouvelle méthode comptable ou modification aux méthodes actuelles qui est considérée comme importante pour la Société n'est prévue.

Normes comptables et modifications émises mais non encore adoptées

· Les modifications à l'IAS 1, Présentation des états financiers , (en vigueur le 1 er janvier 2023) visent à clarifier le classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants. Aux fins du classement des passifs non courants, les modifications éliminent l'obligation selon laquelle le droit de différer le règlement d'un passif pour au moins douze mois doit être inconditionnel. Le droit doit plutôt être substantiel et exister à la date de clôture afin de se qualifier à titre de passif non courant. La direction évalue actuellement l'incidence de l'adoption de ces modifications sur ses états financiers.

, (en vigueur le 1 janvier 2023) visent à clarifier le classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants. Aux fins du classement des passifs non courants, les modifications éliminent l'obligation selon laquelle le droit de différer le règlement d'un passif pour au moins douze mois doit être inconditionnel. Le droit doit plutôt être substantiel et exister à la date de clôture afin de se qualifier à titre de passif non courant. La direction évalue actuellement l'incidence de l'adoption de ces modifications sur ses états financiers. · Les modifications à l'IFRS 9, Instruments financiers, et à l'IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir, (en vigueur le 1er janvier 2021) représente la réponse de l'IASB à la réforme des taux interbancaires et autres taux d'intérêt de référence en cours. Il s'agit des modifications de la phase 2 et elles complètent celles publiées en 2019 dans le cadre de la phase 1 des modifications. La société n'aura pas à décomptabiliser la valeur comptable des instruments financiers pour tenir compte des changements requis par la réforme, et devra plutôt mettre à jour le taux d'intérêt effectif pour refléter le remplacement du taux de référence par un taux de référence alternatif. De plus, la société n'aura pas à cesser d'appliquer la comptabilité de couverture uniquement en raison de changements requis par la réforme si la couverture répond aux autres critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture. Enfin, certaines informations à fournir supplémentaires pourraient être nécessaires au titre de tout nouveau risque découlant de la réforme. La direction évalue actuellement l'incidence de l'adoption de ces modifications sur ses états financiers.

Gestion des risques et incertitudes

Comme la plupart des entreprises, la Société est assujettie à un grand nombre de risques et d'incertitudes liés au marché et au secteur qui pourraient avoir une incidence importante sur ses résultats d'exploitation et sur sa capacité à verser des dividendes en espèces aux actionnaires. La Société s'efforce d'atténuer un grand nombre de ces risques en diversifiant ses activités principales et en établissant ses entreprises dans diverses régions. Elle a, en outre, adopté un processus d'évaluation annuelle de la gestion des risques d'entreprise conçu par la haute direction, lequel est sous la surveillance du conseil d'administration et des comités de ce conseil. Le cadre de gestion des risques d'entreprise énonce les principes et les outils devant servir à l'identification, à l'évaluation, à l'établissement de l'ordre de priorité et à la gestion des risques de manière efficace et uniforme à l'échelle de la Société. Toutefois, un certain nombre de risques qui nécessitent une attention particulière sont décrits en détail dans le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019, déposé dans le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Au cours de l'exercice, la Société a recensé un nouveau facteur de risque lié à l'éclosion de la nouvelle souche de coronavirus, lequel est décrit ci-dessous :

COVID-19

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que la COVID-19 était une pandémie. La COVID-19 a eu des répercussions importantes sur les marchés mondiaux au cours de l'année et, comme la situation évolue, il est impossible de prédire toute l'ampleur de ces répercussions sur l'économie et sur la situation financière ou les résultats d'exploitation de la Société.

La pandémie causée par le coronavirus et les mesures mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19 ont eu une incidence importante sur la Société. La priorité de la Société est de gérer ses activités selon les quatre objectifs décrits à la rubrique Orientation stratégique et perspectives du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 et de contrebalancer en partie les baisses de volume par des réductions de coûts tout en adaptant son offre de service à la clientèle, en surveillant le fonds de roulement et en contrôlant les dépenses en immobilisations.

La Société continue de suivre de près la situation entourant la COVID-19. Si la durée, la propagation et l'intensité de la pandémie augmentent, la chaîne d'approvisionnement de la Société, les prix de marché et la demande pourraient en subir les conséquences. Ces facteurs peuvent à leur tour avoir une incidence sur le plan d'exploitation, les liquidités et les flux de trésorerie de la Société ainsi que sur l'évaluation de ses actifs à long terme.

Contrôles et procédures de communication de l'information et contrôle interne à l'égard de l'information financière

Il incombe à la direction de Wajax d'établir et de maintenir, sous la supervision de son chef de la direction et de son chef des finances, des contrôles et procédures de communication de l'information (les « CPCI ») et un contrôle interne à l'égard de l'information financière (le « CIIF »).

Au 30 septembre 2020, la direction de Wajax, sous la supervision de son chef de la direction et de son chef des finances, avait conçu des CPCI pour fournir une assurance raisonnable que l'information qui doit être communiquée par Wajax dans le cadre du dépôt de documents annuels, intermédiaires ou d'autres rapports déposés ou soumis en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable est inscrite, traitée, condensée et présentée dans les délais prescrits dans la législation en valeurs mobilières. Les CPCI visent à assurer que l'information qui doit être communiquée par Wajax dans le cadre du dépôt de documents annuels, intermédiaires ou d'autres rapports déposés ou soumis en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable est compilée et communiquée à la direction de Wajax, y compris, au besoin, au chef de la direction et au chef des finances pour favoriser la prise de décisions éclairées en temps opportun.

Au 30 septembre 2020, la direction de Wajax, sous la supervision de son chef de la direction et de son chef des finances, avait conçu un CIIF pour fournir une assurance raisonnable que l'information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l'information financière, conformément aux IFRS. Ce faisant, la direction a utilisé les critères établis dans la version de 2013 du document intitulé Internal Control - Integrated Framework publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. En ce qui concerne les contrôles généraux à l'égard de la technologie de l'information, la direction a également utilisé le référentiel COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) créé par l'IT Governance Institute. La Société n'a pas tenu compte du CIIF de NorthPoint, acquise avec prise d'effet le 13 janvier 2020, dans son évaluation, comme il en est fait mention à la note 3 des états financiers intermédiaires consolidés résumés et notes y afférentes pour la période close le 30 septembre 2020. Le total des produits assujetti au CIIF de NorthPoint représentait 2,7 % du total des produits consolidés de la Société pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020. Le total des actifs assujettis au CIIF de NorthPoint représentait 2,4 % du total des actifs consolidés de la Société au 30 septembre 2020.

Aucun changement qui aurait eu ou dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait vraisemblablement une incidence importante sur le CIIF de Wajax n'a été apporté au CIIF au cours du trimestre clos le 30 septembre 2020.

Mesures non conformes aux PCGR et mesures conformes aux PCGR additionnelles

Le présent rapport de gestion comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et des mesures conformes aux PCGR additionnelles qui n'ont pas de sens normalisé aux termes des PCGR. En conséquence, il est possible que ces mesures financières ne puissent pas être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs doivent garder à l'esprit que ces mesures ne doivent pas être interprétées comme des substituts au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, aux activités d'investissement et aux activités de financement tels qu'établis par les PCGR à titre d'indicateurs de la performance de la Société. La direction de la Société est d'avis que :

i) ces mesures sont couramment présentées et utilisées par des investisseurs et la direction; ii) les mesures non conformes aux PCGR sont couramment utilisées à titre d'indicateur de la performance d'exploitation en trésorerie de la Société, de la rentabilité et de sa capacité à lever des fonds et à rembourser sa dette; iii) les mesures conformes aux PCGR additionnelles sont couramment utilisées pour évaluer les résultats de la Société, à l'exclusion de sa structure de capital et de sa structure fiscale; iv) le « bénéfice net ajusté » et le « résultat de base et dilué par action ajusté » donnent une indication des résultats des principales activités de la Société avant la prise en compte des coûts (des recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s liés aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché. Ces ajustements du bénéfice net et du bénéfice de base et dilué par action permettent à la direction de la Société de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées hors du cours normal des activités commerciales principales de la Société, ainsi que l'incidence de la fluctuation des taux d'intérêt et du cours de l'action de la Société; v) le « BAIIA ajusté » présente une indication des résultats des activités commerciales principales de la Société avant comptabilisation des coûts (recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s attribuables aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché. Ces ajustements du BAIIA permettent à la direction de la Société de comparer les périodes de manière cohérente en excluant les charges non fréquentes engagées hors du cours normal des activités principales de la Société, ainsi que l'incidence de la fluctuation des charges financières liées à la structure du capital, aux taux d'imposition, aux actifs à long terme et au cours de l'action de la Société; vi) le « BAIIA ajusté pro forma » utilisé pour calculer le ratio de levier financier et le ratio de levier financier garanti de premier rang présente une indication des résultats des activités commerciales principales de la Société, ajustés pour tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues au début de la période de 12 mois consécutifs, selon les modalités de la facilité de crédit bancaire, et de la déduction des paiements d'obligations locatives, et avant la comptabilisation des coûts (recouvrements) non récurrents et des pertes (profits) hors trésorerie non récurrent(e)s attribuables aux instruments dérivés évalués à la valeur de marché.

Les mesures financières non conformes aux PCGR sont celles définies ci-après :

Dette à long terme nette La dette à long terme nette comprend la dette bancaire, les débentures et le total de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie. La dette à long terme nette est pertinente aux fins du calcul du ratio de la dette à long terme nette sur le capital total de la Société, lequel est une mesure non conforme aux PCGR couramment utilisée comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette.



Dette La dette comprend la dette à long terme nette et des lettres de crédit. Elle est pertinente aux fins du calcul du ratio de levier financier de la Société, lequel est une mesure non conforme aux PCGR couramment utilisée comme indicateur de la capacité d'une société à lever des fonds et à rembourser sa dette.



Capital total Le capital total s'entend des capitaux propres majorés de la dette à long terme nette.



BAIIA Acronyme qui désigne le bénéfice net (la perte nette) avant charges financières, impôt sur le résultat et amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.



Marge du BAIIA S'entend du BAIIA divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.



Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) Bénéfice net (perte nette) avant coûts de restructuration et autres coûts (recouvrements) connexes après impôt, (profit comptabilisé) perte comptabilisée sur la vente de biens, pertes (profits) hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, coûts liés aux CSC et coûts de transaction liés à NorthPoint.



Résultat net de base et dilué par action ajusté Résultat de base et dilué par action avant coûts (recouvrements) de restructuration et autres coûts connexes après impôt, (profit comptabilisé) perte comptabilisée sur la vente de biens, pertes (profits) hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, coûts liés aux CSC et coûts de transaction liés à NorthPoint.



BAIIA ajusté BAIIA avant coûts de restructuration et autres coûts connexes (recouvrements), (profit comptabilisé) perte comptabilisée sur la vente de biens, pertes (profits) hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés, coûts liés aux CSC et coûts de transaction liés à NorthPoint.



Marge du BAIIA ajusté S'entend du BAIIA ajusté divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.



BAIIA ajusté pro forma S'entend du BAIIA ajusté, lequel est ajusté pour tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises survenues au cours de la période à l'étude comme si elles étaient survenues au début de la période de douze mois consécutifs, et selon les modalités de la facilité de crédit bancaire, et de la déduction des paiements au titre des obligations locatives.



Ratio de levier financier Ratio qui représente la dette établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée par le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois. La Société a pour objectif de maintenir son ratio de levier financier dans une fourchette comprise entre 1,5 fois et 2,0 fois.



Ratio de levier financier garanti de premier rang Ratio qui représente la dette excluant les débentures établie à la clôture d'un trimestre en particulier, divisée par le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois.



Ratio de la dette à long terme nette sur le capital total Ratio qui correspond à la dette à long terme nette, divisée par le capital total, ce dernier représentant la dette à long terme nette, majorée des capitaux propres.



Carnet de commandes Le carnet de commandes est un indicateur de gestion qui comprend la valeur de vente totale des promesses d'achat des clients pour des livraisons ou des mises en service à venir d'équipement, de pièces et de services connexes. Il diffère des obligations de prestation qui restent à remplir définies aux termes de l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Les mesures conformes aux PCGR additionnelles sont celles définies ci-après :

Bénéfice (perte) avant charges financières et impôt sur le résultat (« BAII ») Bénéfice (perte) avant charges financières et impôt sur le résultat, présenté dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.



Marge du BAII S'entend du BAII divisé par les produits, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.



Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat (« BAI ») Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat, présenté dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.



Fonds de roulement S'entend des actifs courants minorés des passifs courants, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés de la situation financière. Autres montants liés au fonds de roulement S'entend du fonds de roulement minoré des clients et autres débiteurs et des stocks, majoré des créditeurs et charges à payer, présentés dans les états intermédiaires consolidés résumés de la situation financière.

Le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté et du résultat net de base et dilué par action ajusté de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les 30 septembre Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre



2020

2019

2020

2019

Bénéfice net 6,7 $ 7,6 $ 20,9 $ 27,3 $ Coûts de restructuration et autres coûts connexes, après impôt















5,6 $ 2,9 $ 5,7 $ 3,9 $ Profit sur la vente de biens, après impôt (1,2) $ -- $ (1,2) $ -- $ (Profits) pertes hors trésorerie liées à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés,

après impôt















(1,0) $ (0,2) $ (0,2) $ (0,4) $ Coûts de transaction liés à NorthPoint, après impôt -- $ -- $ 0,2 $ -- $ Coûts liés aux CSC, après impôt -- $ -- $ -- $ 0,8 $ Bénéfice net ajusté 10,1 $ 10,3 $ 25,5 $ 31,7 $ Résultat de base par action ajusté1), 2) 0,50 $ 0,52 $ 1,27 $ 1,59 $ Résultat dilué par action ajusté1), 2) 0,49 $ 0,51 $ 1,24 $ 1,55 $

1) Au 30 septembre 2020, le nombre d'actions de base et après dilution en circulation était respectivement de 20 033 619 et de 20 513 331 pour le trimestre clos à cette date et respectivement de 20 027 910 et de 20 459 861 pour la période de neuf mois close à cette date. 2) Au 30 septembre 2019, le nombre d'actions de base et après dilution en circulation était respectivement de 20 003 554 et de 20 409 514 pour le trimestre clos à cette date et respectivement de 19 995 004 et de 20 398 075 pour la période de neuf mois close à cette date.

Le rapprochement du bénéfice net et du BAI, du BAII, du BAIIA, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté pro forma de la Société se présente comme suit :



Trimestres clos les Périodes de neuf

mois closes les Exercices clos les

30 sept.

2020

30 sept.

2019

30 sept.

2020

30 sept.

2019

30 sept.

2020

30 juin

2020

31 déc.

2019

Bénéfice net 6,7 $ 7,6 $ 20,9 $ 27,3 $ 33,1 $ 34,0 $ 39,5 $ Charge d'impôt sur le résultat



























2,5 $ 2,9 $ 7,9 $ 10,5 $ 11,7 $ 12,1 $ 14,3 $ BAI 9,2 $ 10,4 $ 28,8 $ 37,8 $ 44,8 $ 46,1 $ 53,8 $ Charges financières 5,1 $ 5,2 $ 16,9 $ 14,3 $ 22,3 $ 22,4 $ 19,7 $ BAII 14,3 $ 15,6 $ 45,7 $ 52,1 $ 67,1 $ 68,4 $ 73,5 $ Amortissements des immobilisations corporelles et

incorporelles



























13,2 $ 13,4 $ 38,9 $ 40,2 $ 51,4 $ 51,7 $ 52,8 $ BAIIA 27,5 $ 29,1 $ 84,6 $ 92,3 $ 118,6 $ 120,1 $ 126,3 $ Coûts de restructuration et autres coûts connexes1)



























7,7 $ 4,1 $ 7,8 $ 5,4 $ 8,0 $ 4,3 $ 5,6 $ Profit comptabilisé sur la vente de biens



























(1,4) $ -- $ (1,4) $ -- $ (3,7) $ (2,3) $ (2,3) $ (Profits) pertes hors trésorerie lié(e)s

à l'évaluation à la valeur de marché

des instruments dérivés2) (1,4) $ (0,2) $ (0,2) $ (0,5) $ (0,2) $ 1,0 $ (0,5) $ Coûts de transaction liés

à NorthPoint3) -- $ -- $ 0,2 $ -- $ 0,2 $ 0,2 $ -- $ Coûts liés aux CSC4) -- $ -- $ -- $ 1,2 $ 0,1 $ 0,2 $ 1,2 $ BAIIA ajusté 32,4 $ 32,9 $ 91,0 $ 98,4 $ 123,0 $ 123,6 $ 130,3 $ BAIIA pro forma tenant compte de l'acquisition

de NorthPoint5) -- $ -- $ -- $ -- $ 0,2 $ 0,4 $ -- $ Paiement d'obligations locatives6)



























(6,1) $ (4,9) $ (16,7) $ (16,3) $ (22,4) $ (21,2) $ (22,0) $ BAIIA ajusté pro forma 26,3 $ 28,0 $ 74,3 $ 82,0 $ 100,8 $ 102,7 $ 108,4 $

1) Pour l'exercice 2020, les coûts de restructuration et autres coûts connexes comprennent surtout les coûts liés aux compressions de personnel en réponse aux conditions économiques attribuables à la COVID-19 et aux incidences sur les volumes des ventes connexes. Pour l'exercice 2019, les coûts de restructuration et autres coûts connexes comprennent les coûts liés au plan de réorganisation des finances et au remaniement de la direction. Le plan de réorganisation des finances a débuté au premier trimestre de 2018 et il comporte des indemnités de départ, des coûts de gestion de projet et des coûts liés à la main-d'oeuvre qui fait double emploi alors que la Société redéfinit sa division des finances. Le remaniement de la direction, qui a débuté au troisième trimestre de 2019, comporte essentiellement des indemnités de départ puisque la Société simplifie sa structure de direction régionale, resserre le partenariat entre les fonctions des ventes et du service après-vente, et intègre Delom à l'ancien secteur des SRT de la Société. 2) Pertes (profits) hors trésorerie lié(e)s à l'évaluation à la valeur de marché des instruments dérivés. 3) En 2020, la Société a engagé des coûts de transaction pour faire l'acquisition de NorthPoint. Ces coûts se composaient principalement d'honoraires de services-conseils. 4) En 2019, la Société a engagé des honoraires professionnels liés aux CSC. 5) BAIIA pro forma de NorthPoint pour les périodes précédant l'acquisition, afin de tenir compte du BAIIA des acquisitions d'entreprises réalisées au cours de la période comme si elles avaient eu lieu au début de la période de 12 mois consécutifs, selon les modalités de la facilité de crédit bancaire. 6) À compter de la période ouverte le 1er janvier 2019 et à la suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a modifié sa définition de la dette à long terme nette pour exclure les obligations locatives qui ne sont pas considérées comme une dette. Par conséquent, les coûts locatifs correspondants doivent également être déduits du BAIIA aux fins du calcul du ratio de levier financier.

Le calcul de la dette à long terme nette, de la dette, du ratio de levier financier et du ratio de levier financier garanti de premier rang se présente comme suit :



30 septembre

30 juin

31 décembre



2020

2020

2019

Dette bancaire (trésorerie) 1,6 $ 11,5 $ (3,2) $ Débentures 54,5 $ 54,4 $ 54,1 $ Dette à long terme 198,6 $ 217,1 $ 225,6 $ Dette à long terme nette 254,8 $ 283,0 $ 276,5 $ Lettres de crédit 6,4 $ 6,5 $ 5,5 $ Dette 261,2 $ 289,5 $ 282,0 $ BAIIA ajusté pro forma1) 100,8 $ 102,7 $ 108,4 $ Ratio de levier financier2) 2,59

2,82

2,60

Ratio de levier financier garanti de premier rang3) 2,05

2,29

2,10



1) Pour les périodes de douze mois closes les 30 septembre 2020, 30 juin 2020 et 31 décembre 2019. 2) Calculé au moyen de la dette divisée par le BAIIA ajusté pro forma des quatre derniers trimestres. Ce ratio de levier financier est calculé en vue de surveiller le ratio de levier financier cible de la Société afin qu'il soit maintenu entre 1,5 fois et 2,0 fois et diffère du ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société. 3) Calculé au moyen de la dette compte non tenu des débentures divisée par le BAIIA ajusté pro forma des quatre derniers trimestres.

Bien que ce calcul comporte certaines différences par rapport au ratio de levier financier calculé aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire de la Société, le ratio de levier financier aux termes de la convention de la facilité de crédit bancaire qui en découle ne diffère pas de manière importante. Se reporter à la rubrique « Situation de trésorerie et ressources en capital ».

CORPORATION WAJAX

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux (en milliers de dollars canadiens, non audité) Note 30 septembre 2020

31 décembre 2019

ACTIFS









COURANTS









Trésorerie

-- $ 3 180 $ Clients et autres débiteurs 5 209 919

238 194

Actifs sur contrat 6 23 259

23 318

Stocks 7 389 954

414 928

Dépôts sur les stocks 7 45 983

37 513

Créances locatives - partie courante

513

617

Impôt sur le résultat à recevoir

--

3 166

Charges payées d'avance

7 126

6 110

Actifs financiers dérivés - partie courante 15 659

484





677 413

727 510

NON COURANTS









Équipement de location 8 62 007

77 020

Immobilisations corporelles 8 42 332

42 139

Actifs au titre de droits d'utilisation 9 133 125

117 091

Créances locatives

4 212

1 714

Goodwill et immobilisations incorporelles

88 122

79 572

Actifs financiers dérivés 15 16

48





329 814

317 584

Total des actifs

1 007 227 $ 1 045 094 $ PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES









COURANTS









Dette bancaire

1 642 $ -- $ Créditeurs et charges à payer 10 235 106

282 611

Provisions - partie courante 11 10 709

5 045

Passifs sur contrat 6 5 321

7 230

Dividendes à payer 16 5 008

5 003

Impôt sur le résultat à payer

808

-

Obligations locatives - partie courante 12 23 586

20 706

Passifs financiers dérivés - partie courante 15 3 198

2 849





285 378

323 444

NON COURANTS









Provisions 11 216

216

Passifs d'impôt différé

1 459

3 787

Avantages du personnel

9 278

9 144

Passifs financiers dérivés 15 9 830

4 190

Autres passifs

1 384

1 386

Obligations locatives 12 127 474

106 424

Débentures 13 54 494

54 115

Dette à long terme 14 198 624

225 573





402 759

404 835

Total des passifs

688 137

728 279

CAPITAUX PROPRES









Capital social 16 181 274

181 075

Surplus d'apport

7 620

7 165

Résultats non distribués

137 595

130 961

Cumul des autres éléments du résultat global

(7 399)

(2 386)

Total des capitaux propres

319 090

316 815

Total des passifs et des capitaux propres

1 007 227 $ 1 045 094 $ Événements postérieurs à la date de clôture (note 25) Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités.

CORPORATION WAJAX

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

DU RÉSULTAT NET

(en milliers de dollars canadiens, sauf

les données par action, non audité)

Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

Note 2020

2019

2020

2019





















Produits 18 340 620 $ 365 128 $ 1 041 629 $ 1 149 109 $ Coût des ventes

276 676

295 929

848 794

928 426

Marge brute

63 944

69 199

192 835

220 683

Frais de vente et d'administration

41 934

49 521

139 290

163 166

Coûts de restructuration et autres

















coûts connexes 11, 19 7 687

4 062

7 799

5 426

Bénéfice avant charges financières

















et impôt sur le résultat

14 323

15 616

45 746

52 091

Charges financières 20 5 138

5 171

16 907

14 300

Bénéfice avant impôt sur le résultat

9 185

10 445

28 839

37 791

Charge d'impôt sur le résultat 21 2 514

2 892

7 902

10 468

Bénéfice net

6 671 $ 7 553 $ 20 937 $ 27 323 $



















Bénéfice de base par action 16 0,33 $ 0,38 $ 1,05 $ 1,37 $ Bénéfice dilué par action 16 0,33

0,37

1,02

1,34



CORPORATION WAJAX

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

DU RÉSULTAT GLOBAL



Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois closes les

30 septembre

(en milliers de dollars canadiens, non audité) 2020

2019

2020

2019

Bénéfice net 6 671 $ 7 553 $ 20 937 $ 27 323 $

















Éléments qui peuvent être reclassés















en résultat ultérieurement

































(Profits) pertes sur les instruments dérivés















désignés comme couvertures de flux de

trésorerie au cours des périodes

antérieures reclassé(e)s au bénéfice net au

cours de la période, après charge d'impôt

de 71 $ (recouvrement d'impôt de 114 $ en

2019) et depuis l'ouverture de l'exercice,

après charge d'impôt de 299 $

(recouvrement d'impôt de 122 $ en 2019) (194)

310

(813)

331



















(Pertes) profits sur les instruments dérivés en















cours à la clôture de la période et désignés

comme couvertures de flux de trésorerie,

après recouvrement d'impôt de 40 $

(charge d'impôt de 124 $ en 2019)

et depuis l'ouverture de l'exercice, après

recouvrement d'impôt de 1 545 $

(recouvrement d'impôt de 697 $ en 2019) (110)

338

(4 200)

(1 893)



















Autres éléments du résultat global, après impôt (304)

648

(5 013)

(1 562)

Résultat global total 6 367 $ 8 201 $ 15 924 $ 25 761 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités.

CORPORATION WAJAX

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

















Cumul des

autres

éléments du

résultat global





Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020

(en milliers de dollars canadiens, non audité) Note Capital

social

Surplus

d'apport

Résultats

non

distribués

Couvertures

de flux de

trésorerie

Total

























31 décembre 2019

181 075 $ 7 165 $ 130 961 $ (2 386) $ 316 815 $ Bénéfice net

--

--

20 937

--

20 937

Autres éléments du résultat global

--

--

--

(5 013)

(5 013)

Total du résultat global

--

--

20 937

(5 013)

15 924

Actions détenues en fiducie et libérées au titre du règlement des régimes





















de rémunération fondée sur des actions 16 199

(1 264)

721

--

(344)

Charge de rémunération fondée sur des actions 17 --

1 719

--

--

1 719

Dividendes déclarés 16 --

--

(15 024)

--

(15 024)

30 septembre 2020

181 274 $ 7 620 $ 137 595 $ (7 399) $ 319 090 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités.

CORPORATION WAJAX

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

















Cumul des

autres

éléments du

résultat global





Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019

(en milliers de dollars canadiens, non audité) Note Capital

social

Surplus

d'apport

Résultats

non

distribués

Couvertures

de flux de

trésorerie

Total

























31 décembre 2018

180 369 $ 7 360 $ 110 842 $ (1 601) $ 296 970 $ Bénéfice net

--

--

27 323

--

27 323

Autres éléments du résultat global

--

--

--

(1 562)

(1 562)

Total du résultat global

--

--

27 323

(1 562)

25 761

Actions émises au titre du règlement des régimes de rémunération





















fondée sur des actions 16 487

(487)

--

--

--

Actions détenues en fiducie et libérées au titre du règlement des régimes





















de rémunération fondée sur des actions 16 176

(1 215)

607

--

(432)

Charge de rémunération fondée sur des actions 17 --

1 246

--

--

1 246

Dividendes déclarés 16 --

--

(15 003)

--

(15 003)

30 septembre 2019

181 032 $ 6 904 $ 123 769 $ (3 163) $ 308 542 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités.

CORPORATION WAJAX

TABLEAUX INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

DES FLUX DE TRÉSORERIE





Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre

(en milliers de dollars canadiens, non audité) Note 2020

2019

2020

2019

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

















Bénéfice net

6 671 $ 7 553 $ 20 937 $ 27 323 $ Éléments sans incidence sur les flux de trésorerie

















Amortissement

















Équipement de location 8 4 415

5 091

14 357

15 442

Immobilisations corporelles 8 1 879

1 715

5 650

5 159

Actifs au titre de droits d'utilisation 9 6 483

5 824

17 559

17 127

Immobilisations incorporelles

431

814

1 334

2 489

Profit sur la sortie d'immobilisations corporelles 8 (1 650)

(8)

(1 865)

(111)

Charge de rémunération fondée sur des actions 17 1 527

477

2 702

2 919

Produits de contrats de location-financement sans effet sur la trésorerie

156

--

(320)

--

Charge au titre des avantages du personnel après paiements

(106)

78

134

235

(Profit) perte sur les instruments financiers dérivés 15 (1 586)

(241)

899

(369)

Charges financières 20 5 138

5 171

16 907

14 300

Charge d'impôt sur le résultat 21 2 514

2 892

7 902

10 468





25 872

29 366

86 196

94 982

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation 22 19 697

(20 141)

21 148

(53 851)

Entrées d'équipement de location 8 (3 585)

(7 787)

(14 846)

(23 345)

Autres passifs non courants

(36)

(18)

(227)

(1 362)

Trésorerie versée au titre du règlement de swaps sur rendement total 15 --

--

(1 396)

(1 479)

Charges financières payées au titre de la dette

(4 333)

(2 942)

(9 423)

(9 319)

Charges financières payées au titre des obligations locatives 12, 20 (1 906)

(1 589)

(6 213)

(3 990)

Intérêts perçus sur les créances locatives

51

--

109

--

Impôt sur le résultat payé

(927)

(6 177)

(4 599)

(27 645)

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation

34 833

(9 288)

70 749

(26 009)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

















Entrées d'immobilisations corporelles 8 (1 577)

(1 785)

(4 070)

(5 076)

Produit de la sortie d'immobilisations corporelles

6 273

44

6 709

458

Entrées d'immobilisations incorporelles

(244)

(1 044)

(1 646)

(3 108)

Recouvrement de créances locatives

293

--

727

--

Acquisition d'entreprise (après déduction du montant de trésorerie acquis) 4 --

--

(17 931)

--

Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'investissement

4 745

(2 785)

(16 211)

(7 726)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

















(Diminution) augmentation nette de l'emprunt bancaire 14 (18 596)

16 970

(27 232)

68 970

Coûts de transaction liés aux emprunts 13 --

--

(37)

--

Paiements d'obligations locatives 12 (6 070)

(4 922)

(16 727)

(16 326)

Paiements au titre d'une retenue d'impôt à la source liée à la rémunération fondée sur des actions

--

--

(345)

(432)

Dividendes payés

(5 008)

(5 001)

(15 019)

(14 991)

(Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités de financement

(29 674)

7 047

(59 360)

37 221

Variation de la trésorerie et de la dette bancaire

9 904

(5 026)

(4 822)

3 486

(Dette bancaire) trésorerie à l'ouverture de la période

(11 546)

4 580

3 180

(3 932)

Dette bancaire à la clôture de la période

(1 642) $ (446) $ (1 642) $ (446) $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités.

CORPORATION WAJAX

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS

INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

30 septembre 2020

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action, non audité)

1. PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Corporation Wajax (la « Société ») est constituée au Canada. Le siège social de la Société est situé au 2250, Argentia Road, à Mississauga (Ontario) au Canada. La Société exploite un système de distribution intégré dont les activités incluent des services de vente et de pièces et du soutien technique à une grande variété de clients de secteurs d'activité qui reflètent la diversité de l'économie canadienne, notamment la construction, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les secteurs industriel et commercial, les sables bitumineux, le transport, le traitement des métaux, le secteur public et les services publics et le pétrole et le gaz naturel.

2. BASE D'ÉTABLISSEMENT

Déclaration de conformité

Les présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités ont été établis selon la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire, et ne comprennent pas toutes les informations à fournir dans des états financiers consolidés annuels. Par conséquent, ils devraient être lus en parallèle avec les états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les principales méthodes comptables correspondent aux méthodes comptables présentées dans les derniers états financiers consolidés audités.

La publication des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités a été approuvée par le conseil d'administration en date du 2 novembre 2020.

3. CHANGEMENT DE MÉTHODES COMPTABLES

Au cours de la période intermédiaire, la Société n'a pas adopté de nouvelle norme comptable ou modification qui a eu une incidence sur ses états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités.

Normes comptables et modifications émises mais non encore adoptées

Les modifications à l'IAS 1, Présentation des états financiers , (en vigueur le 1 er janvier 2023) visent à clarifier le classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants. Aux fins du classement des passifs non courants, les modifications éliminent l'obligation selon laquelle le droit de différer le règlement d'un passif pour au moins douze mois doit être inconditionnel. Le droit doit plutôt être substantiel et exister à la date de clôture afin de se qualifier à titre de passif non courant. La direction évalue actuellement l'incidence de l'adoption de ces modifications sur ses états financiers.

, (en vigueur le 1 janvier 2023) visent à clarifier le classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants. Aux fins du classement des passifs non courants, les modifications éliminent l'obligation selon laquelle le droit de différer le règlement d'un passif pour au moins douze mois doit être inconditionnel. Le droit doit plutôt être substantiel et exister à la date de clôture afin de se qualifier à titre de passif non courant. La direction évalue actuellement l'incidence de l'adoption de ces modifications sur ses états financiers. Les modifications à l'IFRS 9, Instruments financiers, et à l'IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir, (en vigueur le 1er janvier 2021) représente la réponse de l'IASB à la réforme des taux interbancaires et autres taux d'intérêt de référence en cours. Il s'agit des modifications de la phase 2 et elles complètent celles publiées en 2019 dans le cadre de la phase 1 des modifications. La société n'aura pas à décomptabiliser la valeur comptable des instruments financiers pour tenir compte des changements requis par la réforme, et devra plutôt mettre à jour le taux d'intérêt effectif pour refléter le remplacement du taux de référence par un taux de référence alternatif. De plus, la société n'aura pas à cesser d'appliquer la comptabilité de couverture uniquement en raison de changements requis par la réforme si la couverture répond aux autres critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture. Enfin, certaines informations à fournir supplémentaires pourraient être nécessaires au titre de tout nouveau risque découlant de la réforme. La direction évalue actuellement l'incidence de l'adoption de ces modifications sur ses états financiers.

4. ACQUISITION D'UNE ENTREPRISE

NorthPoint Technical Services ULC (« NorthPoint »)

Le 13 janvier 2020, la Société a fait l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de NorthPoint, située à Calgary, en Alberta. Le prix d'achat total des actions s'est établi à 19 369 $ en trésorerie. NorthPoint est un fournisseur national de services électromécaniques fondé en 2018 qui se spécialise dans la réparation d'équipement industriel rotatif. À partir de la date d'acquisition, des produits de 28 024 $ et un bénéfice net de 934 $ au titre de NorthPoint ont été pris en compte dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.

L'évaluation définitive de certains éléments, notamment le goodwill et les immobilisations incorporelles, n'est pas terminée à ce jour en raison de la complexité inhérente aux évaluations et au moment de l'acquisition. Par conséquent, la répartition du prix d'achat est provisoire et sujette à des ajustements lorsque le processus d'évaluation sera complété.

Les montants comptabilisés au titre des actifs acquis et des passifs repris identifiables à la suite de l'acquisition se présentent comme suit :

Trésorerie 1 438 $ Clients et autres débiteurs 8 236

Actifs sur contrat 2 471

Stocks 1 207

Charges payées d'avance 337

Immobilisations corporelles 3 409

Actifs au titre de droits d'utilisation 12 926

Créditeurs et charges à payer (5 340)

Passifs sur contrat (116)

Impôt sur le résultat à payer (68)

Obligations locatives - partie courante (1 680)

Passifs d'impôt différé (119)

Obligations locatives - partie non courante (11 570)

Immobilisations corporelles nettes acquises 11 131 $ Goodwill 8 238

Prix d'achat total 19 369 $

Les sorties nettes de trésorerie au titre de l'acquisition se sont établies à 17 931 $ puisqu'un montant en trésorerie de 1 438 $ a été acquis au titre des actifs nets de NorthPoint.

Les clients et autres débiteurs comprennent des montants contractuels bruts à recevoir de 8 294 $, minorés de la meilleure estimation de la direction à l'égard du compte de correction de valeur pour pertes sur créances, soit 58 $.

Le goodwill découle essentiellement de la capacité à tirer avantage du savoir-faire combiné du personnel et du secteur, de la croissance à venir et de la capacité à réaliser des synergies qui se traduiront par des économies d'échelle. Le goodwill comptabilisé lors de l'acquisition de NorthPoint n'est pas déductible aux fins de l'impôt sur le résultat.

Les coûts de transaction liés à NorthPoint, essentiellement les honoraires de services-conseils, se sont élevés à environ 241 $ et ont été pris en compte dans les frais de vente et d'administration depuis l'ouverture de l'exercice.

5. CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

Les clients et autres débiteurs de la Société comprennent des créances clients et d'autres débiteurs, généralement de fournisseurs, au titre des garanties et des rabais. Les clients et autres débiteurs sont composés des éléments suivants :



30 septembre 2020

31 décembre 2019

Créances clients 188 687 $ 213 686 $ Moins : compte de correction de valeur pour pertes sur créances (3 473)

(2 371)

Créances clients, montant net 185 214

211 315

Autres débiteurs 24 705

26 879

Total des clients et autres débiteurs 209 919 $ 238 194 $

6. ACTIFS ET PASSIFS SUR CONTRAT

Le tableau qui suit présente des informations sur les actifs sur contrat et les passifs sur contrat découlant des contrats conclus avec des clients.



30 septembre 2020

31 décembre 2019

Actifs sur contrat 23 259 $ 23 318 $ Passifs sur contrat 5 321 $ 7 230 $

Les actifs sur contrat sont principalement liés aux droits de la Société d'obtenir une contrepartie pour des travaux réalisés, mais non facturés à la date de clôture au titre du service après-vente et des produits tirés des services de réparation technique (les « SRT »). Les actifs sur contrat sont virés aux créances lorsqu'ils ont été facturés, après la réalisation de certaines étapes importantes. Les passifs sur contrat se rapportent principalement à la contrepartie anticipée reçue de clients lors de la vente d'équipement, de pièces industrielles et aux produits tirés des SRT, pour lesquels les produits sont comptabilisés au moment du transfert du contrôle au client.

7. STOCKS

Le solde des stocks de la Société est constitué des éléments suivants :



30 septembre 2020

31 décembre 2019

Équipement 243 661 $ 256 058 $ Pièces 129 094

138 210

Travaux en cours 17 199

20 660

Total des stocks 389 954 $ 414 928 $

Tous les montants ci-dessus sont présentés, déduction faite de la provision pour l'obsolescence de 28 294 $ (26 263 $ au 31 décembre 2019).

Au 30 septembre 2020, la Société a inclus un montant de 47 913 $ (54 022 $ au 31 décembre 2019) dans les stocks d'équipement du fait de contrats de location à court terme qui devraient être convertis en ventes d'équipement d'ici 6 à 12 mois.

La quasi-totalité des stocks de la Société a été donnée en garantie de la facilité de crédit bancaire.

Les dépôts sur les stocks dans les états intermédiaires consolidés résumés de la situation financière, d'un montant de 45 983 $ au 30 septembre 2020 (37 513 $ au 31 décembre 2019), constituent des dépôts et d'autres paiements périodiques exigés au titre d'équipement détenu en consignation. Ces paiements réduisent la valeur de la garantie de l'équipement et, du même coup, le montant final dû au fournisseur lors d'un éventuel achat. Au moment de la vente de l'équipement à un client, la Société se doit d'acheter l'équipement complet auprès du fournisseur.

8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ÉQUIPEMENT DE LOCATION

Le solde des immobilisations corporelles de la Société au 30 septembre 2020 se chiffre à 42 332 $ (42 139 $ au 31 décembre 2019). La Société a acquis des immobilisations corporelles au coût de 1 577 $ au cours du trimestre (1 785 $ en 2019) et de 4 070 $ depuis l'ouverture de l'exercice (5 076 $ en 2019), déduction faite des immobilisations corporelles acquises par voie d'acquisitions d'entreprises de 3 409 $ depuis l'ouverture de l'exercice (néant en 2019). La sortie d'actifs d'une valeur comptable de 2 050 $ au cours du trimestre (36 $ en 2019) et de 2 271 $ depuis l'ouverture de l'exercice (347 $ en 2019) a donné lieu à un profit sur la sortie de 1 650 $ au cours du trimestre (profit de 8 $ en 2019) et de 1 865 $ depuis l'ouverture de l'exercice (profit de 111 $ en 2019). La Société a comptabilisé un amortissement des immobilisations corporelles de 1 879 $ au cours du trimestre (1 715 $ en 2019) et de 5 650 $ depuis l'ouverture de l'exercice (5 159 $ en 2019). Se reporter à la note 9 pour obtenir des détails sur les transactions de cession-bail.

Le solde d'équipement de location de la Société au 30 septembre 2020 se chiffre à 62 007 $ (77 020 $ au 31 décembre 2019). La Société a acquis de l'équipement de location d'un coût de 3 585 $ au cours du trimestre (7 787 $ en 2019) et de 14 846 $ depuis l'ouverture de l'exercice (23 345 $ en 2019). De l'équipement de location dont la valeur comptable s'est élevée à 2 729 $ au cours du trimestre (3 581 $ en 2019) et à 15 502 $ depuis l'ouverture de l'exercice (8 177 $ en 2019) a été sorti. La Société a comptabilisé un amortissement de l'équipement de location de 4 415 $ au cours du trimestre (5 091 $ en 2019) et de 14 357 $ depuis l'ouverture de l'exercice (15 442 $ en 2019).

9. ACTIFS AU TITRE DE DROITS D'UTILISATION

Le solde des actifs au titre de droits d'utilisation de la Société au 30 septembre 2020 se chiffre à 133 125 $ (117 091 $ au 31 décembre 2019). La Société a comptabilisé des entrées nettes d'actifs au titre de droits d'utilisation de 13 014 $ au cours du trimestre (1 845 $ en 2019) et de 21 302 $ depuis l'ouverture de l'exercice (33 979 en 2019). De plus, la Société a acquis des actifs au titre de droits d'utilisation par voie d'acquisitions d'entreprises de 12 926 $ depuis l'ouverture de l'exercice (néant en 2019).

La Société a comptabilisé un amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 6 483 $ au cours du trimestre (5 824 $ en 2019) et de 17 559 $ depuis l'ouverture de l'exercice (17 127 $ en 2019).

Au cours du trimestre, la Société a réalisé une transaction de cession-bail visant un de ses immeubles détenus. Le produit de la vente de l'immeuble, déduction faite des coûts de transaction, s'est élevé à 5 238 $ et la valeur comptable s'est établie à 1 210 $, ce qui a donné lieu à un profit total sur la vente de l'immeuble de 4 028 $, dont une tranche de 1 455 $ a été comptabilisée dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net alors que le montant résiduel de 2 573 $ a été différé à titre de diminution de l'actif au titre du droit d'utilisation. La Société a également comptabilisé une obligation locative de 3 346 $ et un actif au titre du droit d'utilisation de 773 $ liés à cette transaction de cession-bail. La durée du contrat de location est de 10 ans.

10. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER

Les créditeurs et charges à payer se composent des éléments suivants :



30 septembre 2020

31 décembre 2019

Fournisseurs 148 412 $ 174 770 $ Produits locatifs différés 944

1 078

Charges à payer à des fournisseurs avec des délais de paiement plus longs 25 972

41 310

Salaires, primes et primes incitatives 24 406

21 869

Charges à payer 35 372

43 584

Créditeurs et charges à payer 235 106 $ 282 611 $

Les charges à payer à des fournisseurs avec des délais de paiement plus longs ont trait aux achats d'équipement auprès des fournisseurs dont les délais de paiement varient de 60 jours à 8 mois environ.

11. PROVISIONS ET ÉVENTUALITÉS



Restructuration Garanties Autres Total Provisions au 30 juin 2020 1 644 $ 1 107 $ 1 847 $ 4 598 $ Charge pour la période 7 687

2 679

715

11 081

Utilisation au cours de la période (1 652)

(2 571)

(531)

(4 754)

Provisions au 30 septembre 2020 7 679 $ 1 215 $ 2 031 $ 10 925 $

















Provisions au 31 décembre 2019 3 646 $ 773 $ 842 $ 5 261 $ Charge pour la période 7 799

7 676

2 373

17 848

Utilisation au cours de la période (3 766)

(7 234)

(1 184)

(12 184)

Provisions au 30 septembre 2020 7 679 $ 1 215 $ 2 031 $ 10 925 $

















Partie courante 7 679 $ 1 215 $ 1 815 $ 10 709 $ Partie non courante --

--

216

216

Total 7 679 $ 1 215 $ 2 031 $ 10 925 $

Se reporter à la note 19 pour obtenir des détails sur la charge de restructuration comptabilisée au cours du troisième trimestre de 2020.

Éventualités

Dans le cours normal de son activité, la Société est éventuellement redevable pour divers montants qui pourraient découler de litiges, de questions environnementales ou d'autres sources. La Société est d'avis que la résolution de ces questions n'aura pas d'incidence importante sur sa situation financière ou ses résultats d'exploitation. Des provisions sont constatées dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités, si le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable, et s'il est probable qu'une sortie de ressources économiques soit nécessaire pour éteindre l'obligation.

12. OBLIGATIONS LOCATIVES ET CRÉANCES LOCATIVES

Preneur

La Société loue des immeubles pour son réseau de succursales, certains véhicules, des machines et du matériel informatique. Les obligations locatives sont évaluées à la valeur actualisée des paiements de loyers restants, déterminée selon le taux d'intérêt implicite du contrat de location ou, si ce taux ne peut être déterminé facilement, selon le taux d'emprunt marginal de la Société.

La variation des obligations locatives se présente comme suit :





Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre



Note 2020

2019

2020

2019

Solde à l'ouverture de la période

140 143 $ 116 623 $ 127 130 $ 13 749 $ Variations issues des flux de trésorerie liés à l'exploitation

















Charges financières payées sur les obligations locatives

(1 906)

(1 589)

(6 213)

(3 990)

Variations issues des flux de trésorerie de financement

















Paiement d'obligations locatives

(6 070)

(4 922)

(16 727)

(16 326)

Autres variations

















Obligations locatives comptabilisées le 1er janvier 2019 selon l'IFRS 16

--

--

--

82 544

Acquisition d'une entreprise 4 --

--

13 250

--

Charge d'intérêts 20 1 906

1 589

6 213

3 990

Nouveaux contrats de location, déduction faite des sorties

16 987

1 801

27 407

33 535

Solde à la clôture de la période

151 060 $ 113 502 $ 151 060 $ 113 502 $ Partie courante

23 586 $ 19 661 $ 23 586 $ 19 661 $ Partie non courante

127 474 $ 93 841 $ 127 474 $ 93 841 $

Les contrats de location à court terme, les contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur et les paiements de loyers variables qui ne sont pas liés à un indice ne sont pas pris en compte dans le solde des obligations locatives. Les paiements de loyers variables et les paiements de loyers liés à des contrats de location à court terme et à des contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur sont passés en charges à mesure qu'ils sont engagés dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net.

Bailleur

Lorsque la Société agit à titre de bailleur, elle détermine dès le début du contrat de location si celui-ci doit être considéré comme un contrat de location-financement ou un contrat de location simple. Pour classer chaque contrat, la Société procède à une évaluation globale visant à établir si le contrat de location transfère au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété du bien sous-jacent. Si tel est le cas, le contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement; dans le cas contraire, il est classé en tant que contrat de location simple. Dans le cadre de cette évaluation, la Société prend en considération certains indicateurs comme le fait que la durée du contrat de location couvre ou non la majeure partie de la durée de vie économique du bien.

Contrats de location simple

La Société loue de l'équipement à des clients aux termes de contrats de location dont la durée ne dépasse pas cinq ans. Ces contrats de location ont été évalués et classés comme des contrats de location simple. Ces contrats de location peuvent être résiliés moyennant des frais d'annulation.

Contrats de location-financement

La Société sous-loue certains équipements à des clients. La Société a évalué ses contrats de sous-location et les a classés comme des contrats de location-financement. Par conséquent, elle décomptabilise les actifs au titre de droits d'utilisation pour chacun des contrats de location principaux qui font l'objet d'une sous-location, elle comptabilise les créances locatives équivalentes à l'investissement net dans le contrat de sous-location et elle conserve les obligations locatives comptabilisées précédemment à titre de preneur.

13. DÉBENTURES

Débentures non garanties de premier rang à 6 % venant à échéance le 15 janvier 2025

En décembre 2019, la Société a émis des débentures subordonnées non garanties d'un montant de 57 000 $, d'une durée de cinq ans et venant à échéance le 15 janvier 2025. Ces débentures portent intérêt à un taux fixe annuel de 6,00 %, payable semestriellement le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, dès le 15 juillet 2020.

Les débentures ne seront pas remboursables avant le 15 janvier 2023, sauf s'il survient un changement de contrôle de la Société conformément aux modalités de l'acte de fiducie régissant les débentures. À compter du 15 janvier 2023, mais avant le 15 janvier 2024, les débentures sont remboursables, en totalité en tout temps, ou en partie de temps à autre, au choix de la Société à un prix équivalent à 103 % du montant en principal remboursé, majoré des intérêts courus et impayés. À compter du 15 janvier 2024, mais avant la date d'échéance du 15 janvier 2025, les débentures sont remboursables à un prix équivalent au montant en principal, majoré des intérêts courus et impayés.

Lors du remboursement ou à la date d'échéance le 15 janvier 2025, la Société peut rembourser les débentures en trésorerie ou en actions avec droit de vote librement négociables de la Société.

Les variations du solde des débentures sont présentées ci-après :

Pour les périodes closes le 30 septembre 2020 Trimestre

Période de

neuf mois

Solde à l'ouverture de la période 54 356 $ 54 115 $ Coûts de transaction liés à l'émission --

(37)

Amortissement des frais de financement différés 138

416

Solde à la clôture de la période 54 494 $ 54 494 $

Les charges financières sur les débentures se sont établies à 1 015 $ pour le trimestre et à 2 994 $ depuis l'ouverture de l'exercice.

14. DETTE À LONG TERME

Les emprunts aux termes de la facilité de crédit bancaire sont assortis de taux d'intérêt variables, qui sont établis d'après les taux de rendement des acceptations bancaires en dollars canadiens, le TIOL en dollars américains ou le taux préférentiel, tous majorés de marges. Les marges sur la facilité dépendent du ratio de levier financier de la Société au moment où les emprunts sont contractés, et elles varient entre 1,5 % et 3,0 %, dans le cas des emprunts contractés aux taux des acceptations bancaires en dollars canadiens et des emprunts contractés au TIOL en dollars américains, et entre 0,5 % et 2,0 %, dans le cas des emprunts contractés au taux préférentiel.

La capacité d'emprunt aux termes de la facilité de crédit bancaire dépend du niveau des stocks disponibles de la Société et des créances clients impayées. De plus, la facilité de crédit bancaire est assortie de clauses restrictives habituelles, portant notamment sur la déclaration de dividendes en espèces et sur le maintien du ratio de couverture des intérêts, qui étaient toutes satisfaites au 30 septembre 2020.

Les soldes suivants étaient impayés :





30 septembre 2020

31 décembre 2019

Facilité de crédit bancaire









Tranche à terme non renouvelable

50 000 $ 50 000 $ Tranche à terme renouvelable

150 130

177 362





200 130 $ 227 362 $ Frais de financement différés, déduction faite









du cumul des amortissements

(1 506)

(1 789)

Total de la dette à long terme

198 624 $ 225 573 $

La Société avait des lettres de crédit en vigueur totalisant 6 426 $ à la clôture de la période (5 489 $ au 31 décembre 2019). Les charges financières sur la dette à long terme se sont élevées à 2 268 $ au cours du trimestre (3 582 $ en 2019) et à 7 809 $ depuis l'ouverture de l'exercice (10 310 $ en 2019). Les variations du solde de la dette à long terme sont les suivantes :



Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre



2020

2019

2020

2019

Solde à l'ouverture de la période 217 125 $ 270 314 $ 225 573 $ 218 116 $ Variations issues des flux de















trésorerie de financement















Produit (remboursements) net(s)

d'emprunts (18 596)

16 970

(27 232)

68 970

Autres variations















Amortissement des frais de















financement différés 95

101

283

299

Solde à la clôture de la période 198 624 $ 287 385 $ 198 624 $ 287 385 $

15. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU RISQUE FINANCIER

La Société a recours à la hiérarchie de la juste valeur suivante pour déterminer et présenter la juste valeur des instruments financiers :

Niveau 1 - prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques;

- prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques; Niveau 2 - autres techniques pour lesquelles toutes les données d'entrée qui ont une incidence importante sur la juste valeur comptabilisée sont observables, directement ou indirectement;

- autres techniques pour lesquelles toutes les données d'entrée qui ont une incidence importante sur la juste valeur comptabilisée sont observables, directement ou indirectement; Niveau 3 - techniques qui utilisent les données d'entrée ayant une incidence importante sur la juste valeur comptabilisée qui ne sont pas basées sur des données observables de marché.

La Société classe ses instruments financiers comme suit :



30 septembre 2020

31 décembre 2019











Actifs (passifs) financiers évalués au coût amorti







(Dette bancaire) trésorerie (1 642) $ 3 180 $ Clients et autres débiteurs 209 919

238 194

Actifs sur contrat 23 259

23 318

Créances locatives 4 725

2 331











Passifs financiers évalués au coût amorti







Créditeurs et charges à payer (235 106)

(282 611)

Passifs sur contrat (5 321)

(7 230)

Dividendes à payer (5 008)

(5 003)

Autres passifs (1 384)

(1 386)

Obligations locatives (151 060)

(127 130)

Débentures (54 494)

(54 115)

Dette à long terme (198 624)

(225 573)











Passifs financiers dérivés évalués à la juste valeur, montant net







Contrats de change à terme (902)

(930)

Swaps sur rendement total (2 588)

(2 952)

Swaps de taux d'intérêt (8 863)

(2 625)



La Société évalue les actifs financiers et les passifs financiers non dérivés au coût amorti. Les actifs et passifs financiers dérivés sont comptabilisés à la juste valeur dans les états intermédiaires consolidés résumés de la situation financière. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net à l'exception des variations de la juste valeur liée aux actifs et passifs financiers dérivés qui sont effectivement désignés comme des instruments de couverture, lesquels sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. Les actifs et passifs financiers dérivés de la Société sont détenus auprès d'importantes banques à charte canadiennes et sont réputés être des instruments financiers de niveau 2. Les obligations au titre de la rémunération fondée sur des actions réglées en trésorerie sont comptabilisées à la juste valeur fondée sur le cours des actions de la Société et sont réputées être des instruments financiers de niveau 1. La juste valeur de la dette à long terme se rapproche de sa valeur comptable en raison du taux d'intérêt variable. La juste valeur des créances locatives se rapproche de leur valeur comptable. La juste valeur des débentures peut être estimée selon le cours des débentures, lequel prend en considération le risque de crédit de la Société. Au 30 septembre 2020, la Société a estimé que la juste valeur de ses débentures s'établissait à environ 54 150 $. La juste valeur de tous les autres actifs et passifs financiers, autres que les obligations locatives, se rapproche de la valeur comptable de ces instruments en raison de l'échéance à court terme de ceux-ci.

Instruments financiers dérivés et couvertures

Les swaps de taux d'intérêt sont désignés comme couvertures efficaces et sont évalués à la juste valeur; les variations de la juste valeur ultérieures sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global. Les montants dans le cumul des autres éléments du résultat global sont reclassés dans le bénéfice net au cours des périodes où l'élément couvert a une incidence sur le résultat net. La Société a comptabilisé un profit de 246 $ pour le trimestre (profit de 330 $ en 2019) et de 4 561 $ depuis l'ouverture de l'exercice (perte de 1 312 $ en 2019), après l'impôt dans les autres éléments du résultat global liés aux swaps de taux d'intérêt connexes.

Les swaps de taux d'intérêt en cours de la Société sont résumés ci-après :

Swaps de taux d'intérêt Montant

nominal

Taux d'intérêt

moyen pondéré

Échéances 30 septembre 2020 150 000 $ 2,12 % novembre 2024 31 décembre 2019 104 000 $ 2,56 % novembre 2024 30 septembre 2019 104 000 $ 2,70 % novembre 2023

Dans le cours normal de ses activités, la Société conclut des contrats de change à court terme pour couvrir le risque de change lié au coût de certains stocks entrants et à certaines ventes conclues en monnaie étrangère avec des clients, y compris les créances connexes. Les contrats de change à terme sont d'abord comptabilisés à la date à laquelle le contrat dérivé est conclu et ils sont ensuite réévalués à la juste valeur. La méthode de comptabilisation du profit ou de la perte est déterminée selon que le dérivé a été désigné comme un instrument de couverture. Dans une relation de couverture de flux de trésorerie, la tranche efficace de la variation de la juste valeur du dérivé de couverture, après impôt, est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global alors que la tranche inefficace est comptabilisée dans le résultat net. Les montants dans le cumul des autres éléments du résultat global sont reclassés au bénéfice net pour la période où l'élément couvert a une incidence sur le résultat net. La Société a comptabilisé un profit de 220 $ au cours du trimestre (profit de 97 $ en 2019) et un profit de 133 $ depuis l'ouverture de l'exercice (profit de 54 $ en 2019) en lien avec ses contrats de change dans les états intermédiaires consolidés résumés du résultat net et une perte de 364 $ au cours du trimestre (profit de 309 $ en 2019) et une perte de 76 $ depuis l'ouverture de l'exercice (perte de 249 $ en 2019), déduction faite de l'impôt, dans les autres éléments du résultat global.

Les contrats de la Société visant l'achat ou la vente de monnaies étrangères sont résumés ci-après :

30 septembre 2020 Montant

nominal

Cours de

change

moyen

Échéances Contrats d'achat 41 295 $ US 1,3617

entre octobre 2020 et août 2021

29 ? 1,5685

octobre 2020 Contrats de vente 28 978 $ US 1,3449

entre octobre 2020 et juin 2022

981 ? 1,5565

entre novembre 2020 et septembre 2021











31 décembre 2019 Montant

nominal

Cours de

change

moyen

Échéances Contrats d'achat 45 190 $ US 1,3270

entre janvier 2020 et octobre 2020 Contrats de vente 30 545 $ US 1,3091

entre janvier 2020 et mars 2021

1 074 ? 1,5003

entre janvier 2020 et novembre 2020











30 septembre 2019 Montant

nominal

Cours de

change

moyen

Échéances Contrats d'achat 40 266 $ US 1,3231

entre octobre 2019 et octobre 2020 Contrats de vente 29 440 $ US 1,3089

entre octobre 2019 et mars 2021

1 218 ? 1,4903

entre janvier 2020 et novembre 2020

La Société détient certains swaps sur rendement total pour couvrir l'exposition liée à la hausse du cours de son action sur ses unités d'actions incessibles (« UAI ») en circulation. La Société n'applique pas la comptabilité de couverture à ces relations et, par conséquent, les profits et les pertes attribuables à l'évaluation à la valeur de marché de ces dérivés sont comptabilisés dans le résultat net pour la période où ils se réalisent. Au 30 septembre 2020, les swaps sur rendement total de la Société couvraient 387 000 actions ordinaires sous-jacentes de la Société (365 000 au 31 décembre 2019) et ils expirent entre mars 2021 et mars 2023. Depuis l'ouverture de l'exercice, la Société a réglé un swap sur rendement total visant 121 000 actions (205 000 actions en 2019), ce qui s'est traduit par un paiement en trésorerie de 1 396 $ (1 479 $ en 2019). La Société a comptabilisé un profit de 1 366 $ au cours du trimestre (profit de 144 $ en 2019) et une perte de 1 032 $ depuis l'ouverture de l'exercice (profit de 315 $ en 2019) au titre des swaps sur rendement total.

Les actifs financiers dérivés comprennent les éléments suivants :



30 septembre 2020

31 décembre 2019

Contrats de change à terme 670 $ 532 $ Swaps sur rendement total 5

--

Total des actifs financiers dérivés 675 $ 532 $









Partie courante 659 $ 484 $ Partie non courante 16 $ 48 $

Les passifs financiers dérivés comprennent les éléments suivants :



30 septembre 2020

31 décembre 2019

Swaps de taux d'intérêt 8 863 $ 2 625 $ Contrats de change à terme 1 572

1 462

Swaps sur rendement total 2 593

2 952

Total des passifs financiers dérivés 13 028 $ 7 039 $









Partie courante 3 198 $ 2 849 $ Partie non courante 9 830 $ 4 190 $

Les variations du solde net des passifs financiers dérivés se présentent comme suit :



Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre



2020

2019

2020

2019

Passif financier dérivé à l'ouverture,















montant net 13 778 $ 7 971 $ 6 507 $ 6 568 $ (Profit comptabilisé) perte comptabilisée















dans le résultat net (1 586)

(241)

899

(369)

Perte comptabilisée (profit comptabilisé)















dans les autres éléments du résultat















global, après impôt 118

(639)

4 637

1 561

Impôt sur la perte comptabilisée (le profit















comptabilisé) dans les autres éléments















du résultat global 43

(236)

1 706

574

Trésorerie versée au titre du règlement















de swaps sur rendement total --

--

(1 396)

(1 479)

Passif financier dérivé à la clôture,















montant net 12 353 $ 6 855 $ 12 353 $ 6 855 $

Le solde du cumul des autres éléments du résultat global se rapporte aux variations de la valeur des divers swaps de taux d'intérêt et contrats de change à terme de la Société où la comptabilité de couverture est appliquée. Ces montants cumulés seront portés en continu aux états intermédiaires consolidés résumés du résultat net dans les charges financières et la marge brute respectivement.

Au cours des périodes présentées et en cumulé depuis le début de l'exercice, les variations du risque de crédit de la contrepartie n'ont pas contribué de manière importante aux variations globales de la juste valeur de ces instruments financiers.

16. CAPITAL SOCIAL ET RÉSULTAT PAR ACTION

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions ordinaires sans valeur nominale et d'actions privilégiées sans valeur nominale. Chaque action ordinaire confère à son porteur inscrit un vote à toutes les assemblées des actionnaires. Toutes les actions ordinaires émises sont entièrement libérées. Aucune action privilégiée n'était en circulation au 30 septembre 2020 (néant en 2019). Chaque action ordinaire confère à son porteur un droit de bénéficiaire égal sur les distributions et sur l'actif net de la Société en cas de dissolution ou de liquidation de celle-ci.





Nombre d'actions

ordinaires

Montant

Émises et en circulation au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2020

20 167 703

182 482 $ Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2019

(156 113)

(1 407)

Libérées au titre du règlement de certains régimes de rémunération fondée sur des actions

22 029

199

Actions détenues en fiducie au 30 septembre 2020

(134 084)

(1 208)

Émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, au 30 septembre 2020

20 033 619

181 274 $





Nombre d'actions

ordinaires

Montant

Émises et en circulation au 31 décembre 2018

20 132 194

181 952 $ Actions ordinaires émises au titre du règlement des régimes de rémunération fondée sur des actions

27 473

487

Émises et en circulation au 30 septembre 2019

20 159 667

182 439

Actions détenues en fiducie au 31 décembre 2018

(175 680)

(1 583)

Libérées au titre du règlement de certains régimes de rémunération fondée sur des actions

19 567

176

Actions détenues en fiducie au 30 septembre 2019

(156 113)

(1 407)

Émises et en circulation, déduction faite des actions détenues en fiducie, au 30 septembre 2019

20 003 554

181 032 $

Dividendes déclarés

Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2020, la Société a déclaré des dividendes en espèces de 0,25 $ par action ou de 5 008 $ (0,25 $ par action ou 5 001 $ en 2019). Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, la Société a déclaré des dividendes en espèces de 0,75 $ par action ou de 15 024 $ (0,75 $ par action ou 15 003 $ en 2019). Au 30 septembre 2020, il restait un montant de 5 008 $ (5 003 $ au 31 décembre 2019) en dividendes à verser par la Société, lequel a été payé le 2 octobre 2020.

Résultat par action

Le tableau suivant présente le calcul du résultat de base par action et du résultat dilué par action :



Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre



2020

2019

2020

2019

Numérateur du résultat de base par action et du résultat dilué par action :















- bénéfice net 6 671 $ 7 553 $ 20 937 $ 27 323 $ Dénominateur du résultat de base par action :















- nombre moyen pondéré d'actions, déduction faite des actions détenues en fiducie 20 033 619

20 003 554

20 027 910

19 995 004

Dénominateur du résultat dilué par action :















- nombre moyen pondéré d'actions, déduction faite des actions détenues en fiducie 20 033 619

20 003 554

20 027 910

19 995 004

- effet dilutif des droits visant des actions 479 712

405 960

431 951

403 071

Dénominateur du résultat dilué par action 20 513 331

20 409 514

20 459 861

20 398 075

Résultat de base par action 0,33 $ 0,38 $ 1,05 $ 1,37 $ Résultat dilué par action 0,33 $ 0,37 $ 1,02 $ 1,34 $

Pour le trimestre, 74 374 droits visant des actions sans effet dilutif (67 086 en 2019) ont été exclus des calculs ci-dessus. Depuis l'ouverture de l'exercice, 126 366 droits visant des actions sans effet dilutif (65 517 en 2019) ont été exclus des calculs ci-dessus.

17. RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS

La Société compte quatre régimes de rémunération fondée sur des actions : le régime d'actionnariat de Wajax (le « RA »), le régime d'unités d'actions différées des administrateurs (le « RUADA »), le régime d'encouragement à moyen terme à l'intention des membres de la haute direction (le « REMT ») et le régime d'unités d'actions différées (le « RUAD »). Le tableau qui suit présente la charge de rémunération fondée sur des actions au titre des attributions pour l'ensemble des régimes :



Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre



2020

2019

2020

2019

Régimes de droits visant des actions non émises















RA réglé en titres de capitaux propres 24 $ 17 $ 65 $ 35 $ RUADA réglé en titres de capitaux propres 123

145

397

446

Total de la charge des régimes de droits visant des actions non émises 147 $ 162 $ 462 $ 481 $ Régimes de droits visant des actions achetées sur le marché















REMT réglé en titres de capitaux propres 425 $ 139 $ 1 218 $ 801 $ RUAD réglé en titres de capitaux propres 12

(74)

39

(36)

Total de la charge des régimes de droits visant des actions achetées sur le marché 437 $ 65 $ 1 257 $ 765 $ Régimes de droits réglés en trésorerie















REMT réglé en trésorerie 909 $ 235 $ 999 $ 1 659 $ RUAD réglé en trésorerie 34

15

(16)

14

Total de la charge des régimes de droits réglés en trésorerie 943 $ 250 $ 983 $ 1 673

Total de la charge de rémunération fondée sur des actions 1 527 $ 477 $ 2 702 $ 2 919 $

a) Régimes de droits visant des actions non émises

Des droits sont émis aux participants aux termes du RA et du RUADA, et sont réglés par l'émission d'actions de Corporation Wajax sans contrepartie en trésorerie. Les droits aux termes du RA sont acquis après trois ans, alors que les droits aux termes du RUADA sont acquis immédiatement. Les droits acquis sont réglés lorsque le participant n'est plus au service de la Société ou de l'une de ses filiales ou ne siège plus à son conseil d'administration. Lorsque la Société verse des dividendes sur ses actions, des droits additionnels (les « équivalents de dividendes ») dont la valeur est égale à celle des dividendes sont portés au crédit des comptes des participants.

Les droits aux termes de ces régimes suivants sont en cours :



Nombre

de droits Juste valeur

au moment de

l'attribution

Droits en cours au 31 décembre 2019 361 100 5 984 $ Attributions - nouvelles attributions 65 911 474



- équivalents de dividende 35 817 --

Droits en cours au 30 septembre 2020 462 828 6 458 $

Au 30 septembre 2020, 434 662 droits visant des actions ont été acquis (347 946 droits visant des actions étaient acquis au 31 décembre 2019).

Le nombre total d'actions en cours pouvant être émises en règlement des droits acquis aux termes de ces régimes s'établit comme suit :



Nombre d'actions Approbation par les actionnaires 1 300 000 Exercice jusqu'à présent (352 810) Droits en cours (462 828) Droits disponibles à des fins d'attribution future au 30 septembre 2020 484 362

b) Régimes de droits visant des actions achetées sur le marché

Le REMT est constitué d'unités d'actions incessibles (« UAI ») réglées en trésorerie et d'unités d'actions liées au rendement (« UAR ») réglées en titres de capitaux propres, alors que le RUAD réglé en titres de capitaux propres est constitué d'unités d'actions différées (« UAD »).

Les régimes de droits visant des actions achetées sur le marché sont composés d'UAR aux termes du REMT et d'UAD, pour lesquelles les droits sont acquis sur une période de trois ans et sont réglés au moyen d'actions ordinaires de la Société, sur la base d'un droit pour une action. Les UAD sont seulement assujetties aux conditions d'acquisition liées au passage du temps alors que les UAR sont également assujetties à des conditions d'acquisition liées au rendement. Les UAR sont constituées de deux composantes : les UAR liées au rendement des actifs nets (« RAN ») et les UAR liées au rendement total pour les actionnaires (« RTA »), comme il est décrit ci-dessous.

les UAR liées au RAN sont acquises selon l'atteinte d'un certain niveau de rendement cible sur les actifs nets. De tels critères d'acquisition liés au rendement ont donné lieu à un facteur d'acquisition lié au rendement qui varie de 0 % à 150 % selon le niveau de RAN atteint.





les UAR liées au RTA sont acquises selon l'atteinte d'un RTA lié aux conditions de marché. De tels critères d'acquisition ont donné lieu à un facteur d'acquisition lié au rendement qui varie de 0 % à 200 % selon le RTA de la Société lié à un groupe de pairs présélectionné.

Ces régimes sont réglés au moyen d'actions achetées sur le marché libre par l'intermédiaire d'une fiducie liée au régime d'avantages du personnel, pourvu que les conditions d'acquisition soient remplies. Les UAR sont réglées à la clôture de la période d'acquisition, et le nombre d'actions remis au participant au moment du règlement est équivalent au nombre d'UAR attribuées, multiplié par le facteur d'acquisition lié au rendement minoré des actions retenues pour satisfaire aux exigences de retenue à la source du participant. Les UAD sont réglées lorsque le participant n'est plus au service de la Société ou de l'une de ses filiales. Lorsque des dividendes sont versés sur des actions de la Société, des droits supplémentaires dont la valeur est égale à celle des dividendes sont portés au crédit des comptes des participants selon les mêmes modalités d'acquisition que celles des droits aux termes des UAR et des UAD.

Les droits suivants aux termes de ces régimes sont en cours :



Nombre

de droits Juste valeur

au moment de

l'attribution

Droits en cours au 31 décembre 2019 213 149 5 081 $ Attributions - nouvelles attributions 109 294 1 828



- équivalents de dividende 23 543 --

Renonciations (15 459) (337)

Règlements (46 926) (1 138)

Droits en cours au 30 septembre 2020 283 601 5 434 $

Au 30 septembre 2020, 20 571 droits en cours ont été acquis (15 426 droits étaient acquis au 31 décembre 2019). Tous les droits acquis sont liés aux UAD.

c) Régimes de droits réglés en trésorerie

Les régimes de droits réglés en trésorerie comprennent les UAI aux termes du REMT et les UAD réglées en trésorerie. La charge de rémunération varie selon le cours des actions de la Société et est comptabilisée sur la période d'acquisition de trois ans. Les UAR sont réglées à la clôture de la période d'acquisition alors que les UAD sont réglées lorsque le participant n'est plus au service de la Société ou de l'une de ses filiales. Lorsque des dividendes sont versés sur des actions de la Société, des droits supplémentaires dont la valeur est égale à celle des dividendes sont portés au crédit des comptes des participants selon les mêmes modalités d'acquisition que celles des droits d'origine. La valeur du paiement est égale au nombre de droits attribués, y compris les équivalents de dividende gagnés, multiplié par le cours moyen pondéré des actions des cinq jours qui précèdent la date de règlement. La valeur comptable des obligations au titre de ces régimes s'est élevée à 2 162 $ au 30 septembre 2020 (2 524 $ au 31 décembre 2019).

Les droits suivants aux termes de ces régimes sont en cours :



Nombre de droits Droits en cours au 31 décembre 2019 334 696 Attributions - nouvelles attributions 195 252

- équivalents de dividende 38 221 Renonciations (14 155) Règlements (98 156) Droits en cours au 30 septembre 2020 455 858

Au 30 septembre 2020, 9 972 droits en cours étaient acquis (9 127 droits étaient acquis au 31 décembre 2019).

18. PRODUITS

Ventilation des produits des activités ordinaires

Le tableau suivant présente les produits ventilés selon les sources de produits :



Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre



2020

2019

2020

2019

Ventes d'équipement 106 180 $ 109 707 $ 326 418 $ 367 390 $ Service après-vente 100 938

117 053

309 840

365 947

Pièces industrielles 83 772

90 695

257 059

278 055

SRT 41 676

38 326

123 774

110 350

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 332 566

355 781

1 017 091

1 121 742

Location d'équipement 8 054

9 347

24 538

27 367

Total 340 620 $ 365 128 $ 1 041 629 $ 1 149 109 $

La Société a inclus un montant de 4 730 $ au cours du trimestre (5 533 $ en 2019) et de 12 363 $ depuis l'ouverture de l'exercice (16 425 $ en 2019) dans les ventes d'équipement du fait de contrats de location à court terme qui devraient être convertis en ventes d'équipement d'ici 6 à 12 mois.

19. COÛTS DE RESTRUCTURATION ET AUTRES COÛTS CONNEXES

Au cours du troisième trimestre de 2020, la Société a réduit ses effectifs en réponse à la situation économique attribuable à la COVID-19 et aux incidences sur les produits connexes. Des coûts de restructuration de 7 687 $ ont été comptabilisés au cours du trimestre, principalement au titre des indemnités de départ.

Se reporter à la note 11 pour obtenir le solde et la variation de la provision de restructuration.

20. CHARGES FINANCIÈRES

Le tableau qui suit présente les charges financières :





Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre



Note 2020

2019

2020

2019

Intérêts sur la dette à long terme 14 2 268 $ 3 582 $ 7 809 $ 10 310 $ Intérêts sur les débentures 13 1 015

--

2 994

--

Intérêts sur les obligations locatives 12 1 906

1 589

6 213

3 990

Intérêts créditeurs sur les créances locatives

(51)

--

(109)

--

Charges financières

5 138 $ 5 171 $ 16 907 $ 14 300 $

21. CHARGE D'IMPÔT SUR LE RÉSULTAT

La charge d'impôt inclut l'impôt exigible et l'impôt différé suivants :

Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2020

2019

Impôt exigible 8 505 $ 8 882 $ Impôt différé (603)

1 586

Charge d'impôt sur le résultat 7 902 $ 10 468 $

Le calcul de l'impôt exigible est fondé sur un taux d'impôt fédéral et provincial combiné prévu par la loi de 26,5 % (26,8 % en 2019). Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués aux taux d'impôt qui devraient s'appliquer à la période au cours de laquelle l'actif est réalisé ou le passif est réglé. Les actifs et passifs d'impôt différé ont été évalués en utilisant un taux d'impôt attendu moyen combiné qui est prévu par la loi de 26,5 % d'après les taux d'impôt en vigueur au cours des années d'imposition où les différences temporaires sont censées se résorber.

Le rapprochement du taux d'impôt effectif s'établit comme suit :

Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2020

2019

Taux d'impôt combiné prévu par la loi 26,5 % 26,8 % Charge d'impôt attendue aux taux prévus par la loi 7 642 $ 10 128 $ Charges non déductibles 399

475

Autres (139)

(135)

Charge d'impôt sur le résultat 7 902 $ 10 468 $

22. VARIATIONS DES ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE DU FONDS DE ROULEMENT LIÉ AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

La variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d'exploitation comprend les éléments suivants :



Trimestres clos les

30 septembre

Périodes de neuf mois

closes les 30 septembre



2020

2019

2020

2019

Clients et autres débiteurs (82) $ 12 322 $ 36 219 $ 8 341 $ Actifs sur contrat (2 984)

(801)

2 530

(337)

Stocks 32 355

(15 266)

41 683

(60 956)

Dépôts sur les stocks (2 040)

(8 655)

(8 470)

(9 726)

Charges payées d'avance (416)

1 226

(679)

1 678

Créditeurs et charges à payer (13 590)

(14 107)

(53 774)

(1 016)

Provisions 6 327

2 804

5 664

3 803

Passifs sur contrat 127

2 336

(2 025)

4 362

Total 19 697 $ (20 141) $ 21 148 $ (53 851) $

23. AIDE PUBLIQUE

Subvention salariale d'urgence du Canada

Le 11 avril 2020, le gouvernement du Canada a mis sur pied la Subvention salariale d'urgence du Canada (la « SSUC ») dans le but de soutenir les employeurs aux prises avec des difficultés financières, lesquelles sont déterminées par la diminution de certains produits en raison de la pandémie de COVID-19. La SSUC offre actuellement aux entreprises admissibles un remboursement de la charge de rémunération d'au plus 75 % du salaire des employés admissibles pour la période allant du 15 mars 2020 au 19 décembre 2020, sous réserve de certains critères. La Société a fait une demande pour recevoir la SSUC pour la période allant du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020 dans la mesure où elle respecte les exigences pour obtenir la subvention. Conformément à l'IAS 20, Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique pour le troisième trimestre, la Société a comptabilisé un remboursement au titre de la charge de rémunération de 5 425 $, dont une tranche de 2 648 $ a été attribuée au coût des ventes et une tranche de 2 777 $ a été attribuée aux frais de vente et d'administration, en proportion des coûts liés au personnel comptabilisés à ces postes. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, la Société a comptabilisé un remboursement au titre de la charge de rémunération de 20 933 $, dont une tranche de 9 731 $ a été attribuée au coût des ventes et une tranche de 11 202 $ a été attribuée aux frais de vente et d'administration, en proportion des coûts liés au personnel comptabilisés à ces postes. Au 30 septembre 2020, une tranche de 1 096 $ du montant total de la subvention de 20 933 $ accordée par le gouvernement du Canada n'a pas été reçue à ce jour et est comprise dans les clients et autres débiteurs.

Le 14 octobre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il prolongeait le programme de la SSUC jusqu'en juin 2021. La Société continuera de surveiller son admissibilité à la subvention.

24. INFORMATIONS COMPARATIVES

Certaines informations comparatives ont été reclassées afin que leur présentation soit conforme à celle de l'exercice considéré.

25. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 2 novembre 2020, la Société a déclaré un dividende de 0,25 $ par action ou de 5 008 $ pour le quatrième trimestre de 2020.

