Les ventes d'octobre de Hyundai Canada ont atteint un nouveau sommet, établissant trois mois consécutifs de ventes records





MARKHAM, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Hyundai Canada a annoncé aujourd'hui avoir réalisé ses meilleures ventes pour un mois d'octobre au Canada, établissant ainsi un troisième mois consécutif de ventes records de la marque. Un total de 12 239 véhicules ont été vendus en octobre, soit une augmentation de 5% comparativement au même mois l'an dernier.

« Hyundai demeure en tête en ne cessant d'accroitre son volume de vente et en élargissant sa part de marché chaque mois », a déclaré Ken Maisonville, directeur des ventes nationales chez Hyundai Canada. « Nous entamons le quatrième trimestre plus fort que jamais et nous continuerons sur cet élan alors que nous nous rapprochons de la fin de l'année. Nous anticipons avec impatience le succès de la toute nouvelle et excitante Elantra 2021 qui fait présentement son arrivée chez les concessionnaires et de notre Santa Fe rajeuni qui arrivera en concession en décembre »."

La toute nouvelle Sonata continue de bien performer dans un segment en baisse avec des ventes de 254 unités, une augmentation de 97% par rapport au niveau de la période prépandémique de 2019.

Les Kona EV et Ioniq demeurent populaires auprès des consommateurs étant donné que la demande croissante pour des véhicules électriques ne cesse d'augmenter. Ces deux véhicules ont enregistré des augmentations importantes ce mois-ci de 508% et 167% respectivement.

Le Palisade a connu une forte augmentation en octobre par rapport à 2019 avec 800 unités vendues, soit une augmentation de 32%. Le Venue a également fait belle figure avec des ventes totales de 1 023 unités.

Nouvelles corporatives et sur les produits en octobre

Santa Fe 2021 : Dévoilé le 16 octobre dernier, le Santa Fe 2021 ajoute un design novateur à la gamme, des groupes motopropulseurs hybrides et des technologies de commodité pour le conducteur.

Classement Interbrand 2020 des marques mondiales : La valeur de marque mondiale de Hyundai Motor a augmenté de 1% sur une base annuelle, atteignant 14,3 milliards de dollars, se classant ainsi au cinquième rang des marques automobiles mondiales.

Prix des Elantra 2021 : Le 22 octobre, Hyundai a publié le prix des Elantra 2021 : Elantra à partir de 17 899 $, Elantra hybride à partir de 24 699 $ et la fougueuse Elantra N Line, à partir de 27 599 $.

Modèle Ventes Diff. (%) Elantra 1 982 - 36% Veloster 62 - 36% Ioniq 456 + 167% Sonata 254 + 97% Venue 1 023 S.O. Kona 2 871 + 35% Tucson 2 615 - 7% Santa Fe 1 897 + 17% Palisade 800 + 32%

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 210 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, visitez le site www.hyundainews.ca ou communiquez avec :

Rachel Jaskula, coordonnatrice des relations publiques, Hyundai Auto Canada Corp.

Bureau : (905) 948-6820, Courriel : rjaskula@hyundaicanada.com

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.

Communiqué envoyé le 3 novembre 2020 à 06:00 et diffusé par :