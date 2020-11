Lancement officiel de la Communauté de pratique des médecins en CHSLD





Solidarité et partage pour affronter la deuxième vague

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - « Nous lançons officiellement aujourd'hui la Communauté de pratique des médecins en CHSLD (CPMC) », annoncent les Dres Sophie Zhang et Élise Boulanger, coprésidentes du comité directeur de la CPMC. La communauté de pratique des médecins en centre d'hébergement et de soins de longue durée offre un lieu de communication entre médecins, de partage de ressources et de diffusion des meilleures pratiques en lien avec la COVID-19 dans les milieux de soins de longue durée.

« La deuxième vague est amorcée. La CPMC vise à mettre en lien des médecins de régions moins touchées par la COVID-19 avec d'autres médecins plus expérimentés. Il faut partager les leçons apprises ce printemps pour que tout le monde soit mieux outillé face à ce qui s'en vient », souligne la Dre Sophie Zhang.

Partager, soutenir et diffuser les meilleures pratiques

Mis en ligne depuis peu, le site Internet de la CPMC (www.cpmchsld.ca) a connu un trafic significatif. Jusqu'à maintenant, plus de 300 médecins de diverses régions du Québec sont devenus membres de la communauté. Le 16 octobre dernier, c'est plus d'une centaine d'entre eux qui participaient à un premier webinaire organisé par la CPMC intitulé Leçons de la pandémie, pour naviguer vers l'avenir des services et des soins aux personnes âgées, présenté par le Dr Quoc Dinh Nguyen, gériatre-interniste, auparavant à la tête du groupe d'experts des milieux de vie pour aînés et membre fondateur de la CPMC.

« Il faut revaloriser le travail en CHSLD, promouvoir la qualité des soins aux personnes âgées et garantir l'équité des ressources dans le système de santé. Avoir la possibilité de réseauter et d'échanger entre médecins est un pas dans la bonne direction », poursuit la Dre Élise Boulanger.

Pour améliorer les soins et les services en centre d'hébergement

La CPMC a été créée dans la foulée de la pandémie de COVID-19 au Québec. Cette crise sanitaire majeure a mis en lumière les besoins d'échange et de renforcement des liens entre médecins des CHSLD. L'idée de sa création est née des nombreux échanges entre des médecins de famille et des gériatres très impliqués pendant la première vague. Unis par leur engagement sur le terrain ainsi qu'à différents niveaux de gestion, les membres fondateurs ont voulu donner une voix plus forte aux CHSLD, jusque-là peu représentés dans les instances administratives, professionnelles et gouvernementales.

En septembre 2020, la CPMC a intégré les rangs du Collège québécois des médecins de famille (CQMF). Bien que la COVID-19 sera l'enjeu de l'année en cours, le comité directeur de la CPMC a l'intention de poursuivre ses activités bien au-delà de la pandémie, pour couvrir d'autres thématiques en lien avec les soins de longue durée.

