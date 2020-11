Xlife Sciences AG : M.M. Warburg établit l'objectif de cours à 55.75 euros





Dans leur rapport récemment publié, les analystes de la Deutsche Bankhaus M.M. Warburg ont établi l'objectif de cours des actions de la société de gestion suisse Xlife Sciences AG (Xetra: XLS) à 55,75 euros. Le bénéfice de l'entreprise pour l'exercice 2020 devrait s'élever à 10,4 millions d'euros et l'EBITDA à 10,5 millions d'euros. Grâce à la qualité exceptionnelle du portefeuille de projets en sciences de la vie, M.M. Warburg constate une forte croissance continue des bénéfices.

Selon le rapport, l'évaluation positive est principalement due à la qualité supérieure des 21 projets dirigés par Xlife, à la structure des coûts avantageuse de l'entreprise et à l'incroyable éventail de débouchés futurs possibles. Selon les analystes de Warburg, l'action s'échange avec une décote importante au prix actuel de 38 euros environ en raison de la valeur intrinsèque des sociétés de projet. Le PDG de Xlife, Oliver R. Baumann est satisfait du rapport. « Cela confirme que notre approche en faveur de la diversification des quatre domaines des plateformes technologiques, de la biotechnologie, de la technologie médicale et de l'intelligence artificielle offre un grand potentiel ». Selon Baumann, il est également très intéressant d'investir à un stade précoce d'un projet en sciences de la vie en termes de risques car l'effet de levier est plus important en raison du faible investissement en capital et les chances de succès d'un projet se situant dans la « phase de démonstration de faisabilité » sont généralement plus élevées.

Une forte croissance de l'EBITDA jusqu'en 2022

La direction s'est fixé des objectifs ambitieux pour l'avenir. L'EBITDA devrait s'élever, dès 2022, à 67 millions d'euros et le bénéfice net à près de 60 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA de 92 %. Sur un plan stratégique, Xlife à l'intention de mettre davantage à profit les synergies entre les projets et vise à accroître encore sa rentabilité, en se focalisant sur les accords de licence. À long terme, la société a pour objectif de se positionner en tant que centre d'excellence dans les domaines des anticorps, de la génétique humaine et de la médecine personnalisée et diversifiera encore davantage son portefeuille de projets au stade préliminaire. L'objectif de rendement du dividende à long terme se situe entre 3 et 4 %.

À propos de Xlife Sciences AG

Xlife Sciences AG (m:access: XLS) est une société suisse qui oriente ses investissements vers des technologies prometteuses dans le secteur de l'industrie des sciences de la vie. Xlife Sciences AG relie la recherche et le développement aux marchés de la santé. En collaboration avec des partenaires industriels ou des universités, Xlife Sciences AG dirige des projets d'entreprise à travers la phase de démonstration de faisabilité suite à une déclaration d'invention ou à son développement. Ultérieurement, la société axe ses actions sur l'octroi de licences ou sur la vente de l'entreprise, en formant bien souvent un partenariat stratégique. Xlife Sciences AG propose très tôt à ses investisseurs un accès privilégié à un développement plus poussé de technologies innovantes et tournées vers l'avenir.

Renseignements supplémentaires : M.M. Warburg, Research Publication on Xlife Sciences AG

Langue : Français Société : Xlife Sciences AG Klausstrasse 19 8008 Zürich Switzerland Téléphone : 0041-44-385-84-60 E-mail : info@xlifesciences.ch Site Internet : www.xlifesciences.ch ISIN : CH0461929603 WKN : A2PK6Z Cotation en bourse : Marché non officiel réglementé à Francfort, Munich

