Le Groupe Stelpro fait l'acquisition du fabricant de planchers chauffants Flextherm





SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe Stelpro, propriétaire de Stelpro, leader nord-américain de l'industrie du chauffage électrique, est fier d'annoncer qu'il a fait l'acquisition de Flextherm, chef de file de l'industrie des planchers chauffants électriques.

Flextherm a été fondée en 1991 par Philippe Charron, qui a insufflé une nouvelle vision dans le marché. Le travail soutenu auprès des instances normatives a permis de révolutionner l'industrie en obtenant la certification de l'installation de câbles chauffants directement sur du contreplaqué, rendant ainsi cette technologie accessible à un plus grand nombre de personnes. Au fil des années, de nombreuses autres innovations, une gamme complète de produits de câbles chauffants et de contrôles ainsi que l'emphase sur la qualité et le service ont contribué à bâtir une marque forte et à propulser l'entreprise au statut enviable qu'elle connaît aujourd'hui.

« C'est avec enthousiasme que nous envisageons le déploiement du plein potentiel des synergies entre le Groupe Stelpro et Flextherm, en s'appuyant sur des valeurs communes telles que la production au Québec, l'innovation continue et de hauts standards de qualité et de service. » a déclaré Yves Chabot, président du Groupe Stelpro. « Au cours des dernières années, nous avons grandement développé notre portefeuille de produits de câbles chauffants, et l'expertise de l'équipe Flextherm ainsi que ses processus manufacturiers de pointe contribueront à l'essor de cet important créneau pour nous. »

« Je suis très fier de ce que j'ai réussi à bâtir avec mon équipe. Flextherm est un beau succès entrepreneurial québécois qui rayonne au-delà de la province. Je suis confiant que le développement continu de l'entreprise sera entre bonnes mains avec le Groupe Stelpro, une autre entreprise québécoise à succès, qui partage avec nous une culture familiale et des valeurs communes. » a affirmé Philippe Charron.

Flextherm conservera une structure indépendante de Stelpro et la production sera maintenue à l'usine de Longueuil. Les gammes de produits Flextherm, True Comfort et Flexdeco seront toujours offertes dans leurs canaux de distribution respectifs, et le service sera assuré par les mêmes équipes d'experts des ventes et du service à la clientèle en place.

Avec cette acquisition, le Groupe Stelpro poursuit la consolidation de sa position de leader dans le marché du chauffage électrique en Amérique du Nord. En plus de Stelpro et de Flextherm, le Groupe Stelpro compte le fabricant de contrôles Synapse Électronique ainsi que la coentreprise Stello qu'il a formé avec Hilo, une filiale d'Hydro-Québec, qui développe un écosystème complet de produits pour la maison intelligente et la gestion de l'énergie. Le Groupe Stelpro détient aussi une participation dans Nowa, un leader de la protection contre les dégâts d'eau, ainsi qu'une participation dans Lancey Energy Storage, une start up française qui développe des appareils de chauffage électrique avec batterie et intelligence intégrées qui s'inscrit dans le mouvement de la transition énergétique.

Le Groupe Stelpro est une entreprise familiale québécoise fondée en 1981 qui offre des solutions répondant efficacement aux besoins de l'utilisateur afin d'optimiser son confort, valoriser chaque espace de vie et favoriser une meilleure gestion de l'énergie. Chef de file nord-américain de son secteur d'activité, le Groupe Stelpro emploie plus de 600 personnes et possède des usines à Saint-Bruno-de-Montarville, Longueuil et Shawinigan. Stelpro est Membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada et figure au palmarès des plus importantes sociétés québécoises du journal Les Affaires.

Fondée en 1991, Flextherm, leader des systèmes de planchers chauffants, honore sa promesse : « Une expérience unique, un expert pour vous accompagner ». Son équipe de 30 spécialistes est au service des clients avant, pendant et après leurs projets, pour assurer d'offrir non seulement un produit fiable, durable et performant, mais aussi un produit qu'ils apprécieront très longtemps. L'entreprise possède une usine de 50 000 pieds carrés à Longueuil.

