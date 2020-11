À l'occasion de la Journée mondiale des villes des Nations Unies, le groupe d'engagement Urban 20 (U20) du G20, annonce la création d'un "Fonds mondial pour la résilience urbaine" en réponse au COVID-19





Urban 20 (U20), un groupe d'engagement du G20, a annoncé aujourd'hui qu'il travaillait pour créer un Fonds mondial pour la résilience urbaine, le premier fonds de son genre développé par les villes et destiné aux villes.

Concernant l'annonce, S.E. Fahd Al-Rasheed, Président d'U20 et de la Commission royale pour la ville de Riyad, a déclaré ; "Nous avons l'opportunité en ce moment d'apprendre de l'impact engendré par la COVID-19, et d'étudier comment construire des villes plus résilientes et plus agiles. Les villes de l'U20 ont pris l'initiative de développer un fonds d'action destiné aux villes afin qu'elles puissent lutter contre la pandémie et atténuer les futurs chocs urbains. L'objectif du fonds consiste à accélérer la transmission de nouveaux apprentissages et idées pour garantir un avenir plus sécurisé pour tous les citadins".

Le Fonds vient en réponse aux recherches réalisées par le Groupe de travail spécial d'U20 sur la COVID-19, qui a été mis en place par la ville de Riyad, siège de la présidence d'U20, en collaboration avec les villes coprésidentes Rome et Buenos Aires.

Pour sa part, la maire de Rome, Virginia Raggi, a commenté : "Le défi de notre époque est la lutte contre la pandémie. Une lutte qui n'est pas seulement un défi visant à restaurer les meilleures conditions sanitaires ; mais, également à remédier aux conséquences économiques engendrées par la pandémie. Les villes ne peuvent y faire face seules : un soutien solide des États s'avère nécessaire, mais en même temps, il est indispensable de mettre en commun les ressources et de créer de nouveaux outils. Le Fonds mondial pour la résilience urbaine représente un moyen intelligent pour répondre à ces besoins, et l'engagement de la prochaine présidence italienne d'U20 sera de le faire avancer et de le concrétiser".

Le Groupe de travail spécial a réuni dix autres villes membres dont ; Amsterdam, Helsinki, Houston, Izmir, Los Angeles, Madrid, Mexico, Rio De Janeiro, Sao Paulo et Tshwane, ainsi que les sept partenaires dans l'échange du savoir; l'Université de Pennsylvanie, Coalition for Urban Transition, le Conseil de Chicago sur les affaires mondiales, l'Organisation de coopération et de développement économiques, la Société financière internationale (Groupe de la Banque mondiale), l'Agence Française de Développement et l'Université Gustave Eiffel.

L'U20 travaille actuellement à définir les détails et les modalités du Fonds qui seront annoncés d'ici la fin de l'année.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien électronique suivant : www.urban20riyadh.org/knowledge-hub.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 1 novembre 2020 à 06:30 et diffusé par :