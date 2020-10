VistaJet révèle son programme Private World





LONDRES, 29 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la confidentialité et la sécurité deviennent de plus en plus importantes pour les voyageurs internationaux12 VistaJet, la première et seule société mondiale d'aviation d'affaires, annonce Private World et ouvre son livre noir exclusif d'hôtels, de résidences, d'îles privées, de yachts, de destinations de ski et de partenaires privilégiés à travers le monde. VistaJet Private World est le programme mondial de l'entreprise pour les voyages privés ? un service permettant de se sentir chez soi partout, sur tous les continents.



Le sentiment relatif au voyage évolue. Les familles et les entreprises sont prêtes à voyager à nouveau, même avant qu'un vaccin contre le COVID-19 ne soit disponible à grande échelle3. Le prix étant indiqué comme le facteur le moins important lors de la réservation4, 79 % des personnes très fortunées (UHNWI) sont plus enclines qu'auparavant à voyager en avion privé5, considérant qu'il s'agit d'une solution de vol plus sûre et plus fiable. Mais à ce jour, la complexité des réservations à destination reste un sujet de préoccupation pour la plupart des voyageurs.

Private World représente l'hôtellerie dans son sens le plus authentique, offrant à tous les membres les avantages d'une équipe intégrée prête à les soutenir à n'importe quelle étape, qu'il s'agisse de voyager pour travailler, explorer ou se détendre. Les membres de VistaJet constituent une communauté unique d'entrepreneurs, de visionnaires, de fondateurs, de dignitaires, de membres de la royauté, de familles et de chefs d'entreprise à l'échelle mondiale. Private World leur offrira un accès facile à des suites, domaines historiques, séminaires privés, yachts et pistes de ski, grâce au service porte-à-porte le plus simple, à l'absence de besoin d'enregistrement, à la confidentialité garantie et à une multitude de services personnels pour rendre leur voyage aussi simple que possible.

Private World comprend des partenaires incroyables à travers des suites, îles, pistes, domaines et yachts. Cela commence par les meilleures suites des villes où les clients de VistaJet se rendent le plus pour les affaires : Londres, New York, Hong Kong, Los Angeles, Dubaï, Milan, Nice, Beijing, Shanghai et Moscou ; jusqu'aux stations de ski et balnéaires les plus demandées ? Courchevel, Maldives, Bahamas, Aspen, Fidji ? sans oublier les destinations extraordinaires, pour voyager hors réseau ; avec des acquisitions totales en guise de nouvelle catégorie émergente pour les voyages privés, s'étendant aux domaines, îles et yachts pour garantir une intimité absolue.

En outre, il s'agit de l'expérience porte-à-porte la plus fluide, étant préparée et desservie par les marques de premier plan les plus inspirées dans le domaine de l'hôtellerie. En gérant personnellement chaque demande, le VistaJet Private Office présentera aux membres les meilleurs partenaires pour commencer à créer leur expérience de voyage privée, en adaptant tous les éléments à leurs préférences avant qu'ils ne partent à bord de leur jet privé. Pour la première fois, le concierge de l'autre côté vous attendra, vous, et seulement vous. Après un vol unique, les membres continueront leur voyage avec un accueil personnel de la part du directeur général, un accès rapide à leur hébergement sans enregistrement, avec tous leurs services préférés déjà mis en place.

Commençant avec plus de 50 partenaires et propriétés, qui s'étendent continuellement à davantage de sites à travers le monde, le portail VistaJet Private World, à l'adresse vistajet.com/privateworld, fournit un portefeuille complet de services exclusivement destinés aux membres. Des catégories telles que VistaJet-to-Suite, VistaJet-to-Yacht, VistaJet-to-Slopes, VistaJet-to-Estate et VistaJet-to-Island facilitent la navigation dans le contenu et une fonction de recherche intuitive aide à explorer les opportunités en toute simplicité. Pour inspirer nos clients, de nouvelles idées sont régulièrement publiées sur Instagram @VistaJetWorld.

Présentant le nouveau programme, Matteo Atti, vice-président exécutif du marketing et de l'innovation chez VistaJet, a déclaré : « Private World marque le début d'une transformation radicale du segment haut de gamme de l'industrie du voyage. Un changement dans le modèle commercial n'étant plus régi par les volumes de réservations, mais par la qualité, la confiance et les valeurs partagées. Notre sélection de partenaires est inspirée par le désir de protéger, de préserver et de promouvoir le meilleur savoir-faire des services d'hôtellerie du plus haut niveau. Nous travaillons tous les jours pour nous assurer que nos clients puissent accéder à ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Nos membres savent que lorsqu'ils entrent dans le Private World de VistaJet, ils entrent dans un lieu de tranquillité, de sécurité et d'excellence. »

À titre d'inspiration, la collection de recommandations du VistaJet Private World comprend :

VistaJet -to-Suite

avec The Peninsula Hotels, Dorchester Collection, Four Seasons, Swire Hotels, The Maybourne Group et Rosewood Hotels & Resorts ? par le biais de Quintessentially Travel

Les membres VistaJet peuvent demander facilement les meilleures suites et chambres dans les meilleurs hôtels au monde par l'intermédiaire de notre partenaire de réservation primé, Quintessentially Travel.

The Peninsula Hotels est synonyme d'un service et d'un style de classe mondiale dans certaines des villes les plus palpitantes au monde. The Peninsula Beverly Hills est niché dans des jardins tropicaux luxuriants au coeur du Triangle d'or, à quelques minutes à pied de Century City et de la légendaire rue Rodeo Drive. Ouvrant ses portes sur l'historique Bund, The Peninsula Shanghai rappelle le glamour de Shanghai dans les années 20 et est représentatif de l'hôtellerie de luxe sur l'emblématique promenade fluviale de la ville ? The Peninsula Suite offre une vue époustouflante sur Pudong, au-delà du fleuve Huangpu. The Peninsula Beijing établit des standards spectaculaires avec cet hôtel de suites haut de gamme, présentant un raffinement et un talent artistique chinois intemporels à quelques pas des sites les plus célèbres de la ville et à distance de marche de la Cité interdite.

L'Hôtel Bel-Air de Dorchester Collection est un domaine intemporel et légendaire de Los Angeles qui soutient une culture protectrice pour les personnes les plus puissantes du monde, assurant une totale discrétion avec le plus grand soin de l'équipe. L'équipe dédiée de la propriété anglaise de Coworth Park, située dans un magnifique parc de 97 hectares de Berkshire, fournit un service hautement personnalisé et vous donne l'impression de faire partie de la famille.

Le Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach est situé au milieu d'une longue plage privée d'un côté et présente comme toile de fond l'horizon bien reconnaissable de Dubaï. Avec 10 des restaurants et lounges les plus célèbres de la ville, c'est une destination à elle toute seule.

The House Collective by Swire Hotels est un groupe d'hôtels hautement individuels conçus pour les voyageurs à la recherche d'une expérience différente, intime et personnalisée. The Opposite House à Beijing est un lieu saisissant de contrastes spectaculaires et d'art évocateur, conçu par l'architecte Kengo Kuma pour associer des sensibilités modernes audacieuses aux traditions chinoises. The Temple House à Chengdu, conçu par Make Architects, associe un design moderne à des éléments architecturaux traditionnels de Chengdu ? son entrée est située dans une cour chinoise de cent ans joliment restaurée, construite au départ pendant la dynastie Qing. Proposant les plus grandes chambres d'entrée de gamme de Hong Kong, The Upper House évoque le calme et le luxe discret ? les clients peuvent profiter d'un enregistrement en chambre et d'un service disponible 24 h/24. The Middle House, situé au coeur de Shanghai, évoque un sentiment de simplicité équilibrée, tandis que les chambres offrent une vue imprenable sur la ville et tout ce que vous pouvez y découvrir.

The Maybourne Group présente deux propriétés de grande dame dans le centre de Londres. The Connaught regorge d'art raffiné, de restaurants étoilés au guide Michelin et de bars à l'ambiance extraordinaire à Mayfair, tandis que sa maison de ville privée The Mews offre aux clients un accueil exquis et vous donne les clés de votre propre porte d'entrée. En plein coeur de la ville et pourtant à part, The Berkeley offre une vue sur Hyde Park, Belgravia et au-delà, avec un service qui fait sourire : tout ce qui concerne cet hôtel est à la fois différent et vivifiant.

Les points saillants de Rosewood Hotels & Resorts incluent Rosewood Baha Mar, un sanctuaire d'exclusivité avec des suites et des villas en bord de mer situées sur le magnifique sable blanc de la Cable Beach de Nassau aux Bahamas, entouré par des eaux tranquilles et une myriade d'îles inhabitées. Situé au sein du Val d'Orcia inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO dans la région viticole de Montalcino, Rosewood Castiglion del Bosco propose des villas joliment restaurées, construites à partir de fermes datant des XVIIe et XVIIIe siècles, dans un domaine de campagne privé d'une superficie de plus de 2 000 hectares comprenant des piscines à débordement chauffées, des terrasses et des jardins avec vue sur le magnifique paysage toscan. Surplombant Victoria Harbour, Rosewood Hong Kong abrite le premier avant-poste urbain d'Asaya, le concept de bien-être intégré de Rosewood, et des intérieurs impeccablement détaillés.

VistaJet -to-Island

avec Velaa Private Island, Virgin Limited Edition et Laucala Private Island

Né d'un rêve de créer le meilleur lieu de retraite de luxe au monde, Velaa Private Island permet à l'océan Indien de prendre le devant de la scène. Des moments privés, qu'il s'agisse de pique-niques sur une île déserte, de dégustations de vin, ou d'innombrables activités, peuvent être appréciés en toute intimité. Il peut également s'agir d'aller faire une partie à la Velaa Golf Academy, conçue par le Capitaine José María Olazábal de la Coupe Ryder, ou bien de se rendre à l'unique snowroom (salle de neige) des Maldives au Velaa Spa.

La Necker Island de Virgin Limited Edition est la définition d'une île de luxe, mais il ne s'agit pas seulement de gastronomie exceptionnelle, d'activités dernier cri et d'installations du plus haut niveau ; il s'agit d'avoir la sensation de « rentrer chez soi ». Située au coeur des eaux turquoise et coralliennes des îles Vierges britanniques, une magnifique zone préservée des Caraïbes, elle est disponible en exclusivité avec 20 chambres pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes. Les activités incluent deux courts de tennis, le kitesurf, le wakeboard, le ski nautique, les promenades dans les îles, le yoga, le Pilates, la plongée libre et le paddle. La faune unique y est abondante, avec plus de 200 flamants, 60 lémuriens, des tortues géantes et des iguanes.

S'étendant sur plus de 1 400 hectares, Laucala Private Island est un refuge dans le Pacifique Sud, associant des forêts tropicales, des plages de sable blanc et une approche durable de la vie en complexe touristique. Ancienne plantation de noix de coco, 25 villas sont situées au milieu des palmiers qui oscillent avec une vue privée sur l'océan. Avec un parcours de championnat de 18 trous, par 72, divers sports nautiques et des séances d'équitation en bord de mer, les intérêts de chacun seront forcément satisfaits. Accessible uniquement via sa propre piste d'atterrissage privée, Laucala offre une intimité suprême au bord du Pacifique.

VistaJet-to-Slopes

avec Auberge Resorts Collection, Caldera House et The Collection

Auberge Resorts Collection crée des expériences inoubliables dans des destinations chargées d'histoire. Son portefeuille comprend des aventures tout au long de l'année dans le Colorado à l'Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection ? site moderne d'Aspen depuis son ouverture en 1889, cet immeuble intemporel associe une âme distinctive, un hébergement luxueux et une authenticité occidentale garantissant une expérience unique et mémorable. Madeline Hotel and Residences, Auberge Resorts Collection à Telluride est un camp de base pour l'aventure ? étant niché à l'extrémité d'un canyon en cul-de-sac luxuriant, où des roches rouges s'élèvent du sol, et où les pics enneigés des monts San Juan se tiennent majestueusement, les clients peuvent profiter d'un accès direct aux pistes.

Instaurant une nouvelle norme avec un service pratique « ski aux pieds » (départ et arrivée à l'établissement en ski) dans les célèbres parcs nationaux, Caldera House est le tout nouveau refuge de Jackson Hole, à quelques pas de l'emblématique tram de montagne, offrant aux clients l'intimité d'une résidence par le biais de ses huit vastes suites, avec toutes les commodités d'un hôtel cinq étoiles. Et si vous cherchez à organiser des expériences sur mesure, le concierge est le meilleur de la ville.

L'Empyrée 1850 de The Collection est un penthouse exceptionnel de 250 m² en duplex au coeur de Courchevel. Celui-ci se trouve en bordure de la piste arborée de Bellecôte et est à moins d'une minute à pied de nombreux bars, restaurants, spas et commerces du complexe, qui figurent parmi les meilleurs.

VistaJet-to-Yacht

avec Camper & Nicholsons

L'un des noms les plus respectés du yachting depuis 1782, Camper & Nicholsons est synonyme des yachts les plus reconnus et révolutionnaires au monde. Les favoris de VistaJet incluent Ocean Emerald en Thaïlande, conçu par l'architecte britannique réputé Lord Norman Foster et réaménagé en 2019, sa remarquable silhouette de 41,3 m incorporant un salon avec des fenêtres panoramiques allant du sol au plafond, cinq suites pouvant accueillir jusqu'à 10 invités, une station de jeux et deux chefs, l'un français et l'autre thaïlandais. Blush, dans les Caraïbes, offre une excellente performance de navigation associée à un flybridge spacieux pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. Bella, aux Bahamas, est un yacht à moteur Feadship de 45 m aux courbes élégantes, aux espaces en plein air idylliques sur quatre ponts et aux caractéristiques incroyables dans l'ensemble de son intérieur, à l'instar de la cabine principale couvrant le maître-bau du bateau et offrant des vues à 180 degrés.

VistaJet-to-Estate

avec The Lauren Berger Collection et The Collection

The Lauren Berger Collection comprend des locations de propriétés privées complètes pour les voyages d'affaires ou de loisirs, des États-Unis et du Canada à l'Antarctique et presque partout entre ces destinations, y compris en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Brush Creek, dans le Wyoming, est un complexe de type ranch authentique et primé qui compte plus de 240 hectares d'espace de montagne privé et offre des vues inspirantes, mettant en vedette le véritable Ouest américain. Townhouse Edward, sur l'Upper East Side de New York, est une maison de ville de sept étages récemment rénovée dans un bâtiment historique comprenant 11 chambres, 11 salles de bains et trois salles d'eau qui peuvent être combinées en une seule unité selon les préférences des clients. Casa Palapa, dans la Riviera Maya au Mexique, est une maison en bord de mer écologique dotée d'une piscine semblable à un ruisseau ainsi que de murs ouverts traditionnels accueillant la brise des Caraïbes et surplombant la plage et une jungle de palmiers immaculée à l'arrière. Isola Santa Cristina est une magnifique île historique privée idéale pour se retirer du monde, à seulement 30 minutes de Venise ? paons et faisans déambulent à travers le verger d'abricotiers et le vignoble biologique, tandis que la terrasse inoubliable offre une vue sublime sur la lagune vénitienne environnante.

The Collection combine des villas, des résidences privées et des hôtels résidentiels historiques et exceptionnels dans les destinations urbaines et de retraite les plus prisées au monde, y compris Saint-Jean-Cap-Ferrat, Courchevel, Londres, Paris et New York. VistaJet recommande Villa Wake Up ? située dans l'un des lieux les plus pittoresques de Saint-Barth, avec une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage des Flamands. Non seulement celle-ci s'étend sur plus de 1 650 m², mais une équipe dédiée composée d'un majordome très expérimenté, d'un chef privé et d'un employé de ménage est à disposition pour que les clients puissent totalement se détendre.

Informations

Jennifer Farquhar | VistaJet | press@vistajet.com

À propos de VistaJet

VistaJet est la première et l'unique compagnie mondiale d'aviation d'affaires. Sur sa flotte qui compte plus de 70 jets d'affaires aux couleurs rouge et argent, VistaJet fait voyager des sociétés, des gouvernements et des clients privés dans près de 187 pays, couvrant ainsi 96 % du monde. Fondée en 2004 par Thomas Flohr, la société a été le pionnier d'un modèle d'affaires innovant où les clients ont accès à une flotte entière de jets, tout en payant uniquement leurs heures de vol, et sans les responsabilités et les risques d'actifs liés à la propriété d'un avion personnel. L'adhésion au Programme emblématique de VistaJet offre aux clients une souscription sur mesure d'heures de vol sur sa flotte mondiale de jets moyen-courrier et long-courrier, pour leur permettre de voyager en avion, n'importe où et n'importe quand.

VistaJet appartient à Vista Global Holding, le premier écosystème d'aviation privée au monde, qui intègre un portefeuille unique de sociétés offrant des solutions peu capitalistiques couvrant tous les aspects de l'aviation d'affaires.



Pour de plus amples informations sur VistaJet et des actualités, veuillez consulter le site vistajet.com

VistaJet Limited est un transporteur aérien européen qui exploite des avions enregistrés 9H en vertu du permis d'exploitation aérienne maltais numéro MT-17 et est constitué à Malte sous le numéro d'entreprise C 55231. VistaJet et ses filiales ne sont pas des transporteurs directs des États-Unis. Les avions appartenant à VistaJet et enregistrés aux États-Unis sont exploités par des transporteurs aériens américains autorisés légalement, y compris XOJET Aviation LLC.

À titre informatif uniquement. Toutes les réservations sont soumises aux conditions générales. Tous les voyages sont soumis aux règles et réglementations applicables, y compris les permis et autorisations. VistaJet ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune garantie concernant la sécurité ou la faisabilité d'une offre.

