Medtronic obtient l'homologation de Santé Canada pour le neurostimulateur Percept(MD) PC unique en son genre doté de la technologie BrainSense(MD)





Cette technologie de prochaine génération fait du neurostimulateur PerceptMD le premier et l'unique système de SCP capable de capter des signaux cérébraux spécifiques au patient, ce qui permet un traitement personnalisé basé sur les données

BRAMPTON, ON, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Medtronic Canada ULC, une filiale de Medtronic PLC (NYSE:MDT), la plus grande entreprise au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux, a annoncé avoir obtenu à ce jour l'homologation de Santé Canada pour le système de stimulation cérébrale profonde (SCP) PerceptMD PC, doté de la technologie BrainsSenseMD. La technologie BrainSense fait du système Percept le premier et l'unique système de neurostimulation pour SCP homologué ayant la capacité de saisir et d'enregistrer en continu les signaux cérébraux des patients, tout en offrant un traitement à ceux qui sont atteints de troubles neurologiques liés à la maladie de Parkinson, au tremblement essentiel, à la dystonie ou à l'épilepsie. Désormais, les médecins peuvent surveiller les signaux cérébraux d'un patient et établir une corrélation avec ses dispositions ou expériences répertoriées, comme les symptômes ou effets secondaires présentés ou les médicaments pris. Il est donc possible d'offrir une plus grande personnalisation dans le traitement de neurostimulation basé sur des données.

Le dispositif, qui vient d'être homologué au Canada, sera implanté pour la première fois au Toronto Western Hospital. D'après le Dr Alfonso Fasano, M.D., Ph.D., neurologue et professeur de neurologie à l'Université de Toronto, « le système Percept est le premier générateur d'impulsions implantable offert sur le marché à avoir la capacité d'enregistrer et de stocker des données concernant l'activité cérébrale quotidienne des patients munis d'électrodes, implantées dans le cadre d'une stimulation cérébrale profonde. Pour la première fois, les neurologues auront la possibilité de surveiller l'état de leurs patients bien après leur rencontre de courte durée à la clinique. Le système Percept permettra également d'approfondir notre compréhension du fonctionnement cérébral dans les états pathologiques et physiologiques et d'ouvrir la voie à la mise au point d'une stimulation cérébrale profonde en boucle fermée (c.-à-d. adaptative). »

Le système de SCP est un traitement personnalisé administré à partir d'un dispositif de petite taille semblable à un stimulateur cardiaque que l'on place sous la peau au niveau de la poitrine ou de l'abdomen, et qui permet d'envoyer des signaux électriques par l'intermédiaire de fils très minces (des électrodes) à une zone du cerveau ciblée et associée aux symptômes d'un trouble neurologique, comme la maladie de Parkinson.

En plus d'être doté de la technologie BrainSense, le système de SCP Percept PC inclut plusieurs innovations de pointe. Il est notamment :

l'unique système de SCP admissible aux examens d'IRM complets du corps à 1,5 T et 3T, offrant ainsi l'accès aux patients à de l'imagerie médicale de pointe

doté d'un système de pile intelligente, qui permet de connaître la durée de vie restante de la pile, offrant une tranquillité d'esprit dans la planification du remplacement du dispositif

doté d'une batterie ayant une durée de vie prolongée par rapport à celle du neurostimulateur Activa MD PC de Medtronic (lors d'une utilisation avec des réglages et des fonctionnalités similaires) et offerte dans un format plus petit (en volume réduit) et avec une conception ergonomique pour le confort du patient

PC de Medtronic (lors d'une utilisation avec des réglages et des fonctionnalités similaires) et offerte dans un format plus petit (en volume réduit) et avec une conception ergonomique pour le confort du patient doté d'une faible largeur d'impulsion (durée de l'impulsion), offrant un plus grand nombre d'options de stimulation

doté d'un programmateur patient optimisé utilisant un appareil mobile Samsung convivial et paramétré sur mesure, ce qui permet d'aider les patients à gérer leur traitement plus facilement

conçu pour faciliter l'expansion future des capacités du système par l'entremise de mises à niveau logicielles, permettant ainsi d'anticiper les innovations futures en matière de SCP

« Aucun produit actuellement offert ne peut remplacer le jugement clinique dans le traitement des patients. Mais, pour la première fois, cette technologie permet aux cliniciens de recevoir une rétroaction directement à partir du cerveau du patient sous SCP, dit Mike Daly, vice-président et directeur général de l'unité de Modulation cérébrale chez Medtronic. Grâce à de tels renseignements basés sur des données et spécifiques aux patients, nous avons la conviction que ce système peut améliorer la qualité des soins. »

À propos du traitement par SCP de Medtronic

Le traitement par SCP est présentement homologué dans de nombreux endroits à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Europe et au Canada, dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson, du tremblement essentiel, de la dystonie et de l'épilepsie.

Le traitement par SCP repose sur l'utilisation d'un dispositif médical implanté chirurgicalement, semblable à un stimulateur cardiaque, qui permet d'envoyer des impulsions électriques à des zones du cerveau ciblées avec précision, servant ainsi de traitement d'appoint pour différents troubles neurologiques. Medtronic a été la première entreprise au Canada à offrir des systèmes de SCP conditionnellement compatible avec des examens d'IRM complets du corps, permettant ainsi aux patients de passer des examens sécuritaires, à n'importe quel endroit du corps et sous certaines conditions. Depuis 1987, plus de 175 000 dispositifs de SCP Medtronic ont été implantés dans le monde entier pour le traitement des troubles de la motricité ou d'autres indications.

À propos de Medtronic Canada ULC

Fière de servir l'industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC (www.medtronic.ca) est une filiale de Medtronic plc, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Au service des médecins, des hôpitaux et des patients à l'échelle du pays, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, et possède des bureaux régionaux à Montréal et Vancouver ainsi qu'un Centre de ressources Medtronic à Surrey en Colombie-Britannique. L'objectif de l'entreprise est de collaborer avec des intervenants partout dans le monde pour amener les soins de santé plus loin, ensemble.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

SOURCE Medtronic Canada ULC

Communiqué envoyé le 29 octobre 2020 à 15:32 et diffusé par :