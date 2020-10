La Chambre accueille favorablement le rééquilibrage des seuils d'immigration du Québec





MONTRÉAL, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du Plan d'immigration pour l'année 2021 dévoilé aujourd'hui par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault. La Chambre accueille favorablement le rééquilibrage des seuils prévu pour 2021 et 2022 afin de pallier les admissions non réalisées en raison de la crise sanitaire.

« Nous reconnaissons que le gouvernement a pris la décision de maintenir les seuils annoncés en 2019, tout en rééquilibrant sur deux ans le déficit d'arrivées causé par la pandémie. Bien que nous jugions ces seuils insuffisants en période de forte croissance économique, ceux-ci nous apparaissent raisonnables dans l'état actuel d'incertitude économique », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes convaincus que nous arriverons à intégrer rapidement ces nouveaux immigrants. Les besoins des entreprises sont bien réels. Nous aurons par la même occasion la possibilité de démontrer que la société québécoise et ses entreprises peuvent très bien intégrer un nombre annuel d'immigrants se rapprochant de 60 000 personnes. Déjà, malgré la pandémie et son impact très négatif, plusieurs secteurs de notre économie ont retrouvé le plein emploi. Au cours des 24 prochains mois, les entreprises de la métropole et des régions vont avoir besoin de talents stratégiques, et les diplômés et travailleurs étrangers peuvent en combler une partie », a poursuivi M. Leblanc.

« En plus de fournir des programmes d'aide pour les entreprises touchées par la pandémie, le gouvernement doit s'assurer que les paramètres de notre environnement d'affaires sont favorables à la relance. Le geste posé aujourd'hui par le gouvernement reconnaît que l'immigration est un puissant levier afin de répondre à ce défi et d'assurer un rebond durable de l'économie du Québec et de la métropole », a conclu M. Leblanc.

