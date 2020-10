Le ministre O'Regan lance un fonds de 750 millions de dollars pour aider les sociétés pétrolières et gazières à réduire les émissions de méthane





OTTAWA, ON, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Le Canada est déterminé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et à surpasser les cibles de l'Accord de Paris d'ici 2030. Comme le méthane figure parmi les gaz à effet de serre (GES) les plus puissants et compte pour 43 % des émissions de GES dans le secteur pétrolier et gazier, la réduction des émissions de méthane est l'une des pièces maîtresses de notre plan climatique. Prendre immédiatement des mesures pour réduire ces émissions aidera le Canada à atteindre son objectif de protéger l'environnement tout en stimulant l'économie alors que nous nous relevons de la pandémie de COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a lancé aujourd'hui un fonds de réduction des émissions de 750 millions de dollars en vue de réduire les émissions de méthane et de GES. Ce fonds offre principalement des contributions remboursables aux sociétés pétrolières et gazières admissibles afin de les aider à adopter des technologies plus vertes qui réduisent les émissions de GES et à maintenir l'emploi dans cette période d'incertitude et de difficultés économiques.

Annoncé par le premier ministre Justin Trudeau en avril 2020, le Fonds versera au total jusqu'à 675 millions de dollars à des sociétés de pétrole et de gaz côtières et infracôtières admissibles pour qu'elles réduisent leurs émissions de méthane en investissant dans des technologies vertes. Les 75 millions restants sont réservés aux sociétés pétrolières et gazières extracôtières, pour qu'elles investissent dans des immobilisations ou dans des travaux de recherche-développement-démonstration (R-D-D) visant à réduire les GES attribuables à la production extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les sociétés de pétrole et de gaz côtières et infracôtières admissibles peuvent dès maintenant soumettre une demande pour le Programme côtier et infracôtier via le site Web du Fonds de réduction des émissions. Pour de plus amples renseignements sur le volet extracôtier, visitez la page Web du Programme de déploiement extracôtier. À compter du 9 novembre prochain, les sociétés pétrolières et gazières extracôtières pourront soumettre une demande pour le volet extracôtier du Fonds.

Cet investissement profitera beaucoup à l'environnement et au secteur pétrolier et gazier, de même qu'aux travailleurs et aux collectivités. Il contribuera à faire de ce secteur un chef de file de la création d'un avenir sobre en carbone et un acteur de premier plan sur le marché mondial des technologies propres. Il veillera également à ce que les sociétés pétrolières et gazières canadiennes demeurent concurrentielles à l'échelle internationale pendant que nos économies cheminent vers un avenir énergétique propre.

Citation

« Nous agissons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en partenariat avec le secteur pétrolier et gazier canadien. Les mesures que nous prenons permettront de maintenir de bons emplois et de veiller à ce que nos entreprises demeurent concurrentielles à l'échelle mondiale au cours des années à venir. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Quelques faits

Le Fonds de réduction des émissions de 750 millions de dollars fournit de l'aide financière aux sociétés côtières, infracôtières et extracôtières pour les aider à adopter des technologies plus vertes et à maintenir l'emploi dans le secteur pétrolier et gazier, afin d'aider à résister aux impacts de la COVID-19.





Le volet côtier et infracôtier de 675 millions de dollars :

aidera les sociétés à déployer des solutions vertes qui réduiront leurs coûts dans l'immédiat ainsi que les émissions;



soutiendra les sociétés dans leur transition vers une économie sobre en carbone, ce qui leur permettra d'attirer des investissements et de renforcer leur compétitivité à l'échelle internationale.





Le volet extracôtier de 75 millions de dollars sera composé de deux éléments :

Le Programme de déploiement extracôtier, un investissement de 42 millions de dollars qui soutient des projets d'investissement en immobilisations conçus soit pour réduire les gaz à effet de serre extracôtiers, soit pour améliorer le rendement environnemental des activités de surveillance, de détection et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.



Le Programme de R-D-D extracôtier, un investissement de 33 millions de dollars qui soutient des projets de recherche environnementale, de développement et de démonstration qui font avancer des solutions visant à décarboner l'industrie extracôtière de Terre-Neuve-et- Labrador . Ce programme est mis en oeuvre en collaboration avec Petroleum Research Newfoundland and Labrador .

Renseignements pertinents

Le premier ministre annonce de nouvelles mesures pour protéger les emplois canadiens

Le nouveau Fonds de réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier profite à l'économie et à l'environnement

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 29 octobre 2020 à 14:58 et diffusé par :