Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco clôture CleanEquity® 2020

LONDRES, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- CleanEquity®, organisé par Innovator Capital, la banque d'investissement basée à Londres et le Conseil économique de Monaco, s'est terminé vendredi 23 octobre par une cérémonie de remise de prix et un discours de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, co-fondateur de l'événement, qui a remis les prix.

Pour la première fois, CleanEquity a été présenté en direct dans le monde entier via EarthX TV et sera disponible à la demande. EarthX TV a été lancée en 2020 par la société EarthX, basée à Dallas. Sa mission est de devenir le premier réseau mondial de diffusion en continu de programmes environnementaux, couvrant des solutions interdisciplinaires aux problèmes cruciaux auxquels est confronté le monde naturel. L'association à but non lucratif EarthX a été fondée en 2011 par Trammell S. Crow.

Regardez la vidéo de promotion de CleanEquity 2020 ici.

CleanEquity a présenté 22 entreprises cette année et Son Altesse Sérénissime s'est entretenu avec les juges, qui ont sélectionné les trois lauréats des prix d'excellence de CleanEquity :

Olombria (UK), pour la recherche, s'attaquer au problème de la diminution constante du nombre de pollinisateurs sauvages en encourageant les mouches à devenir plus efficaces lors de la pollinisation grâce à l'utilisation de substances chimiques volatiles ;

METRON (FR), pour le développement, qui ont développé une plateforme d'intelligence énergétique AI dédiée au secteur industriel, pour identifier de manière proactive les opportunités d'optimisation énergétique et se connecter aux actifs énergétiques décentralisés ; et

OrganoClick (SE), pour la commercialisation, développement et fourniture de technologies chimiques et de matériaux verts qui remplacent les plastiques fossiles et les produits chimiques toxiques.

Les finalistes étaient respectivement GoodHout (NL), Polystyvert (CA) et Envelio (DE).

Les prix sont des sculptures créées par l'artiste français émergent Samuel de Gunzburg, qui vit et travaille à Londres.

Son Altesse Sérénissime a déclaré :

« Malgré les contraintes de la crise sanitaire, nous pouvons continuer à travailler pour atteindre les objectifs inscrits dans les ODD (objectifs de développement durable) et résoudre les problèmes du changement climatique et de ses conséquences. »

Son Altesse Sérénissime a également félicité les lauréats et les seconds prix.

Mungo Park, président d'Innovator Capital et co-fondateur de CleanEquity, a déclaré :

« Nous remercions Son Altesse Sérénissime pour son soutien continu tout au long de cette année. Votre aide, Monseigneur, a été et continue d'être inestimable. Nous remercions également tous ceux qui nous ont rejoints à Monaco et ceux qui ont participé en ligne. Nous reviendrons plus forts en 2021.

« Enfin, nous remercions la Fondation Prince Albert II, BP Ventures, Cision, Climate-KIC, Covington & Burling, Cranfield, Earth Capital, EarthX, Edufront, le Conseil économique de Monaco, Parkview International et Taronis Fuels »

À propos d'Innovator Capital

Innovator Capital (ICL), créée en 2003, est une banque d'investissement spécialisée basée à Londres qui se concentre sur les entreprises de santé et de technologies durables ; elle fournit des conseils en matière de financement des entreprises, de fusions et acquisitions, de propriété intellectuelle, de développement commercial et d'entreprise. La mission d'ICL est d'aider les entreprises privées et publiques riches en propriété intellectuelle à trouver les bons investisseurs, acquéreurs, clients, licenciés et partenaires commerciaux. Suivez ICL & CleanEquityvia LinkedIn.

À propos d'EarthX

EarthX organise les plus grands exposition, conférence et festival du film sur l'environnement au monde, et est membre de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. EarthxTV, lancée à l'automne 2020, est une plateforme web pour des conversations, des programmes, des médias émergents et des films équilibrés et inclusifs sur l'environnement. Fondée en 2011 par l'écologiste et homme d'affaires Trammell S. Crow, l'organisation à but non lucratif 501(c)(3), basée au Texas, encourage la sensibilisation à l'environnement et à son impact par le biais d'entreprises conscientes, d'une collaboration non partisane et de solutions durables axées sur la communauté. Earthx2020 a eu lieu virtuellement en avril et a attiré plus de 550 000 visiteurs dans le monde entier. Visitez le site www.EarthX.org ou suivez nous @earthxorg surInstagram, Twitter, etFacebook.

