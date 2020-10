Seoul Viosys aide à limiter la propagation des virus dans les établissements publics et à usages multiples grâce à des solutions de technologie Violeds





Seoul Viosys (KOSDAQ : 092190), l'un des principaux fournisseurs de solutions de semi-conducteurs composés, a annoncé que dans un effort pour lutter contre la propagation des virus, il menait depuis août une campagne pour équiper d'une solution de désinfection utilisant la technologie Violeds les climatiseurs des entreprises intéressées, dans les établissements publics et à usages multiples, tels que les points de vente de nourriture et de boisson et les bureaux gouvernementaux. Les produits Violeds peuvent être installés dans tous les climatiseurs en service, quelqu'en soit la marque.

Violeds est une technologie UV différenciée assurant une désinfection robuste, ainsi qu'une déstruction de tous les contaminants intérieurs, aéroportés et aspirés dans le climatiseur, notamment les divers virus et bactéries dangereux, garantissant un air frais libéré en continu. Il s'agit d'une technologie de désinfection éprouvée qui permet de détruire les virus et les bactéries, à l'aide uniquement d'une lumière UV, sans aucun produit chimique, offrant ainsi une solution saine et optimale pour toutes les marques de climatiseurs sur le marché. En outre, les utilisateurs peuvent l'employer sans remplacement de produit et jusqu'à la fin de vie du climatiseur, grâce aux LED UV Violeds dont la durée de vie peut atteindre 50 000 heures.

Développée depuis 2005, la technologie Violeds de Seoul Viosys peut être mise à profit dans diverses applications en concevant de façon optimale la distance avec les objets, la durée d'irradiation de la lumière, l'intensité, l'angle et la zone de la surface d'irradiation à l'aide des longueurs d'onde des UV. La technologie Violeds a obtenu des résultats très positifs lors de tests de stérilisation du nouveau coronavirus, enregistrés par le groupe de recherche de l'Université de Corée, avec une efficacité de 99,9 % au bout de 30 secondes ; et selon les conclusions des essais de l'Institut de microbiologie chinois de Guangzhou (Guangzhou Institute of Microbiology in China, CGMT), les climatiseurs équipés de Violeds, adoptés par sa clientèle chinoise se sont avérés efficaces à 90 % pour stériliser en 2 heures les divers virus dangereux présents dans l'air.

« La transmission par voie aérosol est un sujet d'inquiétude concernant les systèmes de climatisation et de chauffage dans les restaurants, les cafés et les établissements sportifs où le port du masque n'est pas pratique. Nous sommes convaincus que notre nouvelle solution technologique Violeds de désinfection participe à l'élimination des virus dans l'air et au bien-être des personnes pour lesquelles la pandémie de COVID-19 n'est plus un motif de préoccupation », a déclaré Chae Hon Kim, vice-président exécutif de Seoul Viosys.

Les demandes de renseignements et d'approvisionnement en solutions de désinfection de climatiseurs Violeds sont disponibles sur le site Web de la société, à l'adresse www.seoulviosys.com/en/.

Seoul Viosys est un fournisseur de solutions complètes dans le domaine des lampes LED UV, du laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), de la source lumineuse nouvelle génération destinée aux lasers et capteurs 3D, et du canal RGB à un pixel « Micro Clean Pixel » pour les écrans. Fondée en 2002 en tant que filiale de Seoul Semiconductor, l'entreprise a conquis la première place du marché dans le secteur des produits LED UV (LEDinside, 2018). Seoul Viosys propose un vaste éventail de produits LED UV sur toutes les gammes de longueurs d'onde allant de 200 nm à 1 600 nm, incluant les rayonnements ultraviolets (UV), visibles et infrarouges. La société détient plus de 4 000 brevets relatifs à la technologie LED UV. Violeds, sa technologie phare de LED UV, équipe de nombreux secteurs d'activité en solutions optimales de stérilisation et désinfection robustes (UV-C), et de régénération de la peau (UV-B), ainsi qu'en systèmes de purification de l'eau/air et de culture efficiente pour l'horticulture. En 2018, Seoul Viosys a fait l'acquisition de RayCan, un fabricant important spécialisé dans l'optoélectronique, pour ajouter à sa gamme la technologie avancée VCSEL qui prend en charge la reconnaissance faciale sur smartphone et la conduite autonome, dont elle a démarré la production de masse. En janvier 2020, la société a présenté sa technologie révolutionnaire « Micro Clean Pixel » qui a tous les atouts pour bouleverser le marché des affichages. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.seoulviosys.com/en/.

