CHiQ lance de nouvelles boutiques en ligne sur AliExpress avec son premier marché en streaming live pour la France

BERLIN, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- CHiQ (« la marque ») du groupe Changhong a récemment annoncé l'ouverture de ses boutiques en ligne sur AliExpress, un service mondial de vente au détail en ligne basé en Chine et appartenant au groupe Alibaba, qui vise à étendre ses canaux de vente au détail en ligne en Europe. Les nouveaux magasins pour les marchés français et espagnols permettent aux clients de ces deux pays d'acheter les derniers produits de CHiQ, notamment des téléviseurs et des réfrigérateurs, en visitant la plateforme AliExpress.

La pandémie de coronavirus a également accéléré la croissance de l'économie domestique, en stimulant la demande de produits de divertissement et de produits domestiques, notamment les téléviseurs, les réfrigérateurs, les écrans d'ordinateur et les aspirateurs robots, tout en augmentant la proportion d'achats en ligne. Dans ce contexte, CHiQ a choisi AliExpress pour répondre aux demandes des clients européens.

Avec le projet d'apporter des climatiseurs portables sur la plateforme, CHiQ présentera toute sa gamme de produits d'électroménager à AliExpress pour les consommateurs européens. Suite à cette coopération, la marque est prête à introduire plus de produits dans plus de pays en s'appuyant sur le canal de commerce électronique d 'Alibaba.

CHiQ a organisé son premier événement virtuel sur AliExpress pour les consommateurs en France, par le biais d'une session de streaming en direct le 22 octobre. Il s'agit d'une forme innovante de commerce électronique qui offre aux spectateurs une expérience d'achat immersive et interactive. Alimenté par des prescripteurs, ce nouveau format d'achat en ligne uniquement a gagné en popularité auprès des clients en France au cours des dernières années.

Au cours de la séance en direct, le personnel de CHiQ a invité le public à visiter la salle d'exposition de CHiQ Smart TV, l'usine Smart Information IoT Factory et l'usine de technologie électronique de précision de Changhong. La visite a permis de présenter les dernières innovations de CHiQ, notamment la technologie de fabrication de téléviseurs, la logistique intelligente et le grand tableau de bord d'analyse des données, avec lesquels Changhong a réussi à passer d'une usine traditionnelle à une usine intelligente.

Depuis son entrée sur le marché français en 2018, CHiQ a réussi à construire une solide notoriété de la marque et a réalisé une performance exceptionnelle sur les principales plateformes d'achat en ligne. Le nouveau record de ventes de CHiQ lors de la récente campagne « Prime Day » est une autre étape symbolique des progrès incroyables réalisés ces dernières années. Sur cette lancée, CHiQ continuera à élargir ses gammes et catégories de produits, en proposant davantage de produits de haute qualité pour la maison intelligente et de meilleurs services aux clients européens.

