nVent dévoile une nouvelle génération de logiciel de surveillance IIdO pour l'industrie du traçage thermique





nVent Electric plc (NYSE : NVT) (« nVent »), un leader mondial des solutions de connexion et de protection électriques, a lancé aujourd'hui la plateforme nVent RAYCHEM Supervisor IIoT (Industrial Internet of Things, en français IIdO pour Internet industriel des objets), conçue pour connecter, contrôler et surveiller les actifs pour lesquels la température est essentielle.

La première offre de la nouvelle plateforme IIdO de nVent sera nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor, pour laquelle la société prévoit de fournir une solution logicielle révolutionnaire « sensible à la température » afin d'assurer la surveillance des traces de chaleur. Elle offrira un accès unique aux tendances en matière de performance, ainsi que des informations riches et exploitables pour permettre le fonctionnement sûr et efficace des infrastructures vitales de traçage thermique.

« La plateforme nVent RAYCHEM Supervisor IIoT constitue l'aboutissement de la longue expérience acquise par nVent en matière d'ingénierie et de déploiement d'infrastructures critiques de traçage thermique », a déclaré Brad Faulconer, président du segment Gestion thermique, de nVent. « Nous sommes ravis que notre première offre au sein de cette plateforme soit nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor, qui offrira des solutions logicielles de pointe pour la maintenance prédictive des pipelines sensibles à la température. »

nVent RAYCHEM Supervisor et les contrôleurs Elexant

Avec des installations dans des sites appartenant aux plus grands producteurs de produits chimiques et raffineurs de pétrole et gaz, au monde, nVent RAYCHEM Supervisor incorpore 17 années d'expérience éprouvée sur le terrain, dans des applications industrielles exigeantes. Supervisor est conçu pour programmer et surveiller les produits de contrôle électronique de température nVent RAYCHEM, utilisés dans les sites centralisés et distants.

Récemment lancés, les contrôleurs Elexant de nVent, associés à l'interface de connectivité sans fil, Elexant 9200i, offrent un contrôle centralisé et une connectivité transparente pour rationaliser l'intégration des données, gérer la consommation d'énergie et maximiser l'efficacité opérationnelle.

nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor

nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor permettra aux opérateurs et aux employés chargés de la maintenance sur le terrain, d'évaluer en temps réel les conditions des infrastructures de traçage thermique, grâce à une interface utilisateur souple reposant sur un navigateur, l'objectif étant d'optimiser les niveaux de débit requis et de réduire les coûts d'exploitation. Grâce à l'analyse prédictive, Pipeline Supervisor fournira des alertes à l'avance en cas de menaces imminentes pour le fonctionnement sûr et sécurisé des pipelines critiques.

Une solution clé en main complète

nVent fournit un pack exhaustif de produits et services clé en main pour toutes les solutions de contrôle et de surveillance, avec des capacités de conception, d'ingénierie et de mise en service, afin d'assurer le succès des opérations de déploiement sur le terrain. Ce pack comprend des services complets visant à garantir l'entière prise en charge des clients une fois le déploiement terminé. En outre, nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor sera compatible pour les rétrofits afin de pouvoir être intégré de manière transparente dans les infrastructures existantes.

Grâce à des investissements continus dans la recherche et le développement, nVent continue d'être à la pointe de l'innovation en matière de logiciels et de contrôleurs IIdO dans l'ensemble de l'industrie du traçage thermique.

Pour en savoir plus sur les produits nVent RAYCHEM Supervisor, veuillez visiter raychem.nvent.com/IIoT.

À propos de nVent

nVent est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connexion et de protection électriques. Chez nVent, nous sommes convaincus que nos solutions électriques inventives permettent des systèmes et un monde plus sûrs. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et entretenons des produits et solutions haute performance, qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète de boîtiers, de connexions électriques, ainsi que des solutions de fixation et de gestion thermique, à travers des marques leaders du secteur et reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre bureau principal se trouve à Londres, et notre bureau de gestion est basé à Minneapolis, aux États-Unis. Notre solide portefeuille de grandes marques de produits électriques remonte à plus d'un siècle et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER sont des marques déposées détenues ou concédées sous licence, par nVent Services GmbH ou ses filiales.

