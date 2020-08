AgraFlora Organics commence ses essais de recherche et de développement dans son installation de fabrication de produits comestibles basée à Winnipeg





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. («?AgraFlora?» ou la «?Société?») (CSE : AGRA) (Frankfurt : PU31) (OTCPK : AGFAF) a le Plaisir d'annoncer que la société a reçu la licence fiscale nécessaire de l'ARC et qu'elle crée maintenant des produits comestibles de cannabis prototypes par l'intermédiaire de son laboratoire de recherche et développement autorisé par Santé Canada au sein de son usine de fabrication de produits comestibles entièrement automatisée de 51?000 pieds carrés située à Winnipeg, au Manitoba (l'«?usine de produits comestibles?»).

Grâce à sa licence de recherche et développement émise par Santé Canada, AgraFlora a sélectionné des formulations pour la pectine et la gélatine activées au cannabis, les bonbons durs et les variantes sans sucre.

James Fletcher, l'un des fondateurs et directeurs opérationnels d'EIC a déclaré : «?Dans le cadre du programme de R&D, nous avons lancé un projet de tests avec Agilent pour améliorer les normes et méthodes de test et afin de garantir une qualité constante. Notre production de R&D efficace et hautement automatisée nous permet de fournir une variété d'échantillons de produits à essayer à nos clients potentiels pour leurs marques établies.?»



Le 28 mai 2020 (voir le communiqué de presse du 3 juin 2020), AgraFlora a soumis sa trousse de preuves de site à Santé Canada pour une licence de traitement. La société est en contact constant avec Santé Canada et reste engagée à respecter l'échéancier de la réception d'une licence de traitement au quatrième trimestre de 2020.

À propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d'actifs générateurs de revenus au sein de l'industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l'industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d'AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/ .

À propos d'Edibles and Infusions Corporation

Edibles and Infusions Corporation est une coentreprise formée entre AgraFlora et l'une des principales familles dans le domaine de la fabrication de confiseries en Amérique du Nord. En activité depuis plus de 100 ans, le partenaire de la coentreprise est l'une des plus anciennes entreprises de confiserie au Canada et fournit actuellement des confiseries et des bonbons à plus de 20?000 emplacements en Amérique du Nord. Edibles and Infusions construit une usine spécialement automatisée à cet effet à Winnipeg, au Manitoba. L'installation utilise un équipement de fabrication de pointe pour produire des produits comestibles de cannabis de qualité pharmaceutique avec un niveau de constance élevé pour une précision de dosage améliorée, des expériences de consommation constantes et une sécurité accrue pour les consommateurs. Edibles and Infusions fait partie d'un petit groupe de sociétés canadiennes à avoir obtenu avec succès une licence de recherche et développement de Santé Canada pour effectuer des tests de formulation de produits comestibles et prévoit commencer des opérations de fabrication sous licence en 2020.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

Président-directeur général

T : (604) 398-3147

Pour plus d'informations : Pour les communications en français d'AgraFlora : AgraFlora Organics International Inc. Maricom Inc. Nicholas Konkin Remy Scalabrini E: ir@agraflora.com E: rs@maricom.ca T: (800) 783-6056 T: (888) 585-MARI

Le CSE et le fournisseur de services d'information n'ont pas examiné le présent communiqué et n'assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.



Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines «?informations prospectives?» au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que «?planifier?», «?s'attendre?», «?projeter?», «?avoir l'intention de?», «?croire?», «?anticiper?», «?estimer?» et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions «?peut?» ou «?sera?» se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3cddf0c6-63de-4d76-986c-1c7bda78ab70/fr

Communiqué envoyé le 27 août 2020 à 08:05 et diffusé par :