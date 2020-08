Invitation aux médias - Point de presse sur le bilan de la COVID-19 dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue





QUÉBEC, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, la présidente-directrice générale du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Caroline Roy, et la directrice régionale de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, Dre Lyse Landry, présenteront les grands constats des derniers mois concernant la lutte contre la COVID-19, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

La conférence de presse aura lieu virtuellement, sur la plateforme Zoom. Pour vous y connecter, veuillez accéder au lien suivant : https://zoom.us/j/93317567193?pwd=MDhZd3VEdGpiOTRqYW5RR2RoQ29DUT09.

DATE : Le vendredi 28 août 2020



HEURE : 14 h 30

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

