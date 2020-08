Invitation aux médias - Annonce concernant les services aux jeunes de 0 à 35 ans et le projet Grappe Éducative Montcalm





QUÉBEC, le 26 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, accompagné du député de Rousseau, monsieur Louis-Charles Thouin, procédera à une annonce concernant les services aux jeunes de 0 à 35 ans et le projet Grappe Éducative Montcalm.

De plus, veuillez prendre note qu'un seul représentant par média sera admis sur place et que le nombre maximal d'invités est établi à 15 personnes.

DATE : Le vendredi 28 août 2020



HEURE : 13 h 30



LIEU : Salle municipale

Municipalité de Sainte-Julienne

2450, rue Victoria

Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez : Québec.ca/masque.

