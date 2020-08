Afton Chemical annonce un investissement de phase 3 dans l'usine de fabrication d'additifs chimiques de Singapour visant à compléter la capacité de mélange des additifs de performance destinés aux carburants





Afton Chemical Corporation, un leader mondial sur le marché des lubrifiants et des additifs pour carburants, a reçu l'approbation de son conseil d'administration pour investir dans la capacité de mélange des additifs de performance pour les carburants (GPA, Gasoline Performance Additives) dans son usine de fabrication d'additifs chimiques de Singapour.

Cet investissement s'intègre dans la stratégie « Made In » d'Afton, qui se concentre sur des solutions de chaîne d'approvisionnement allégées à l'échelle mondiale et qui permettent d'apporter à ses clients en Asie un soutien plus rapide et un approvisionnement plus efficace. Il visera également à fournir l'infrastructure supplémentaire nécessaire pour appuyer les stratégies de croissance à l'échelle mondiale et à long terme de l'entreprise.

La demande de GPA en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 4 % jusqu'en 2024. « La capacité additionnelle de mélange des GPA à Singapour contribuera à satisfaire l'augmentation de la demande soutenue par la croissance prévue en Chine et dans d'autres régions d'Asie », a déclaré M. Sean Spencer, vice-président et directeur général d'Afton Chemical Asia.

Afton a investi environ 400 millions de dollars singapouriens dans l'usine de fabrication d'additifs chimiques de Singapour. La décision de poursuivre un investissement de phase 3 est due au pôle pétrochimique intégré de Singapour et à la connectivité commerciale à toutes les régions d'Asie et du Moyen-Orient. Le gouvernement de Singapour et le Conseil de développement économique ont apporté un appui solide à Afton depuis le début de son investissement « Made In » dans la région.

La nouvelle unité permettra à Afton ainsi qu'à nos clients, de :

Développer des solutions rentables et personnalisées pour la région qui permettront à nos clients de disposer d'un avantage concurrentiel sur leurs marchés

Renforcer notre capacité à servir nos clients dans le monde entier et à soutenir leur croissance future

Connecter nos compétences à l'échelle mondiale afin de soutenir la pérennité des activités régionales et mondiales, garantissant la sécurité de l'approvisionnement et des délais plus courts

La nouvelle unité de mélange sera opérationnelle d'ici le quatrième trimestre de 2021 et respectera les normes de qualité, d'environnement et de santé et sécurité au travail ainsi que toutes les réglementations applicables. Cet investissement complète les opérations de mélange et finales dans les Amériques et en Europe.

Afton est un leader mondial du marché de la technologie des additifs de performance pour les carburants. Les solutions GPA d'Afton permettent aux carburants de brûler d'une manière plus propre et plus efficace, favorisant une performance optimale des moteurs pendant la durée de vie de l'équipement en termes d'économie de carburant, de puissance et d'accélération.

En Asie-Pacifique, Afton a créé deux centres technologiques consacrés aux additifs pour carburants et lubrifiants à Suzhou, en Chine, et à Tsukuba, au Japon, visant à fournir aux clients d'Afton des services techniques améliorés, notamment le mélange d'échantillons, l'analyse physique et chimique et les tests de performance.

L'investissement continu dans les installations de fabrication et les centres technologiques de la région souligne l'engagement d'Afton à apporter un soutien accru aux clients pour l'activité en forte croissance des GPA en Asie-Pacifique.

À propos d'Afton Chemical Corporation:

Afton Chemical Corporation appartient à la famille d'entreprises NewMarket Corporation (NYSE: NEU). Afton Chemical Corporation met à profit son expertise dans la formulation, l'ingénierie et le marketing afin d'aider ses clients à développer et commercialiser des carburants et lubrifiants qui réduisent les émissions, améliorent l'économie de carburant, allongent la durée de vie des équipements, optimisent la satisfaction de l'utilisateur et diminuent le coût total de fonctionnement des véhicules et des équipements. Afton Chemical Corporation développe et vend une large gamme d'additifs uniques destinés aux carburants et aux combustibles distillés, aux arbres d'entraînement, aux huiles moteur et aux lubrifiants industriels. Afton Chemical Corporation exerce ses activités dans le monde entier à travers ses sièges régionaux situés en Asie-Pacifique, dans la région EMEAI, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Le siège d'Afton Chemical Corporation est basé à Richmond, en Virginie. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.aftonchemical.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs:

Certaines des informations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi "Private Securities Litigation Reform Act" de 1995. Bien que la direction de NewMarket pense que ses attentes se basent sur des hypothèses raisonnables, dans les limites de ses connaissances de ses activités commerciales et opérationnelles, il ne peut être garanti que les résultats réels ne seront pas substantiellement différents de ces attentes.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la disponibilité des matières premières et des systèmes de distribution ; les perturbations dans les installations de production, y compris les installations à fournisseur unique ; les dangers communs aux entreprises chimiques ; la capacité à réagir efficacement aux changements technologiques dans notre industrie ; un défaut de protection des droits de propriété intellectuelle ; les augmentations soudaines ou brusques du prix des matières premières ; la concurrence provenant d'autres fabricants ; les réglementations gouvernementales actuelles et futures ; le gain ou la perte de clients importants ; l'incapacité à embaucher et à retenir une main-d'oeuvre hautement qualifiée ; une défaillance du système informatique ou une faille de sécurité ; la survenance ou la menace d'événements extraordinaires, y compris les catastrophes naturelles, les attaques terroristes et les épidémies liées à la santé telles que la pandémie de la COVID-19 ; les risques liés à l'exploitation hors des États-Unis ; les facteurs politiques, économiques et réglementaires concernant nos produits ; l'impact d'un endettement important sur notre flexibilité opérationnelle et financière ; l'impact des fluctuations des taux de change ; la résolution de responsabilités environnementales ou de poursuites judiciaires ; la limitation de notre couverture d'assurance ; notre incapacité à obtenir les retombées attendus de l'investissement dans notre infrastructure ou d'acquisitions récentes ou futures, ou notre incapacité à intégrer avec succès des acquisitions récentes ou futures dans notre entreprise ; la sous-performance de nos actifs de retraite entraînant des contributions en espèces supplémentaires à nos régimes de retraite ; et d'autres facteurs détaillés de temps à autre dans les rapports que NewMarket dépose auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris les facteurs de risque du point 1A. « Facteurs de risque » de notre rapport annuel 2019 sur le formulaire 10-K, accessible aux actionnaires sur demande.

Le lecteur devrait garder à l'esprit que tout énoncé prospectif de NewMarket dans le présent communiqué n'est valable qu'à la date à laquelle il a été formulé. De nouveaux risques et de nouvelles incertitudes se présentent de façon périodique, et il nous est impossible de prédire ces événements ni l'impact qu'ils auront sur la Société. La Société rejette toute obligation, ni ne projette, de mettre à jour ou réviser les énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué après la date d'aujourd'hui, sauf dans les cas requis par la loi. À la lumière de ces risques et incertitudes, le lecteur devrait garder à l'esprit que les événements décrits dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, ou dans tout autre document, peuvent ne pas se produire.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 août 2020 à 11:00 et diffusé par :