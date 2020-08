Des obstacles à la reprise : 62 % des PME s'inquiètent d'une baisse soutenue des dépenses de consommation





MONTRÉAL, le 26 août 2020 /CNW/ - Malgré la réouverture des entreprises et la reprise de leurs activités, six propriétaires de PME sur dix au Canada craignent que les dépenses de consommation soient réduites même après la COVID-19. C'est ce que révèle un récent sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). En tête de leurs préoccupations, les répercussions de la crise actuelle sur l'économie sont invoquées (70 %).

« Les propriétaires de PME, d'un bout à l'autre du pays, ont le coeur serré par la crainte de ne pas retrouver leur rythme de croisière. Les clients sont de retour, mais ils ne sont pas aussi nombreux qu'à l'habitude », explique François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

En date d'aujourd'hui, le tableau de suivi de la santé des PME indique qu'au Canada :

66 % des PME sont complètement ouvertes;

40 % utilisent leur capacité de main-d'oeuvre normale;

Seulement 28 % ont retrouvé leur niveau de ventes habituel.

D'autres données par province y sont disponibles.

Dans le cadre de la campagne #JechoisisPME, la FCEI encourage tous les Canadiens à prendre part à l'effort collectif pour soutenir les petites entreprises locales. Cette fin de semaine, les consommateurs auront une raison supplémentaire de le faire, en participant entre autres à la campagne nationale de la RBC Soutenons l'achat local, une affaire de coeur. En y prenant part, ils courront la chance de gagner un des 25 prix d'un montant de 10 000 $. Il leur suffit de faire leurs achats dans des commerces locaux du 28 au 30 août 2020 et de les inscrire sur le site de la campagne. D'autres initiatives et idées pour soutenir l'achat local sont également disponibles sur le site JechoisisPME.ca.

« Comme consommateurs, nous pouvons être créatifs et trouver différentes façons de soutenir les PME qui en ont le plus besoin tout en se faisant plaisir! Le gouvernement aussi peut contribuer en s'assurant que ces mesures d'aide soient adaptées aux différentes industries », conclut M. Vincent.



Source des données de la FCEI

Les données sur la préoccupation par rapport aux dépenses de consommation sont basées sur les résultats finaux du sondage en ligne de la FCEI, La COVID-19 et votre entreprise (18e édition), auquel 5 220 membres FCEI ont répondu entre le 31 juillet et le 13 août 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,4 %, 19 fois sur 20.

Les nouvelles données du tableau de suivi de la santé des PME sont les résultats préliminaires du sondage en ligne de la FCEI, La COVID-19 et votre entreprise (19e édition), auquel 5 119 membres FCEI ont répondu depuis le 13 août 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,4 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de la campagne #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME est une initiative de la FCEI encourageant l'achat local. Elle promeut entre autres des initiatives visant à soutenir les PME, d'un bout à l'autre du pays, et offre des affiches et d'autres outils pour les épauler dans la reprise de leurs activités. Cette campagne se déroulera jusqu'à la fin de l'année et elle est réalisée avec le soutien de la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada et Interac Corp. Pour devenir un contributeur, contactez marketing@fcei.ca.

