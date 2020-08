Religions for Peace finance des actions multiconfessionnelles liées au COVID-19 dans 20 pays





NEW YORK, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- Religions for Peace (RfP), la plus grande plateforme multiconfessionnelle du monde avec ses 90 filiales nationales et six filiales régionales, a lancé le « Fonds humanitaire multiconfessionnel » (MRHF, pour Multi-Religious Humanitarian Fund) en réponse à la pandémie de COVID-19. Le MRHF finance actuellement 20 projets dans 20 pays. RfP a annoncé une nouvelle phase de candidatures à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, alors que le COVID-19 continue de faire des victimes chaque jour. Les organisations interreligieuses et les divers groupes religieux souhaitant collaborer à un projet commun sont invités à déposer une demande de financement pour un projet humanitaire interreligieux en réponse au COVID-19.

Les projets financés ont été sélectionnés sur la base d'un historique de collaboration interreligieuse et d'une expérience dans le domaine de l'aide humanitaire. RfP recherchait tout particulièrement des propositions créatives visant à mobiliser des ressources pour développer des services, établir des partenariats avec d'autres groupes religieux et de la société civile, et assurer la durabilité des efforts.

Voici trois des 20 projets financés :

Philippines : la campagne du Comité interconfessionnel de la jeunesse de RfP , qui vise à atténuer les répercussions du COVID-19 sur les populations les plus vulnérables de la région métropolitaine de Manille, aux Philippines , a permis de distribuer des colis alimentaires, des produits sanitaires essentiels et des brochures éducatives à plus de 400 personnes, notamment des éboueurs, des indigènes, des balayeurs de rue, des habitants de bidonvilles et des travailleurs déplacés, avec le soutien de huit lieux de culte, dont des églises, des mosquées et des temples bouddhistes .

Albanie : le Conseil interreligieux (IRC) d'Albanie, formé de représentants des musulmans, des chrétiens, des jeunes et des femmes, a livré des colis alimentaires à 175 orphelins et familles de confessions diverses, fragilisés à la fois par un récent tremblement de terre et par le désastre économique du COVID-19. Des représentants de différentes communautés religieuses, des chefs de gouvernements locaux, des acteurs de la société civile et des représentants des médias y ont également apporté une contribution active.

Île Maurice : le Conseil interreligieux de RfP à l'île Maurice a produit un livret et une vidéo pédagogiques mettant l'accent sur la collaboration interconfessionnelle, la solidarité et la défense des droits de chacun dans la lutte contre le COVID-19. Le conseil, composé de chrétiens, de musulmans, d'hindous, de baha'is et de bouddhistes, a organisé un webinaire mondial avec 75 participants en vue de lancer ces ressources en partenariat avec l'unique chaîne de télévision nationale, la Mauritius Broadcasting Cooperation (MBC), assurant ainsi une large diffusion.

Les capitaux de lancement accordés par le MRHF sont parrainés par la GHR Foundation, Rissho Kosei-Kai et le Fetzer Institute.

Religions for Peace, avec ses plateformes communautaires et multiconfessionnelles affiliées pour les femmes et la jeunesse, est la seule entité multireligieuse de ces 50 dernières années à avoir une présence à la fois mondiale et nationale et se consacrant aux droits de l'homme, au développement durable, à la paix et à la sécurité.

Plus de projets financés par le MRHF : https://rfp.org/multi-religious-covid-19-hub/urgent-multi-religious-response-to-coronavirus-covid-19/

