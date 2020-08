Nomination de Kim Levesque à titre de présidente de SPI Santé Sécurité





BLAINVILLE, QC, le 25 août 2020 /CNW Telbec/ - SPI est fière d'annoncer la nomination de Kim Levesque en tant que nouvelle présidente de SPI Santé Sécurité. Dotée de vingt années d'expérience dont seize au sein de SPI, Mme Levesque occupe le poste de chef de l'exploitation depuis les dix-huit derniers mois.

Cette évolution s'engage de façon naturelle et sera facilitée grâce au mentorat et au soutien du chef de la direction, Martin Tremblay, qui demeurera actif et continuera de s'impliquer sur la vision de l'entreprise.

« Kim allie à la fois un grand leadership, un sens du développement des affaires ainsi qu'une excellence opérationnelle. Dotée d'un esprit clair, passionnée et imputable, Kim possède un amour inconditionnel pour notre grande équipe ainsi que l'entreprise » de mentionner Martin Tremblay.

L'objectif principal de Mme Levesque sera de créer, communiquer et mettre en place la mission et le plan stratégique de l'entreprise tout en faisant des gens, sa priorité.

C'est un grand jour pour SPI Santé Sécurité alors qu'un membre de l'équipe de direction s'apprête à relever un nouveau défi. Joignez-vous à SPI pour féliciter Kim Levesque dans l'atteinte de ce jalon important.

À propos de SPI Santé Sécurité

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est un chef de file canadien en matière de produits et de services liés à la santé et à la sécurité au travail. SPI Santé Sécurité vous accompagne dans vos défis SST en vous proposant des solutions à la fois complètes et spécialisées qui englobent les équipements et services techniques, les services de protection incendie, les services-conseils et les formations.

SOURCE SPI Santé Sécurité

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 09:08 et diffusé par :