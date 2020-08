L'actif net du RREO totalise 204,7 G$ au milieu de l'exercice 2020





La conception et la gestion active du portefeuille aident à maintenir la stabilité pendant la période de volatilité des marchés financiers

TORONTO, le 25 août 2020 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui que son actif net totalisait 204,7 G$ au 30 juin 2020. La perte nette totale de la caisse a été de 0,4 % pour le premier semestre de l'exercice.

« Le premier semestre de cette année a engendré des défis importants pour les investisseurs, les marchés financiers connaissant une volatilité sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19, qui à son tour a eu un impact dévastateur sur l'économie mondiale, ainsi que sur les entreprises et les collectivités du monde entier », a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. « Jusqu'à maintenant, notre portefeuille diversifié et de grande qualité a été très résilient, ce qui met en évidence les avantages de notre répartition équilibrée du capital et de notre approche de placement à long terme. Cela dit, nous nous attendons à ce que cette pandémie ait des répercussions durables, et nous voulons rester vigilants et agiles jusqu'à ce que l'impact puisse être pleinement déterminé. »

« Au cours des années qui ont précédé la crise, nous avions positionné le portefeuille de façon plus défensive, notamment en augmentant notre exposition aux titres à revenu fixe et à l'or, en utilisant une couverture contre une baisse des actions et en renforçant notre position de liquidité. Ces mesures ont procuré de la stabilité et aidé à compenser les pertes subies par nos actifs privés qui ont été touchés de façon disproportionnée par la COVID-19, comme les aéroports, l'énergie et l'immobilier de détail », a déclaré Ziad Hindo, chef des placements. « La volatilité et les bouleversements sans précédent sur les marchés nous ont donné l'occasion de rééquilibrer le portefeuille pour le positionner en vue d'un succès à long terme. »

Les résultats de mi-exercice donnent un aperçu du rendement sur une période de six mois, tandis que les rendements à long terme fournissent une véritable mesure de l'efficacité de la stratégie de placement du RREO. Depuis sa création en 1990, le RREO a connu un taux de rendement net total annualisé de 9,5 %, au 30 juin 2020. Également au 30 juin 2020, le rendement net sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 6,2 % et à 9,6 %, respectivement.

« Le choc que la COVID-19 a causé aux économies du monde entier a été grave, mais nous sommes confiants que notre solide base et notre stratégie d'investissement à long terme nous permettront de traverser cette période de turbulence », a ajouté M. Hindo. « Étant donné notre forte liquidité et notre accès au capital, nous sommes bien placés pour saisir les occasions d'investissement attrayantes qui se présentent. »

Composition détaillée de l'actif



Au 30 juin 2020 Au 31 décembre 2019

Placements

nets réels

à la juste

valeur (M$) Composition

de l'actif % Placements

nets réels à la

juste valeur (M$) Composition

de l'actif % Actions











Cotées en bourse $ 31 668 16% $ 35 844

18 % Hors bourse 36 194 18 39 344

19

67 862 34 75 188

37











Titres à revenu fixe









Obligations 29 237 14 72 668

36 Titres à taux réels 19 155 9 20 440

10

48 392 23 93 108

46











Placements sensibles à l'inflation









Marchandises 15 163 7 17 588

9 Ressources naturelles 7 464 4 8 199

4 Protection contre l'inflation 11 101 5 10 277

5

33 728 16 36 064

18











Actifs réels









Biens immobiliers 25 558 13 28 692

14 Infrastructures 16 020 8 16 984

8

41 578 21 45 676

22











Innovation 2 284 1 --

0 Titres de créance 17 159 8 16 305

8 Stratégies de rendement absolu 17 504 9 16 561

8 Superposition (1 027) 0 272

0 Titres du marché monétaire (24 097) (12) (79 128)

(39) Placements, montant net1 $ 203 383 100 % $ 204 046

100 %



1 Les placements nets, qui s'entendent des placements moins le passif lié aux placements figurant dans les états consolidés intermédiaires résumés de la situation financière au 30 juin 2020, sont 1 332 M$ inférieurs à l'actif net qui inclut tous les autres actifs et passifs.

Investir à l'échelle mondiale est un élément essentiel de la stratégie d'investissement du RREO et de sa capacité d'atteindre ses objectifs d'investissement à long terme. Au cours du premier semestre de l'exercice, l'organisation a réussi à obtenir des possibilités d'investissement attrayantes en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Le RREO a également annoncé la nomination de Karen Frank, basée à Londres, au poste de directrice supérieure, Actions, et de notre premier employé basé à Singapour, Bruce Crane, au poste de directeur général, Infrastructures et Ressources naturelles, Asie-Pacifique, qui se joindront tous deux à l'organisation au cours des prochains mois.

Le RREO investit dans 35 devises mondiales et dans plus de 50 pays, mais déclare son actif et son passif en dollars canadiens. Au cours du premier semestre de 2020, le rendement lié à l'effet de change a été positif, soit 0,5 % pour l'ensemble de la caisse, générant un gain de 1,2 G$, principalement attribuable à l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien.

Le RREO a pris des mesures décisives pour protéger ses employés et ses collectivités contre la pandémie qui se propage. À la mi-mars, l'organisation avait entièrement limité tous les déplacements d'affaires, demandé aux membres de ne pas visiter ses bureaux en personne et la plupart des employés ont commencé à travailler à distance. Malgré les changements majeurs, l'investissement de base du RREO et les entreprises de services aux membres ont pu continuer de fonctionner normalement.

« Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe pour les efforts considérables qu'ils ont déployés pendant la pandémie de COVID-19. Ils ont fait preuve d'une incroyable adaptabilité et d'un esprit positif tout en continuant de s'acquitter de leurs fonctions au nom de nos membres », a conclu M. Taylor.

À propos du RREO

Avec un actif net sous gestion de 204,7 G$ (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2020, à moins d'indication contraire), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,5 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé au 1er janvier 2020, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr et suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

À l'intention des rédacteurs en chef : Veuillez consulter les pièces jointes :

États financiers au 30 juin 2020

La COVID-19 a créé des perturbations et de l'incertitude économiques à l'échelle mondiale. Veuillez consulter la note 1c) des états financiers concernant la façon dont le RREO a abordé cette situation en ce qui concerne l'évaluation de ses placements de niveau 3.

SOURCE Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Communiqué envoyé le 25 août 2020 à 09:00 et diffusé par :