Songtradr mobilise 30 millions USD dans des négociations de financement de capital en série C

LOS ANGELES, 24 août 2020 /PRNewswire/ -- Songtradr, plateforme interentreprises (B2B) mondiale de la place de marché des droits et attributions de licence dans le domaine musical, a annoncé aujourd'hui que la finalisation de ses négociations de financement en série C a concrétisé la mobilisation de 30 millions USD, portant ainsi la valeur de la Société à 165 millions USD. Cet investissement va permettre à Songtradr d'accélérer ses plans d'expansion mondiale, avec développement de produits, financement d'acquisitions essentielles, édification de son écosystème et enrichissement supplémentaire de ses capacités en données. Les technologies de Songtradr sont conçues pour simplifier et améliorer dans son ensemble l'expérience de l'attribution de licences musicales.

« Songtradr profite d'une accélération significative de l'adoption du numérique résultant de la pandémie. C'est une époque sans précédente et nous nous sommes concentrés sur un apport de valeur à notre communauté d'artistes, de compositeurs et d'exploitants de licences musicales, » a souligné Paul Wiltshire, PDG de Songtradr.

« Cette nouvelle série de capital servira à l'exécution de notre stratégie à long terme où nous allons développer un écosystème de droits musicaux alimenté par les données. Les processus d'exploitation sous licence et de gestion des droits musicaux seront ainsi proposés avec une plus grande efficacité, et nous pourrons élargir notre offre de produits. »

La mobilisation de capital en série C a été conduite par le bureau australien de gestion de patrimoine de St. Baker auquel s'est associé un certain nombre d'autres importants bureaux de gestion de patrimoine australiens, de même que plusieurs investisseurs existants de Songtradr. Les négociations précédentes de la Société se sont conclues sur 12 millions USD en série B en 2019. La Société a connu pendant la première moitié de 2020 une croissance de recettes dépassant de 160 % la même période de l'année précédente.

Songtradr est une société mondiale dont le siège se trouve à Los Angeles et dont les bureaux sur l'ensemble de l'Europe et de l'Asie-Pacifique connectent sur sa plateforme plus de 500 000 artistes, auteurs-compositeurs et détenteurs de droits musicaux à une place de marché B2B composée d'utilisateurs de musique comme les marques, les agences publicitaires, les plateformes de diffusion en continu, les réseaux de vidéo à la demande avec abonnement (VàDA), le cinéma, la télévision et les sociétés de jeux.

Songtradr est la plus grande place de marché de musique autorisée pour octroi de licences dans le monde où elle connecte notre communauté planétaire d'artistes aux plateformes de diffusion en continu, cinéma, télévision, publicité, jeux, marques et bien plus encore. Nous sommes un groupe enthousiaste de musiciens passionnés de musique, et notre mission est simple : révolutionner le processus d'échange des droits musicaux.

