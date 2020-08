INX Limited annonce la prise d'effet de son offre initiale de jetons financiers





NEW YORK, 24 août 2020 /PRNewswire/ -- INX Limited a annoncé aujourd'hui que la Securities and Exchange Commission (SEC) a notifié la prise d'effet de sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 déposé dans le cadre de l'offre initiale (l'« Offre ») à hauteur de 130 millions de jetons financiers (« security tokens ») INX (les « Jetons INX » ou les « Jetons »). INX a fixé le prix de l'Offre à 0,90 $ par jeton, assorti d'un investissement minimum de 1 000 $. L'Offre devrait débuter le 25 août 2020 à 10 heures, heure avancée de l'Est, sur le site https://token.inx.co/

INX compte utiliser une partie du produit net de la vente des Jetons INX dans le cadre de l'Offre afin de poursuivre le développement et l'exploitation d'INX Trading Solutions, une solution réglementée pour la négociation d'actifs blockchain, notamment les cryptomonnaies, les jetons financiers et leurs produits dérivés, et pour la création d'un fonds de réserve de liquidités.

Le 20 août 2020, la Securities and Exchange Commission (SEC) a notifié la prise d'effet de la déclaration d'enregistrement relative à ces titres. Vous pouvez consulter des exemplaires de la déclaration d'enregistrement sur le site web de la SEC en cliquant sur sec.gov. L'Offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Un prospectus définitif décrivant les conditions de l'Offre a été déposé auprès de la SEC et fait partie de la déclaration d'enregistrement effective. Vous pouvez obtenir gratuitement des exemplaires du prospectus définitif relatif à l'Offre en consultant EDGAR sur le site web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov (veuillez cliquer ici-même). Il est également possible d'obtenir gratuitement des exemplaires du prospectus définitif en envoyant un courriel à INX à l'adresse investors@inx.co.

Le présent communiqué de presse n'est pas un prospectus et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation de vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce pays ou de cette juridiction.

À propos d'INX Limited

INX Limited, une société privée basée à Gibraltar, fondée en 2017, met au point INX Trading Solutions, un point d'entrée unique pour nos clients, servant à la négociation des cryptomonnaies, des jetons financiers et de leurs produits dérivés.

Le présent communiqué de presse est publié en vertu et conformément à la règle 134 du Securities Act de 1933. Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

