Habanos, S.A. présente l'avant-première mondiale du Ramón Allones n° 2 en édition limitée au Royaume-Uni





- L'Allones n° 2 est la troisième édition limitée de la prestigieuse marque Habanos Ramón Allones

- Cette nouvelle édition a été présentée lors d'un événement organisé par Hunters & Frankau, le distributeur exclusif de Habanos, S.A. au Royaume-Uni, et pour la toute première fois dans l'histoire des éditions limitées, elle a été présentée virtuellement

LA HAVANE, 24 août 2020 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. a lancé le Ramón Allones Allones n° 2 2019 en édition limitée à l'échelle mondiale lors d'un événement exclusif organisé par son distributeur britannique Hunters & Frankau. C'est la première fois dans l'histoire des éditions limitées qu'une nouvelle édition est présentée virtuellement.

Les feuilles de cape, de sous-cape et de tripe soigneusement sélectionnées pour la production des Allones n° 2, fabriqués « Totalmente a Mano con Tripa Larga » (entièrement à la main avec une tripe longue), proviennent de la célèbre région de Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Río*, à Cuba*. Ils ont subi un processus de vieillissement d'au moins deux ans.

Ramón Allones est l'une des marques Habanos les plus célèbres depuis sa création en 1837 et l'une des plus anciennes du portefeuille de Habanos, S.A. La marque est célèbre pour avoir été la première à présenter ses Habanos dans des boîtes décorées. Ces Habanos se caractérisent par leur saveur intense et complexe.

Le Ramón Allones Allones n° 2 (« Vitola de Galera » - nom d'usine - Campanas, calibre de bague 52 x 140 mm de long) est commercialisé dans une boîte unique, élégante et vert foncé, spécialement conçue pour la marque, contenant 10 Habanos.

Grâce à cet événement organisé par Hunters & Frankau, 600 invités au total ont eu la possibilité de participer simultanément à la première dégustation exclusive en ligne de cette édition limitée. Chaque participant a reçu un pack de lancement contenant un Habano Ramón Allones Allones n° 2 en édition limitée ; 50 ml de cognac Hine Cigar Reserve avec un verre de marque ; des chocolats personnalisés, fabriqués spécialement pour se marier avec le Ramón Allones Allones n° 2 ; un certificat de participation ; une fiche de dégustation avec une brève description ; et d'autres accessoires.

Hunters & Frankau est le distributeur exclusif de Habanos, S.A. au Royaume-Uni, en République d'Irlande, à Gibraltar et dans les îles Anglo-Normandes depuis 1990. Fondée en 1790, c'est la société de commerce de cigares haut de gamme la plus importante du Royaume-Uni, disposant d'un vaste réseau de distribution qui comprend des magasins spécialisés, des marchands de vin, des hôtels, des restaurants, des bars et des boîtes de nuit.

*(AOP) Appellations d'origine protégée

