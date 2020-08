Nanox annonce le cours de son introduction en bourse augmentée





NANO-X IMAGING LTD ("Nanox" ou la "Société"), une société technologique spécialisée dans l'innovation en imagerie médicale, annonce ce jour le cours public (18 USD par action) de son introduction en bourse de 9 178 744 actions ordinaires. Le montant brut de l'offre, avant déduction des réductions et commissions de souscription et autres dépenses de l'offre assumées par Nanox, est estimé à 165,2 millions USD. En outre, Nanox accorde aux souscripteurs une option de 30 jours pour l'achat de 1 376 812 actions ordinaires supplémentaires au cours de l'introduction en bourse, moins les réductions et commissions de souscription. Toutes les actions sont proposées par Nanox.

Les actions devraient commencer à être négociées au Nasdaq Global Market sous le mnémo "NNOX" le 21 août 2020. L'offre devrait se terminer le 25 août 2020, sous réserve des conditions de clôtures usuelles.

Cantor Fitzgerald & Co., Oppenheimer & Co. Inc., Berenberg et CIBC Capital Markets agissent en qualité de coresponsables des livres. National Securities Corporation agit en qualité de cogestionnaire de l'offre.

Une déclaration d'enregistrement, y compris un prospectus, sur formulaire F-1, relatif à ces valeurs mobilières a été déposée auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC), et déclarée en vigueur par cette dernière. L'offre sera faite exclusivement par voie de prospectus. Une fois disponibles, des exemplaires du prospectif définitif seront disponibles auprès de: Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Ave., 6th Floor, New York, New York 10022, ou par email à l'adresse prospectus@cantor.com, auprès d'Oppenheimer & Co. Inc., Attention: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004, par téléphone au (212) 667-8055, ou par email à l'adresse EquityProspectus@opco.com, auprès de Berenberg Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, NY 10020, téléphone: (646) 949-9000, ou auprès de CIBC Capital Markets, 425 Lexington Avenue, 5th floor, New York, NY, par téléphone au (800) 282-0822, ou par email à l'adresse useprospectus@cibc.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. La vente de ces valeurs mobilières est interdite dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement ou homologation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières dans l'état ou la juridiction en question.

