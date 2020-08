Projet d'expérimentation de casiers pour vélos sécurisés dans trois stationnements incitatifs d'exo





MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Exo et Vélo-Transit s'associent pour offrir aux cyclistes de la grande région métropolitaine de Montréal des casiers pour vélos dans trois stationnements incitatifs dans le cadre d'un projet d'expérimentation. En service depuis le 10 août, et ce, jusqu'en novembre 2020, ces casiers sécurisés sont installés au terminus Chambly, ainsi qu'aux gares Lachine et Sainte-Rose.

Disposés à raison de 2 par stationnement pour un total de 6, les modules de Vélo-Transit peuvent accueillir gratuitement les vélos afin de les protéger des intempéries et de les entreposer dans un lieu sécuritaire. Ceci représente 36 stationnements de vélo supplémentaires pour ces trois emplacements d'exo.

Pour utiliser ce nouveau service, il suffit de réserver un casier via l'application Vélo-Transit, disponible sur les sites web d'exo exo.quebec/fr/planifier-trajet/velo/garer-son-velo et de Vélo-Transit stationnement.velotransit.ca. C'est également cette application qui permet de verrouiller et déverrouiller le casier réservé.

Ce projet est rendu possible en partie grâce au financement de l'organisme Jalon, par l'entremise de son programme d'accompagnement aux projets d'expérimentation en mobilité, financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.

« Exo veut offrir un service convivial à ses clients amateurs de vélo ainsi qu'aux cyclistes de toute la région métropolitaine, afin d'encourager le transport actif pour se rendre à ses stationnements incitatifs et ses gares. Grâce à ce projet d'expérimentation, nos clients auront l'esprit tranquille en sachant que leur vélo est rangé de façon sécuritaire et à l'abri le temps de leurs déplacements sur notre réseau », indique Christine Brasseur, directrice exécutive de l'Expérience client chez exo.

« Nos casiers de stationnement pour vélos ont un potentiel immense puisqu'ils sont verts, connectés et modulables. De plus, ils favorisent l'utilisation du vélo et du vélo électrique et ce, sans crainte de se faire voler, tout en facilitant l'accès au transport collectif. Vélo-Transit crée une dynamisation de la population pour une augmentation constante du transport à vélo », affirme Jean-Marc Blais, copropriétaire et président de Vélo-Transit.

« Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires afin d'appuyer des projets qui favorisent la mobilité durable et intelligente. Avec ce projet, Jalon contribue pleinement à sa mission, soit mobiliser différents acteurs afin de rendre la mobilité plus durable et assister des entreprises dans leur processus d'innovation », déclare Sébastien Beaudoin, responsable de projets, Jalon.

« En tant que Ville vélosympathique, Laval se réjouit de l'ajout de ce nouveau service au bénéfice de nos citoyens qui préfèrent se rendre à la gare Sainte-Rose à vélo. Ce projet offre aux cyclistes un abri sécuritaire pour leur vélo et je confirme que cela s'inscrit parfaitement dans notre volonté de promouvoir l'utilisation du vélo et de bonifier notre réseau cyclable qui est en pleine évolution. Cela contribue aux efforts de notre Ville pour le rendre plus accessible tout en poursuivant l'amélioration de sa sécurité ainsi que de sa connectivité entre les différents quartiers. Notre plan directeur des pistes cyclables favorise la mobilité active et durable et il est possible de le consulter sur le site de Ville de Laval* », a ajouté Marc Demers, maire de la Ville de Laval.

« Grâce à exo et Vélo-Transit, nous sommes heureux de contribuer à offrir un meilleur service aux utilisateurs du transport en commun. La gare Lachine n'ayant pas de stationnement public et étant au coeur d'un quartier résidentiel, les déplacements à vélo sont populaires été comme hiver. D'ailleurs, plusieurs utilisateurs du train nous ont demandé, à travers les années, des abris afin de mieux protéger leurs vélos. Nous sommes fiers que notre gare ait été retenue pour cette première expérience. » s'est réjoui Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement Lachine.

« La ville de Chambly est reconnue pour la qualité de ses infrastructures pour favoriser l'utilisation du vélo, a conclu Alexandra Labbé, mairesse de Chambly. Une piste cyclable sécuritaire conduit déjà au terminus d'autobus et le prototype des casiers qui sont déployés aujourd'hui a déjà été testé chez nous en 2019, preuve de l'engouement pour le vélo de nos concitoyens. »

