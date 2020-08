MHI RJ Aviation Group présente les Prix de performance en matière de fiabilité des compagnies aériennes opératrices du CRJ Series en 2019





MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW/ - MHI RJ Aviation Group est heureux d'annoncer que cinq compagnies aériennes qui ont réalisé une performance exceptionnelle sont les gagnants des Prix de performance en matière de fiabilité des compagnies aériennes opératrices du CRJ Series en 2019. Ces prix servent à reconnaître les exploitants mondiaux d'avions de transport régional du CRJ Series qui ont atteint un taux de fiabilité de répartition des vols de 99 pour cent ou plus en 2019, le meilleur de l'industrie. MHI RJ Aviation Group (MHIRJ), avec l'acquisition du programme d'avions CRJ Series en juin, est fier d'être associé à un groupe de compagnies aériennes régionales aussi distinguées et de poursuivre la tradition de reconnaissance de performance supérieure.

Les gagnants sont Air Nostrum (nominé deux fois), Air Wisconsin, China Express Airlines et Jazz Aviation. Pour plus de détails sur les gagnants et les prix, veuillez vous référer à l'annexe à la fin de ce communiqué de presse.

Compte tenu des préoccupations liées à la pandémie mondiale de COVID-19, MHIRJ n'organisera pas de célébration comme par le passé, mais informera plutôt les gagnants avec leur trophée, individuellement.

« Ces prix démontrent les capacités supérieures des compagnies aériennes régionales, la force de leurs équipes, et soulignent la collaboration de longue date entre les opérateurs, les fournisseurs et l'équipe de MHIRJ, » a déclaré Ismail Mokabel, vice-président principal et chef, services après-vente pour MHI RJ Aviation Group. « Notre engagement à établir un partenariat avec nos clients et à perpétuer le succès de la famille d'avions CRJ Series pour les années à venir reste notre priorité absolue. »

« Les prix de fiabilité des compagnies aériennes opératrices du CRJ Series 2019 perpétuent la tradition de reconnaissance des performances exceptionnelles et de la force du secteur de l'aviation régionale, » a dit Hiroaki Yamamoto, président et chef de la direction pour MHI RJ Aviation Group. « C'est une démonstration durable de notre admiration envers nos clients et de notre talent engagé ici chez MHIRJ qui les aide à atteindre leurs objectifs de performance. »

Les lauréats des prix de la fiabilité des compagnies aériennes en 2019 sont énumérés à l'annexe A.

À propos de MHI RJ Aviation Group

MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) fournit des solutions complètes et critiques en matière d'exploitation, d'ingénierie et de soutien à la clientèle, y compris la maintenance, la remise à neuf, les publications techniques, le marketing et les activités de vente pour l'industrie mondiale des avions régionaux. Basé à Montréal, Canada, et soutenu par un centre d'ingénierie aérospatiale, le réseau de centres de service, de bureaux de soutien et de dépôts de pièces de MHIRJ est positionné dans d'importantes plaques tournantes de l'aviation aux États-Unis, au Canada et en Allemagne. MHI RJ Aviation Group est une filiale à part entière de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Pour plus d'informations sur la société, veuillez consulter le site : www.mhirj.com

À propos de MHI

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), dont le siège est à Tokyo, est l'une des principales entreprises industrielles du monde avec 80 000 employés et un chiffre d'affaires annuel consolidé d'environ 38 milliards de dollars. Depuis plus de 130 ans, l'entreprise a canalisé les grandes idées vers des solutions innovantes et intégrées qui font avancer le monde. MHI possède un portefeuille d'activités unique couvrant la terre, la mer, le ciel et même l'espace. MHI fournit des solutions innovantes et intégrées dans un large éventail d'industries allant de l'aviation commerciale et des transports aux centrales électriques et aux turbines à gaz, et des machines et infrastructures aux systèmes intégrés de défense et de l'espace.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de MHI : www.mhi.com/index.html

* CRJ, CRJ Series et MHIRJ sont des marques de commerce de MHI RJ Aviation ULC ou d'une société de son groupe.

Annexe A

Gagnants des Prix de fiabilité des compagnies aériennes 2019



Programmes d'avions CRJ100/200 Ponctualité des vols %





Europe : Air Nostrum 99.5





Amérique du Nord : Air Wisconsin 99.2





Programmes d'avions CRJ700/CRJ900/CRJ1000 Ponctualité des vols %





Europe : Air Nostrum 99.6





Asie du Pacifique : China Express Airlines 99.8





Amérique du Nord : Jazz Aviation 99.0

