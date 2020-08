Ricoh Canada devient le partenaire approuvé de migration des données de RelativityOne





Ricoh Canada est un des sept fournisseurs de services au monde, et le seul canadien, démontrant l'expertise pour la migration des données de découverte électronique de RelativityOne

MISSISSAUGA, ON, le 20 août 2020 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. est ravi d'annoncer qu'il est devenu un partenaire approuvé de migration des données de RelativityOne. Ce partenariat reconnaît la capacité de Ricoh à respecter les pratiques standard de RelativityOne pour la migration des données. En ce moment, Ricoh est une des sept entreprises à détenir ce niveau de partenariat.

Jennifer Johnson, vice-présidente, Stratégie et innovation des services, Ricoh Canada Inc. avance : « Plus que jamais, les clients ont besoin de faire confiance aux fournisseurs qui soutiennent leurs activités avec des solutions qui sont agiles, sécuritaires et justifiables. Devenir un partenaire approuvé de migration des données de RelativityOne est un reflet de l'expertise et de l'engagement inégalés de notre équipe pour progresser sur le marché et offrir l'ensemble le plus complet de solutions de découverte électronique sur le marché canadien. »

Au moyen d'une approche personnalisée et d'un parcours de réussite prouvé pour migrer même les plus grands espaces de travail, les services de migration des données de Ricoh permettent aux sociétés et aux entreprises des minimiser les temps d'arrêt tout en assurant que leurs cas restent intacts et ont le plus haut niveau de sécurité. Ce partenariat confirme encore plus le fait que Ricoh est capable d'assister n'importe quel client qui est prêt à adopter RelativityOne, peu importe l'état et l'emplacement actuel de ses données.

James Zinn, directeur, Partenariats commerciaux chez Relativity affirme : « Ricoh a un long parcours de réussite en ce qui concerne l'optimisation de la technologie de Relativity pour ses clients et son engagement envers l'innovation avec la découverte électronique dans le nuage. Il a démontré qu'il avait les connaissances et les ressources pour aider ses clients à migrer sécuritairement vers RelativityOne et leur offrir une transition simple et harmonieuse. C'est stimulant de voir Ricoh aider ses clients à relever les défis uniques liés à l'utilisation de RelativityOne. »

En tant que partenaire de Relativity depuis 2011 et partenaire Silver actuel de RelativityOne, Ricoh Canada offre une approche complète pour toutes les phases de la migration des données : de l'évaluation initiale de la portée, à la consultation, la planification et la gestion de projet jusqu'à la coordination des utilisateurs, la communication, l'exécution technique et la configuration initiale de RelativityOne.

Appuyé par une certification de qualité ISO 9001:2015, Ricoh Canada offre la gestion des cas des professionnels certifiés Relativity au Canada (plus de 50 certifications au total, y compris 3 Masters et 3 Experts), ce qui permet aux clients d'optimiser leurs investissements en tirant profit des caractéristiques et des flux de travaux les plus puissants et des meilleures pratiques chez RelativityOne dès le départ.

À propos de Relativity

Chez Relativity, nous créons des logiciels pour aider les utilisateurs à organiser leurs données, à découvrir la vérité et à agir en fonction de celle-ci. Notre plateforme de découverte électronique est utilisée par des milliers d'organisations dans le monde pour gérer de grands volumes de données et identifier rapidement les problèmes importants durant les procès, les enquêtes internes et les projets de conformité. Relativity a plus de 180 000 utilisateurs dans plus de 40 pays d'organisations comprenant le ministère américain de la Justice, plus de 70 entreprises Fortune 100 et 198 entreprises d'Am Law 200. RelativityOne offre toutes les fonctionnalités de Relativity dans un produit SaaS sécuritaire et complet. Relativity a été nommé une des meilleures entreprises de Chicago par le Chicago Tribune pendant neuf années consécutives. Veuillez communiquer avec Relativity au sales@relativity.com ou visitez relativity.com pour obtenir plus d'information.

À propos de Ricoh

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l'innovation depuis plus de 80 ans et l'entreprise est d'ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services TI, de services de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.

Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh a des bureaux dans quelque 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2020, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2?008 milliards de yens (environ 18,5 milliards de dollars US).

Pour plus d'information, visitez www.ricoh.com.

