Velodyne Lidar a été nommé Fournisseur de matériel de l'année, dans le cadre des prix TU-Automotive





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui avoir été désigné « Fournisseur de matériel de l'année » par un jury d'experts du secteur, dans le cadre des prix TU-Automotive. Ce prix distingue Velodyne en tant que meilleur fournisseur de matériel à l'échelle mondiale, de par l'année exceptionnelle accomplie par la société, notamment dans les domaines du développement, de l'adoption et de l'intégration de technologies automobiles dans les véhicules.

Velodyne se focalise sur la fourniture de capteurs lidar de haute qualité, ainsi que sur le respect de sa promesse en faveur d'une mobilité plus sécurisée. La société l'a une nouvelle fois prouvé en lançant de nouvelles solutions de perception, destinées à faire progresser les marchés des systèmes autonomes et d'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Velodyne a lancé le capteur Puck 32MRtm, un capteur compact doté de capacités à l'avant-garde de la technologie. Ensuite, Velodyne a lancé la solution Alpha Primetm offrant une combinaison de classe mondiale, en termes de champ de vision, de portée et de qualité d'image. La société a également lancé Velabittm, le plus petit capteur de Velodyne, qui place la perception lidar en 3D, à niveaux inédits de polyvalence et d'accessibilité. Velodyne possède un portefeuille varié de produits comprenant des capteurs qui fournissent des capacités de vue panoramique, directionnelles, à longue et courte portée.

En 2019, Velodyne a intensifié sa production suite à l'octroi de licences de sa technologie lidar de base, au fournisseur de premier plan, Veoneer, dans le cadre d'un accord de fabrication à long terme et à grande échelle avec un constructeur automobile mondial. Velodyne a également annoncé la signature d'un accord avec Hyundai Mobis pour le lancement d'un nouveau lidar basé sur l'ADAS, intégrant la technologie lidar de Velodyne et le logiciel cognitif de Hyundai Mobis. Le système Velodyne VELARRAYtm est spécialement conçu pour faire progresser les fonctionnalités de l'ADAS dans les véhicules grand public.

« Le fait de remporter ce prix prestigieux prouve à nouveau en quoi les innovations de Velodyne constituent un catalyseur généralisé qui accélère le développement des véhicules autonomes, et optimise les systèmes avancés d'aide à la conduite automobile », a déclaré Anand Gopalan, PDG de Velodyne Lidar. « Nous sommes très fiers de la manière dont nos produits accompagnent nos clients. Velodyne Lidar oeuvre pour respecter sa promesse en faveur d'une mobilité plus sécurisée, en faisant progresser ses technologies afin d'économiser des coûts, de sauver des vies et de réduire les dommages corporels. »

Les prix TU-Automotive 2020 récompensent les performances des entreprises en matière de technologies automobiles, réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 19 février 2020. Les vainqueurs ont été honorés lors d'une cérémonie virtuelle à l'occasion du Festival de l'automobile, de Tech Automotive Group, qui a eu lieu du 18 au 20 août. Pour en savoir plus sur les prix et la conférence virtuelle, rendez-vous sur https://automotive.knect365.com/tu-auto-detroit/.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San José, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS VELARRAYtm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

