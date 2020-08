CGTN : Xi Jinping effectue une tournée d'inspection dans la province de Anhui touchée par les inondations





Le président chinois Xi Jinping est arrivé ce mardi dans la province de Anhui, en Chine orientale, pour une tournée d'inspection.

Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a visité la vanne du barrage de Wangjiaba sur la rivière Huaihe et d'autres zones frappées par les inondations dans le comté de Funan de la ville de Fuyang. Il s'est également rendu dans un "zhuangtai", une structure résidentielle construite sur un terrain surélevé, qui sert de refuge lorsque la rivière est en crue.

Depuis le mois de juin, la province de Anhui est ravagée par des inondations et des glissements de terrain causés par de fortes pluies incessantes.

Le président a par ailleurs rencontré des fonctionnaires locaux et des riverains, et s'est informé des travaux de prévention des inondations et d'aide aux sinistrés, ainsi que de l'avancement des efforts de rétablissement.

Il s'agit là de la plus récente tournée d'inspection du président Xi Jinping cette année, qui fait suite à ses visites dans la province du Yunnan, la municipalité de Pékin, la province de Hubei, la province du Zhejiang, la province de Shaanxi, la province du Shanxi, la région autonome de Ningxia Hui et la province du Jilin.

Des efforts centrés sur la population

« Je me suis toujours préoccupé des personnes dans les zones touchées par des inondations », a déclaré le président lors d'une rencontre avec des habitants, ajoutant qu'il était rassuré après avoir vu que les villageois avaient un endroit pour vivre et avaient redémarré la production.

Des pluies diluviennes ont frappé de nombreuses régions de Chine cet été, conduisant à des crues de rivières. Selon le Ministère de la gestion des situations d'urgence (MEM), 54,8 millions de personnes dans 27 régions au niveau provincial ont été affectées.

Les dirigeants chinois ont demandé que des efforts inlassables soient faits afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.

Lors d'une rencontre des dirigeants du PCC le 17 juillet, le président Xi Jinping a insisté sur la nécessité d'accorder la priorité à la vie des personnes et aux biens, et de prendre des mesures plus énergiques pour mener à bien les travaux de contrôle des inondations et de rétablissement.

La Chine a mis tout en oeuvre pour le contrôle des inondations et l'aide aux sinistrés avec une mobilisation massive, des évacuations et une réponse d'urgence de haut niveau dans plusieurs provinces durement touchées.

Le MEM a affirmé que, grâce aux efforts conjoints à l'échelle nationale, le nombre de décès et de personnes disparues en raison des inondations a baissé de 53,9 pour cent par rapport à la moyenne nationale des cinq dernières années. Le nombre de personnes évacuées a augmenté de 36,7 pour cent, a ajouté le ministère.

Renforcer les capacités pour faire face aux catastrophes naturelles

Tout en faisant remarquer que la Chine lutte contre les catastrophes naturelles depuis des milliers d'années, Xi Jinping a également, ce mardi, exhorté au respect de la nature, à l'harmonie entre les hommes et la nature et à faire des efforts pour améliorer les capacités en vue de faire face aux catastrophes naturelles.

« Nous devrions moderniser notre capacité à prévenir et à combattre les catastrophes naturelles dans le cadre de nos efforts visant à bâtir un pays socialiste moderne de manière permanente et globale », a ajouté le président.

Reconnue comme la "vanne la plus importante sur la rivière Huaihe", celle du barrage de Wangjiaba constitue un bon exemple de la préparation de la Chine aux inondations.

Construite en 1953, la vanne a été ouverte pour la 16e fois le 20 juillet pour stocker de l'eau, interceptant 375 millions de mètres cubes d'eau susceptible de provoquer des crues jusqu'au 23 juillet, date à laquelle elle a été refermée.

La rencontre des dirigeants du PCC du 17 juillet a par ailleurs insisté sur le fait que la Chine doit améliorer de façon globale ses capacités de prévention des catastrophes et qu'elle inclura le développement de capacités de prévention des catastrophes dans son 14e plan quinquennal couvrant la période 2021-2025.

19 août 2020