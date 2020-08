GoDaddy Canada et le double champion du monde en ski alpin, Erik Guay, s'associent pour encourager les petites entreprises du Québec à créer un site Web





Erik Guay utilise GoDaddy Sites Web + Marketing pour créer un site Web pour sa nouvelle entreprise extérieure, le Parc Primal

TORONTO, le 19 août 2020 /CNW/ - GoDaddy, la compagnie qui habilite les entrepreneurs de tous les jours, a lancé une nouvelle campagne marketing avec le double champion du monde en ski alpin, Erik Guay, pour encourager les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises du Québec à créer une présence en ligne pour leur projet. Ces derniers mois ont démontré qu'une présence en ligne est cruciale pour aider les petites entreprises à rester actives et connectées à leur clientèle. Avec de plus en plus de québécois se tournant vers les entreprises locales, la mission de GoDaddy de soutenir les entrepreneurs et de les aider à démarrer, grandir et prospérer en ligne est maintenant plus importante que jamais.

Le nouveau projet d'Érik Guay, Parc Primal , est une entreprise qui combine son amour pour les animaux et pour le plein-air, tout en étant écologique et durable. Le Parc Primal est un parc récréatif et de conservation où les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer et de nourrir les animaux dans leur milieu naturel, tout en profitant d'une promenade dans la nature dans la région de Mont-Tremblant.

La création d'un beau site Web est facile avec GoDaddy Sites Web + Marketing . En plus d'obtenir un site professionnel, les entrepreneurs ont accès à des outils utiles tels que GoDaddy InSight , qui offre des plans d'action spécifiques et personnalisés afin d'assurer le succès de votre site Web; et GoDaddy SEO , un outil vous aidant à apparaître plus haut dans les recherches en ligne pour que les clients potentiels puissent mieux trouver votre entreprise en ligne.

«Je suis heureux de travailler avec GoDaddy Canada pour le lancement de Parc Primal et d'encourager d'autres entrepreneurs à créer une présence en ligne pour leur entreprise,» dit Erik Guay. « GoDaddy Sites Web + Marketing m'aide à tenir mes clients à jour et à tenir ma communauté en ligne engagée sur les progrès de l'ouverture du parc. Même si votre entreprise physique prend une pause, comme la mienne en ce moment, c'est une excellente façon de continuer à communiquer avec vos clients.»

«GoDaddy est engagée à aider les propriétaires de petites entreprises à se connecter et ces derniers mois ont démontré qu'il est important pour une entreprise d'avoir un site Web,» dit Anne De Aragon, Vice-présidente et directrice nationale, GoDaddy Canada. «Nous sommes fiers de travailler avec Erik Guay, entrepreneur et champion du monde en ski alpin, pour inspirer les québécois à bâtir un site Web pour leur projet.»

Avec la réouverture du Québec, les propriétaires de petites entreprises continuent à pivoter et à faire preuve de résilience. Un récent sondage de GoDaddy affirme que 63% des petites entreprises dans la province se sentaient très préparées à rouvrir au public. Même si Parc Primal n'est pas encore ouvert, Erik Guay continue à travailler sur son projet et plus d'informations sur la date et les heures d'ouverture et les prix seront ajoutés sur www.parcprimal.ca .

À propos de GoDaddy

GoDaddy habilite les entrepreneurs quotidiens du monde entier en fournissant toute l'aide et les outils nécessaires pour réussir en ligne. Avec 20 millions de clients à l'échelle internationale, GoDaddy est l'endroit où vont les gens pour nommer leurs idées, créer un site Web professionnel, attirer des clients et gérer leur travail. Notre mission est d'offrir à nos clients les outils, les renseignements et les ressources pour transformer leurs idées et leur sens de l'initiative en réussite d'affaires. Pour en savoir plus au sujet de l'entreprise, consultez le www.godaddy.ca .

