Huawei remporte deux prix EISA, dont « Meilleur appareil photo pour téléphone intelligent » pour le HUAWEI P40 Pro et « Meilleure montre intelligente » pour la HUAWEI WATCH GT 2

MARKHAM, ON, le 18 août 2020 /CNW/ - Huawei Consumer Business Group (CBG) a reçu deux prix de l'Expert Image and Sound Association (EISA), un groupe composé de 55 revues électroniques grand public parmi les plus respectés au monde. Le HUAWEI P40 Pro est lauréat du prix dans la catégorie « Meilleur appareil photo pour téléphone intelligent 2020-2021 » décerné par l'Association, aux côtés de la HUAWEI WATCH GT 2, qui a remporté le prix de la « Meilleure montre intelligente 2020-2021 ».

L'EISA a qualifié le HUAWEI P40 Pro de « véritable champion de sa catégorie », louant les capacités de l'appareil photo, la technologie d'affichage et le design luxueux du téléphone. La HUAWEI WATCH GT 2 a également été récompensée; l'association affirmant que grâce à la conception intelligente de la montre et à ses nombreuses fonctionnalités de remise en forme « un classique moderne est né ».

« Nous sommes ravis de poursuivre notre série de succès auprès de l'EISA et heureux d'avoir obtenu ces marques de reconnaissance pour deux de nos produits vedettes, le HUAWEI P40 Pro et la HUAWEI WATCH GT 2, a déclaré Kevin Ho, président de Handset Business, Huawei Consumer Business Group. Avec chaque appareil, Huawei s'engage à offrir des expériences nouvelles et passionnantes aux consommateurs, d'une montre intelligente qui repousse vos limites d'entraînement avec la HUAWEI WATCH GT 2 à un téléphone intelligent qui dépasse les limites de la photographie sur téléphone intelligent avec le HUAWEI P40 Pro. »

L'EISA reconnaît le HUAWEI P40 Pro « au design luxueux » comme le compagnon idéal pour ceux qui utilisent leur téléphone intelligent pour prendre quotidiennement des photos époustouflantes, estimant que le téléphone a marqué une nouvelle avancée impressionnante dans le domaine de la photographie mobile. Le HUAWEI P40 Pro a été choisi en raison de ses capacités de photographie inégalées, dont son appareil photo principal Ultra Vision de 50 mégapixels avec mise au point automatique à détection de phase et stabilisation d'image optique, son téléobjectif périscope de 12 mégapixels permettant une optique de zoom de 5x, et son incroyable ciné-caméra ultra-large de 40 mégapixels pour une capture vidéo avancée. À cela s'ajoutent la caméra de profondeur ToF 3D du HUAWEI P40 Pro et les améliorations liées à la photographie nourrie par l'intelligence artificielle, qui offrent aux utilisateurs une expérience technologique de premier ordre et qui, selon l'EISA, « font avancer la technologie des caméras pour téléphones intelligents ».

À la recherche de la lauréate de la « Meilleure montre intelligente » de l'EISA cette année, l'EISA a arrêté son choix sur la HUAWEI WATCH GT 2, car elle « combine les talents des montres intelligentes modernes » pour son design, son écran AMOLED et son contrôle physique. Avec une batterie offrant jusqu'à deux semaines d'autonomie1 et de nombreuses fonctionnalités de remise en forme, la HUAWEI WATCH GT 2 peut analyser 15 modes d'entraînement professionnels et enregistrer 85 types d'entraînement personnalisés. Misant sur la technologie TruSleep de Huawei, la WATCH GT 2 permet de suivre la qualité du sommeil et de surveiller la fréquence cardiaque et le niveau de stress, tout en prenant en charge la mesure du niveau de SpO22. De plus, la HUAWEI WATCH GT 2 englobe l'utilisation quotidienne, comme les appels Bluetooth, les notifications d'applications et le stockage de musique intégré, permettant aux utilisateurs de coupler et de connecter facilement leur HUAWEI FreeBuds 3, et d'écouter de la musique lors de leurs déplacements.

Les membres de l'EISA comprennent des médias experts de tous les secteurs des produits électroniques grand public provenant de 29 pays, et chaque membre contribue à un ou plusieurs des six groupes d'experts de l'EISA, à savoir la photographie, les appareils mobiles, la haute fidélité, l'audio pour cinéma maison, l'affichage et la vidéo pour cinéma maison, et l'électronique des véhicules. Chaque année, les membres de l'EISA nomment une liste de produits qu'ils considèrent comme les plus performants dans chacune de ces catégories.

Les Canadiens peuvent obtenir le HUAWEI P40 Pro chez les détaillants et transporteurs participants, y compris : Bell, TELUS, Vidéotron, SaskTel, Koodo, Virgin Mobile, La Boutique Mobile, La Source, Visions Electronics et bien plus. La HUAWEI WATCH GT 2 est disponible chez certains détaillants, notamment Visions Electronics, Bureau en Gros, Canada Computers, Newegg.ca et Memory Express.

Remarques à l'intention des rédacteurs

Citation officielle d'EISA concernant le meilleur appareil photo pour téléphone intelligent EISA 2020-2021 - HUAWEI P40 Pro

« Fort du succès de ses prédécesseurs, le P40 Pro de Huawei fait une fois de plus progresser la technologie des appareils photo pour téléphone intelligent, grâce à sa configuration à quatre objectifs Leica qui offre un potentiel de performance illimité. Son appareil photo principal de 50 mégapixels avec mise au point automatique à détection de phase et stabilisation optique de l'image est combiné à un téléobjectif périscope de 12 mégapixels, permettant un zoom optique 5x, et une « ciné-caméra » ultra-large de 40 mégapixels grâce à la capture vidéo avancée. Ajoutez le capteur de profondeur ToF 3D du P40 Pro et les améliorations liées à la photographie nourrie par l'intelligence artificielle, et vous obtenez un téléphone intelligent qui prend de superbes photos quotidiennes et des photos de nuit d'une qualité inégalée sans bruits indésirables ni aberrations. Son design luxueux, sa technologie d'affichage haut de gamme et sa simplicité d'utilisation en font un véritable champion de sa catégorie. »

Citation officielle d'EISA concernant la meilleure montre intelligente EISA 2020-2021 - HUAWEI Watch GT 2

« La Watch GT de Huawei combine les capacités d'une montre intelligente moderne à un design élégant et unisexe basé sur un écran AMOLED circulaire, des commandes physiques et un bracelet en cuir véritable. Convenant parfaitement aux modes de vie actifs, elle offre une multitude de fonctionnalités de remise en forme, y compris la capacité d'analyser 15 catégories d'exercices différentes et de fournir un aperçu offrant jusqu'à 190 types de données d'exercice, ainsi qu'une excellente autonomie de la batterie de deux semaines. La fonction TruSleep de Huawei utilise l'intelligence artificielle pour analyser la qualité du sommeil, et la HUAWEI Watch GT 2 permet également de faire le suivi du rythme cardiaque et des niveaux de stress. La liste des fonctionnalités comprend également les appels Bluetooth (jusqu'à 150 m de votre téléphone intelligent), la notification des applications et le stockage de musique intégré. Un classique moderne est né! »

Huawei Consumer BG et Huawei Canada

Huawei est le deuxième plus important fabricant de téléphones intelligents au monde et la société exerce ses activités dans plus de 170 pays. En plus des téléphones intelligents, Huawei propose aux consommateurs des ordinateurs personnels, des tablettes, du prêt-à-porter et d'autres produits. Huawei exerce ses activités au Canada depuis 2008 et compte actuellement plus de 1200 employés. Le Centre de recherches de Huawei au Canada emploie plus de 500 ingénieurs et chercheurs, et se classe au 25e rang au Canada en matière d'investissements en recherche et développement. Huawei s'engage à offrir une technologie de pointe aux exploitants, aux clients et aux consommateurs canadiens.

1 Les scénarios d'utilisateurs typiques comprennent la lecture de musique hebdomadaire de 30 minutes, une journée complète de port, avec l'activation du suivi de la fréquence cardiaque, l'activation de la surveillance scientifique du sommeil la nuit, un entraînement hebdomadaire moyen de 90 minutes (avec activation de l'emplacement) et l'activation des notifications (réception de 50 SMS et configuration de trois alarmes tous les jours). La lecture de musique nécessite une connexion avec un casque Bluetooth. L'autonomie réelle de la batterie varie en fonction de la durée de lecture réelle, des comportements de l'utilisateur et des conditions réelles. 2 Les données et les résultats sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à un usage médical ou à un traitement.

SOURCE Huawei Consumer Business Group

Communiqué envoyé le 18 août 2020 à 13:09 et diffusé par :