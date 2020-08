HiPhi annonce un partenariat avec Givaudan visant à élaborer des parfums exclusifs pour les véhicules





SHANGHAI, 18 août 2020 /PRNewswire/ -- HiPhi, la marque de véhicules tout-électrique intelligents haut de gamme de Human Horizons, et Givaudan, le fabricant de parfums et d'arômes de renommée mondiale, annoncent leur partenariat stratégique visant à concocter des parfums uniques pour les véhicules HiPhi.

Étant la première marque de véhicules à énergie nouvelle à collaborer avec Givaudan, HiPhi se réjouit de travailler avec une maison de parfums aussi raffinée dans l'optique d'élaborer conjointement des produits inédits grâce à l'utilisation de nouveaux ingrédients et d'innovations techniques qui catalysent l'avenir de la création de parfums.

L'esprit de la marque HiPhi, qui consiste à « explorer, être libre et créer » et sa vision d'un « monde diversifié en harmonie » est complémentaire de celui de Givaudan, lequel vise à « inspirer l'émotion grâce à la création, tous les jours et partout ».

Ding Lei, PDG et fondateur de HiPhi, a souligné : « Le riche héritage de Givaudan en matière d'innovation a contribué à fonder son hégémonie sur le marché et sera le moteur de l'avenir de l'entreprise. Nous sommes ravis de créer une expérience captivante et immersive pour les véhicules HiPhi grâce à des parfums haut de gamme ».

Pour respecter cet engagement, Givaudan a conclu des collaborations avec des acteurs externes tels que des universités, des start-ups, des fournisseurs de technologie et des instituts de recherche. Le partenariat stratégique avec HiPhi permettra de diffuser une culture de l'innovation qui dépassera les limites traditionnelles de la création de parfums.

« C'est la première fois que les parfums Givaudan sont intégrés dans l'espace de véhicules à énergie nouvelle et nous sommes ravis de travailler avec HiPhi pour découvrir de nouvelles possibilités et offrir des expériences raffinées par le biais du sens olfactif », déclare Gilles Andrier, PDG de Givaudan.

Le système de parfums HiPhi est fourni avec deux senteurs de choix, qui ont été exclusivement élaborées par un parfumeur renommé de l'école de parfumerie Givaudan, un spécialiste mondial, basé à Paris.

Les propriétaires de véhicules HiPhi peuvent également utiliser d'autres parfums, ou même en avoir un spécialement concocté et profiter du luxe de se plonger dans leur propre arôme, conçu pour eux. Les porte-parfums individuels peuvent en contenir trois à la fois.

Depuis 250 ans, Givaudan crée des parfums et des arômes de qualité supérieure, en innovant et en inspirant les tendances en matière de senteurs et de goûts. Inaugurée en 1946, l'école de parfumerie Givaudan a forgé la norme pour la formation en parfumerie moderne et a, depuis lors, formé de nombreux parfumeurs internationaux d'hier et d'aujourd'hui.

L'école de parfumerie Givaudan atteint l'équilibre parfait entre l'héritage et l'innovation, en mélangeant les techniques d'apprentissage traditionnelles avec des outils et des technologies de pointe. Basée à Vernier, en Suisse, elle est présente dans plus de 40 pays à l'échelle mondiale. Les parfums Givaudan sont depuis longtemps le nom trié sur le volet par les entreprises de produits de luxe telles que LVMH, Kering, Hermès et bien d'autres.

Le monde de la parfumerie fait l'objet d'une grande créativité, tout en restant basé sur la science et la technologie. HiPhi n'a cessé d'explorer les différentes facettes d'expériences sensorielles multidimensionnelles. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises vont développer conjointement l'innovation créative et l'expérience immersive haut de gamme dans les véhicule HiPhi, qui fera jouer les sens olfactifs. Le premier modèle, le HiPhi X, sera produit en petites quantités d'ici la fin de 2020 et sera livré aux clients en 2021.

À propos de la marque HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme, créée par Human Horizons et enrichie par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique doté d'une construction hybride légère en aluminium. Il intègre également la durabilité avec l'adoption du cuir végan et l'utilisation de matériaux recyclables afin d'accroître la nature durable des véhicules électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons s'appuie sur la R & D dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation de véhicules intelligents de l'avenir. En outre, Human Horizons met au point des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfiniront la mobilité humaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1229169/HiPhi_X_Givaudan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg

