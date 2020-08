ACAMS et ElephantThink s'associent pour offrir une formation révolutionnaire à la supervision des transactions sur Internet et à la connaissance client pour ING au niveau mondial





L'ACAMS, en partenariat avec la société d'intelligence artificielle (IA) ElephantThink, a conceptualisé et lancé avec succès son premier programme de formation à la conformité entièrement en ligne, pour le groupe bancaire néerlandais ING. Le partenariat de formation concerne une solution SaaS multilingue, offrant un accès mobile et sur Internet, visant à octroyer aux destinataires des compétences clés nécessaires pour remplir des fonctions d'analyse, d'intégration et de prévention du blanchiment des capitaux, et qui est considérée comme ouvrant une nouvelle ère dans le monde de la formation à la prévention de la criminalité financière.

ING, avec une présence dans plus de 40 pays servant plus de 38 millions de clients, met un accent important sur la conformité, la connaissance du client (know your customer, KYC) / la diligence raisonnable client (customer due diligence, CDD) et la vigilance approfondie (enhanced due diligence, EDD), qui se reflète dans le contrat de formation sur 4 ans avec l'ACAMS et ElephantThink.

Selon les modalités de ce partenariat, la formation est donnée numériquement par e-learning sur la plateforme de formation intelligente d'ElephantThink, et accessible en neuf langues - anglais, néerlandais, français, allemand, italien, roumain, espagnol, turc et polonais. Les étudiants auront la possibilité d'accéder au programme de formation en ligne, avec une application compagnon mobile incluant des éléments de ludification, afin de susciter l'engagement et la rétention des informations. Les salariés d'ING admissibles recevront une attestation numérique vérifiable lors de l'achèvement de leur formation.

Commentant ce partenariat de formation, Roel Louwhoff, directeur des opérations et directeur de la transformation d'ING, a déclaré : « En tant que point d'entrée du système financier, ING a la responsabilité de protéger celui-ci, ainsi que nos clients et la société, contre la criminalité économique et financière. Le partenariat avec l'ACAMS visant à introduire leur formation numérique reconnue et certifiée au niveau international nous permet d'améliorer encore les connaissances, aptitudes et l'expertise KYC de nos employés, d'une manière novatrice et stimulante. Cela aidera à lutter contre la criminalité financière et économique, en garantissant que nos clients puissent poursuivre leurs activités bancaires de manière sûre et sans risque, alors que nous leur permettons de conserver une longue d'avance dans la vie privée et professionnelle ».

Angela Salter, présidente par intérim de l'ACAMS, a déclaré : « C'est notre première incursion dans l'offre de formation sur Internet au niveau mondial aux équipes de KYC / CDD et de supervision des transactions (TM), et la promesse d'une portée et d'une efficacité accrues est particulièrement significative dans l'environnement actuel. L'engagement d'ING à soutenir une approche de formation révolutionnaire, dans un environnement opérationnel hautement réglementé et évoluant constamment a cimenté le succès de notre partenariat historique avec ElephantThink ».

Jack Smies, PDG d'ElephantThink, a déclaré que « la combinaison d'un contenu de qualité supérieure de notre partenaire ACAMS et de nos capacités en matière d'IA, de ludification et de réclamations numériques peut vraiment dynamiser l'apprentissage, comme cela transparaît dans la réaction initiale et dans les premiers résultats de la formation ».

Selon les modalités de ce partenariat, l'ACAMS rendra disponibles des programmes de LAB, Sanctions, KYC et Supervision des transactions, ainsi que la formation de l'ACAMS Certified Know Your Customer Associate (CKYCA) aux niveaux élémentaire et intermédiaire. Ces formations sont disponibles en anglais, néerlandais et dans de multiples autres langues, fournissant aux équipes de première ligne et d'opérations les outils nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations KYC, CDD et EDD. Les apprenants des équipes sanctions, conformité LAB et audit d'ING auront également accès à l'intégralité des cours de l'ACAMS pour les 2e et 3e lignes de défense, soutenus par le programme de formation continue et d'alertes exhaustif de l'ACAMS.

Dans un développement distinct, l'ACAMS a reçu l'approbation de l'organisme d'enregistrement des formations des Pays-Bas CRKBO pour fournir une formation sur la lutte contre la criminalité financière en exonération de TVA dans le pays, représentant une économie de 21 % sur chaque cours de formation de l'ACAMS, y compris les qualifications de référence CAMSTM récemment lancées de Spécialiste certifié des sanctions globales (Certified Global Sanctions Specialist, CGSS).

Au sujet de l'ACAMS®

L'ACAMS est membre de l'Adtalem Global Education (NYSE : ATGE), un prestataire international de formations de premier plan dont le siège se trouve aux États-Unis. L'ACAMS est la plus grande organisation d'adhésion internationale dédiée à renforcer les connaissances et les compétences des professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux (LAB) et la criminalité financière issus d'une vaste gamme d'industries. Sa certification CAMS est la certification de LAB la plus largement reconnue parmi les professionnels de la conformité sur le plan international. Sa nouvelle certification de Spécialiste certifié des sanctions globales (CGSS) a commencé en janvier 2020. Consultez le site acams.org pour plus d'informations.

À propos d'Adtalem Global Education

Adtalem Global Education a pour but de donner la possibilité aux étudiants d'atteindre leurs objectifs, de réussir et d'apporter des contributions motivantes à notre communauté mondiale. Adtalem Global Education Inc. (NYSE : ATGE ; membre de l'indice S&P MidCap 400), un important prestataire international de solutions destinées au personnel, est la société mère de l'American University of the Caribbean School of Medicine, de l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, de Becker Professional Education, de l'université Chamberlain, d'EduPristine, d'OnCourse Learning, ainsi que de la Faculté de médecine (Ross University School of Medicine) et de la Faculté de médecine vétérinaire de l'université Ross (Ross University School of Veterinary Medicine). Pour plus d'informations, veuillez visiter adtalem.com et nous suivre sur Twitter (@adtalemglobal) et LinkedIn.

Au sujet d'ElephantThink :

ElephantThink est une société d'intelligence artificielle spécialisée dans les algorithmes et les modèles. En les appliquant de manière spécifique à la formation et au développement des salariés, ils ont créé une plateforme d'apprentissage intelligent. Cette plateforme d'apprentissage intelligent peut offrir une hyper personnalisation, de sorte que l'apprentissage, optimisé pour une efficacité maximale par apprenant individuel, est unique du fait qu'il s'adapte à la manière spécifique dont chaque participant apprend. En utilisant la répétition espacée d'éléments d'apprentissage qui font appel à la mémoire, la ludification pour assurer un engagement de l'utilisateur et des certificats et badges pour la motivation et la reconnaissance de l'utilisateur, ET est capable d'améliorer de manière significative le développement de l'apprenant. Consultez elephantthink.com pour plus d'informations.

