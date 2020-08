Communiqué de presse en vertu du système d'alerte ? Vente d'actions de Technologies Interactives Mediagrif Inc.





LONGUEUIL, Québec, 14 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce communiqué de presse est émis en vertu du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés (le Règlement 62-103). Dans le cadre de transactions de planification financière familiale de M. Claude Roy, Les Services de gestion Claude Roy Inc. (une société sous le contrôle de M. Roy) a vendu sur la Bourse de Toronto (TSX) 700,000 actions ordinaires de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (la Société) soit 3.90% des actions émises et en circulation de cette catégorie, à un prix de 6,50$ par action, le tout en date d'aujourd'hui (la Transaction), dans le cadre d'une transaction de planification financière familiale.



Avant la Transaction, M. Roy et les entités qui lui sont liées détenaient 2,691,157 actions ordinaires de la Société, représentant approximativement 14,98% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Suite à cette vente, il détiendra, à titre de propriétaire véritable, de même qu'il exercera le contrôle sur un total de, 1,991,957 actions ordinaires, représentant approximativement 11,09% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Claude Roy et sa famille continuent d'appuyer la direction de la Société et son conseil d'administration dans l'exécution de sa stratégie et de son plan d'affaires.

Claude Roy, Les Services de gestion Claude Roy Inc. et Fiducie Familiale Claude Roy détiennent leurs actions à des fins d'investissement seulement. M. Roy pourrait décider d'augmenter ou de réduire sa participation en actions de la Société ou le contrôle qu'il exerce sur ces actions de temps à autre dans le futur, selon les conditions du marché ou d'autres conditions pertinentes.

Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « MDF ».

Une copie de la déclaration déposée en vertu du Règlement 62-103 peut être obtenue sur www.sedar.com ou en communiquant avec Catherine Roy au 514-573-9776. Le siège social de la Société est situé au 1111, rue St-Charles ouest, bureau 255, Longueuil (Québec) J4K 5G4.

