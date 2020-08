Air Canada, WestJet, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et l'Administration de l'aéroport de Vancouver commentent conjointement le plan de vol de Transports Canada pour la navigation dans le contexte de la COVID-19





La documentation atteste que les quatre organisations respectent ou surpassent les mesures internationales en matière de santé et de sécurité

Les voyageurs sont assurés de profiter des protocoles les plus rigoureux en matière de biosécurité lors de leurs déplacements

Une structure est désormais en place pour que le Canada adopte les prochaines mesures pour permettre la reprise de l'économie et du secteur du transport aérien, ainsi qu'un retour réussi à la normale

OTTAWA, ON, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - Les deux plus grands transporteurs aériens et les deux plus importants aéroports du pays ont accueilli aujourd'hui le Plan de vol pour la navigation dans le contexte de la COVID-19 de Transports Canada, lequel était attendu depuis longtemps et constitue un grand pas en avant pour relancer l'industrie canadienne du transport aérien en confirmant les normes de biosécurité du pays. Le document appuie clairement les programmes de biosécurité qu'Air Canada, WestJet, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et l'Administration de l'aéroport de Vancouver ont déjà mis en place.

Le Plan de vol présente les meilleures pratiques ayant fait leurs preuves à l'échelle internationale pour ce qui est de protéger les voyageurs aériens de manière proactive, et ce, à toutes les étapes de leur voyage, en plus de fournir une structure pour la reprise du secteur de l'aviation au Canada. Le document traite, entre autres, des contrôles de santé, du port du couvre-visage, des technologies sans contact et des protocoles de nettoyage, des mesures qui ont toutes été mises en place par Air Canada, WestJet, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et l'Administration de l'aéroport de Vancouver. En outre, le Plan de vol offre un aperçu des éventuelles améliorations à venir et dont bon nombre sont en voie d'être adoptées par les organisations.

« En harmonisant le secteur canadien de l'aviation avec les meilleures pratiques internationales pour assurer la santé et la sécurité des clients, le gouvernement du Canada a établi les conditions préalables fondées sur la science, qui sont nécessaires pour assurer les niveaux de sécurité les plus élevés aux clients qui voyagent en avion et pour la réouverture du secteur canadien du transport aérien dans toutes les provinces du pays et le monde entier, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Notre programme Air Canada SoinPropre+ comprend les mesures recommandées par le Plan de vol et, dans le cadre de notre approche multidimensionnelle et en constante évolution en matière de biosécurité, nous réitérons notre engagement à collaborer avec les gouvernements et les autres parties prenantes afin de continuer à renforcer la biosécurité pour tous les voyageurs. Il s'agit d'une étape importante pour permettre aux entreprises et à l'économie de reprendre en toute sécurité dans le contexte de la COVID-19, en particulier l'industrie du transport aérien qui est un moteur économique essentiel. »

« La sécurité a toujours été primordiale pour WestJet et nous nous réjouissons de la mise en oeuvre du Plan de vol, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. Nous demeurons résolus à travailler avec le gouvernement du Canada pour faire en sorte que tous les protocoles soient conformes aux meilleures pratiques et aux conseils que nous recevons de partout dans le monde. »

« Le Plan de vol représente l'engagement de l'industrie canadienne du transport aérien et de Transports Canada envers la mise en oeuvre de programmes et de politiques qui accordent la priorité à la santé et au bien-être des employés d'aéroports et aux passagers, dans le cadre de la pandémie de COVID-19 », déclare Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Pour notre part, l'aéroport Toronto-Pearson collabore avec les responsables de la santé publique, le gouvernement et les partenaires de l'industrie depuis le tout début de la pandémie, ce qui a abouti en juin au lancement de notre engagement envers un aéroport en santé. Des solutions novatrices comme la désinfection des corridors, le suivi de la qualité de l'air en temps réel, la désinfection à la lumière ultraviolette et le nettoyage autonome des planchers, jusqu'aux aspects essentiels comme un nettoyage accru et l'installation de centaines de panneaux de plexiglas partout dans l'aéroport, les passagers verront bien qu'à l'aéroport Toronto-Pearson, la santé et la sécurité sont au coeur de nos préoccupations : elles concernent tous les aspects de leurs voyages. »

« Nous saluons le travail du Plan de vol de Transports Canada et les normes de biosécurité établies pour protéger les voyageurs à chaque étape de leur périple, a déclaré Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. Nous sommes heureux de constater que ce travail s'harmonise avec de nombreux programmes déjà en cours dans notre industrie pour assurer la santé et la sécurité des passagers en réponse au COVID-19. Comme l'ont fait nos partenaires du secteur canadien de l'aviation, nous avons lancé, avec ÀvosSOINS de YVR, un programme multidimensionnel et une campagne de santé et sécurité, afin de créer une expérience sécuritaire et sans heurt aux aéroports, pour ceux qui y travaillent ou qui doivent voyager. ÀvosSOINS de YVR place les pratiques et les protocoles de pointe en matière de santé, de sécurité et de nettoyage à l'avant-plan des processus aux aéroports et inclut une collaboration avec bon nombre de nos partenaires aéroportuaires. »

Les quatre organisations continueront de collaborer avec le gouvernement du Canada afin de veiller à ce que l'industrie du transport aérien puisse procéder en toute sécurité et maintenir son rôle essentiel dans la reprise de l'économie nationale.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde.

À propos de WestJet

WestJet et WestJet Encore continuent d'assurer la liaison entre les 39 aéroports nationaux de la compagnie aérienne, avec une fréquence réduite, afin que les activités commerciales, le transport de fret et les déplacements essentiels puissent continuer pendant la pandémie de COVID-19. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto. L'aéroport Pearson de Toronto a servi plus de 50 millions de passagers en 2019, ce qui en fait l'aéroport le plus achalandé du Canada.

À propos de l'Administration de l'aéroport de Vancouver

L'Administration de l'aéroport de Vancouver est un organisme communautaire à but non lucratif qui gère YVR. Nous sommes déterminés à créer un aéroport dont la Colombie-Britannique peut être fière : une porte d'entrée d'envergure mondiale, un moteur de l'économie locale et un contributeur au sein de la collectivité.

